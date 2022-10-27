Снять с колен: создан переносной рентген для диагностики в полевых госпиталях

Российские ученые создали переносной рентгеновский аппарат, который можно использовать в полевых условиях . У него небольшие габариты, нет громоздкого штатива, прибор весит 4 кг. Это позволяет подстраивать его под положение пациента и делать снимок там, где это удобно, а не направлять больного в специальный кабинет. По словам военных специалистов, устройство заметно облегчит им работу и позволит быстрее оказывать необходимую помощь раненым.

Ничего лишнего

Специалисты Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» создали компактный рентгеновский аппарат для диагностики травм в условиях полевого госпиталя . Главная особенность разработки инженеров — отсутствие массивного стационарного штатива . Он долгие годы был обязательным элементом приборов, в которых используется опасное для человека электромагнитное излучение.

— Снимать объекты, когда рентгенлаборант держит аппарат в руке, наше законодательство запрещает . Это можно делать только со штативом. Но техника меняется, появляются более чувствительные приемники изображения и более качественные источники излучения. Доза, которая при использовании старых аппаратов попадала на медика, в нынешних условиях при новой технике может быть существенно уменьшена . Поэтому назрела необходимость уточнить для определенных условий законодательную базу , — сказал заведующий кафедрой электронных приборов и устройств СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Николай Потрахов.

Снять с колен Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева

По словам специалиста, у военных медиков возникли специфические запросы, так как им нужно быстро в полевых, а иногда и боевых условиях делать диагностику . От них инженерам поступил заказ на разработку рентгена, который можно использовать без штатива прямо в палатке . С его помощью можно делать снимки человека в любой позе. При использовании стандартного рентгеновского аппарата положение пациента подстраивают под оборудование, а с новым прибором сам врач получает возможность подстроиться под положение больного. Устройство должно быть достаточно мощным, чтобы «просвечивать» любые органы человека, но при этом оставаться легким и удобным в использовании. А также быть влаго- и пыленепроницаемым.

— Наш аппарат предназначен для использования в полевых условиях. Военным медикам могут поступать десятки пациентов, и им нужно их как можно быстрее рассортировать . И чтобы не тащить больных в рентгеновский кабинет, это нужно делать прямо на месте . Для этого и была создана наша разработка, — сказал профессор кафедры лучевой диагностики Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, член-корреспондент РАН, полковник медицинской службы Александр Васильев, курирующий проект.

Лучи добра

Аппарат состоит из небольшого источника излучения с низким потреблением энергии, блока питания и дисплея . Все его детали отечественные. Питается прибор от батареи, заряда которой хватает на 20–30 снимков. Их качество ничем не уступает стационарным рентгенам. Весит разработка 4 кг. Чтобы защитить работающих с аппаратом медиков от вредного воздействия, источник рентгеновского излучения внутри покрыт слоем свинца . В нем остается только небольшое отверстие, через которое во вне проникают необходимые для работы лучи.

Снять с колен Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева

Прототипом изобретения стал созданный раннее в ЛЭТИ рентгеновский аппарат, предназначенный для диагностики состояния деталей самолетов и вертолетов в условиях аэродромов . Он тоже был переносным, поэтому в его конструкции не было тяжелого штатива. Рентген доработали для медицинских целей. Дополнительно на прибор нанесли указатель поля облучения, чтобы медик понимал, снимок какой поверхности он делает. По словам авторов разработки, аналогов их изобретению в России нет. Подобные аппараты есть, например, в Германии и Китае, но наш не уступает им по основным техническим характеристикам, утверждают отечественные инженеры.

Ученые ЛЭТИ готовятся к проведению доклинических испытаний — для практического использования подготовили два опытных образца . Сейчас медики, которые выступают соисполнителями проекта, выбирают наиболее подходящую площадку. Испытания назначены на вторую половину ноября . По их итогам будут подготовлены предложения по улучшению разработки и скорректировано техническое задание. А затем начнутся полноценные клинические испытания.

Время мобильности

По мнению практикующих военных врачей, устройство заметно облегчит труд медицинских специалистов в полевых госпиталях.

— Конечно, изделие нужное для оказания специализированной медицинской помощи врачами-хирургами при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Разработка будет полезна для Минобороны и специалистов из сферы медицины катастроф, — сказал заместитель начальника военного учебного центра Сеченовского университета Денис Герасимов.

Снять с колен Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева

Своевременная диагностика, для которой разработан портативный рентген, в военной медицине очень важна , пояснил «Известиям» врач-хирург ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр высоких медицинских технологий — Центральный военный клинический госпиталь им. А.А. Вишневского» Минобороны России Юрий Фокин.

— Портативный рентген позволит оперативно решать вопросы диагностики на этапе оказания квалифицированной медицинской помощи. Самое главное, что он мобильный, не громоздкий и показывает высокое качество снимков, — сказал специалист.