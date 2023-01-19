Во весь голос: почему люди полюбили подкасты

В России вот уже несколько лет продолжается настоящий бум на подкасты. По своей востребованности у аудитории этот формат стремительно нагоняет другой вид подачи информации — видеоролики. Свой подкаст «Давайте разберемся» есть и у «Известий» — в нем ведущие обсуждают с гостями самые актуальные общественные события и проблемы. С чем связан выбор того или иного формата, почему человеку привычнее слушать и как развить мозг с помощью чтения — в материале.

На вкус и цвет

Ученые уверены: люди неслучайно выбирают разные виды информации, отдавая предпочтение видеороликам, подкастам или бумажным изданиям. Этот выбор мало зависит от стремительных изменений в области информационных технологий, а определяется строением и степенью созревания головного мозга, считает врач-невролог, научный сотрудник лаборатории нейрогериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, доцент, кандидат медицинских наук Мария Чердак. По словам эксперта, зрительные образы в основном обрабатываются затылочными отделами, а за слух отвечают височные доли.

— Вопросом разделения по типу потребления информации одним из первых задался в начале 90-х годов прошлого века школьный инспектор из Новой Зеландии Нил Флеминг. Он условно поделил людей на визуалов, аудиалов, кинестетиков и вербалов , — рассказывает руководитель направления психологической поддержки подростков образовательной компании Maximum Education Анна Тимофеенко.

Визуалы большую часть информации воспринимают с помощью зрения, аудиалам важно слушать. Вербалы предпочитают чтение и письмо. Кинестетики — это люди, которые изучают мир и получают информацию с помощью прикосновений, движения, обоняния. Они, по словам педагога, предпочитают книги, а также обучение или игры с VR-технологиями. Особенно им по душе практические занятия — физическая активность, лабораторные эксперименты, курсы с практическими занятиями. Люди этого типа ценят взаимодействие и командную работу.

— Изначально все рождаются кинестетиками, — поясняет Анна Тимофеенко. — С самого рождения человек на ощупь учится познавать мир — так дети узнают разницу между холодным и горячим, шершавым и гладким, мокрым и сухим. После того как у ребенка развиваются зрительный и слуховой каналы, он может поменять свое основное восприятие информации, но некоторые так и остаются кинестетиками.

Существует гипотеза, что использование своего типа восприятия информации помогает добиться успехов в обучении. Однако никаких точных исследований, подтверждающих это предположение, по словам Тимофеенко, не проводилось. Более того, ученые рекомендуют не зацикливаться на чем-то одном, а развивать разные органы восприятия, так как в современном мире все форматы зачастую смешаны.

Педагог отмечает, что типы восприятия информации влияют и на то, каким образом лучше общаться с человеком, например, чтобы переговоры прошли успешно. Визуал обязательно обратит внимание на внешний вид собеседника, его мимику и жестикуляцию. При разговоре с таким типом людей Анна Тимофеенко советует подкреплять свои слова схематичными рисунками или иллюстрациями. Кинестетик оценит комфортную температуру и приятный запах в помещении при переговорах. Часто такие люди, что называется, «очень тактильны» — они предпочитают поздороваться за руку в начале встречи и могут похлопать по плечу при прощании. Так они лучше «понимают» собеседника. Аудиал оценит приятный тембр голоса и темп речи. При переговорах с такими людьми лучше не торопиться и излагать свои мысли последовательно, избегая высоких нот в голосе.

Вербалы, по словам Анны Тимофеенко, предпочитают упорядоченную и четко изложенную информацию, поэтому, общаясь с такими людьми, не стоит делать ставку на эмоциональную составляющую. Эффективнее преподносить факты максимально структурировано.

Умственная жвачка

В сложных интеллектуальных процессах, таких как, например, чтение, задействовано больше участков мозга, чем при просмотре видео, отмечает Мария Чердак. А всё потому, что человек должен не только увидеть текст, но и осмыслить информацию, проанализировать и сопоставить ее с предыдущим опытом.

— При чтении, так или иначе, работает весь головной мозг. Кроме затылочных долей, которые отвечают за обработку зрительной информации, в процесс вовлекаются зоны передних отделов, ответственные за интерпретацию и анализ. При этом важно не просто перелистывать страницы, но и осмысливать и анализировать прочитанное , — подчеркивает врач-невролог.

Во весь голос 1 Фото: Global Look Press/imageBROKER/Christian Vorhofer

Эксперт полагает, что осмысленное чтение гораздо полезнее телевизора — в частности, оно способствует умственному долголетию, конечно, в сочетании с физической активностью. Важный момент: специалист советует расспрашивать возрастных родственников, о чем они прочитали, что нового узнали. Это необходимо для сохранения когнитивных навыков. А педагоги то же самое рекомендуют в отношении детей, у которых активно формируются зоны головного мозга. Поэтому в школе необходим пересказ прочитанного.

— Телевизор не должен быть главным источником информации и основным видом досуга. Это та ситуация, когда в одно ухо влетает, в другое вылетает. Мозг не напрягается, а получает лишь готовую, пассивную информацию. Частое мелькание картинки визуально приятно, но не несет полезной нагрузки — нейронные связи при этом не образуются, информация плохо усваивается, — предостерегает Мария Чердак.

По словам эксперта, любые биологические процессы устроены так, что чем они проще, тем приятнее человеку и легче выполняются. Организм всегда пытается сэкономить энергию. Разжеванная, переработанная информация в виде доступных картинок проще воспринимается. Вот почему люди больше любят смотреть кино, чем читать книги. Чтение — это более сложный и энергозатратный для мозга процесс.

Директор департамента научной деятельности Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Андрей Щербаков сетует, что глубокое и вдумчивое чтение уходит в прошлое. Исключение, по мнению эксперта, составляют художественные произведения, а также учебники и материалы, которые требуются для профессиональной деятельности и получения образования. Да и то люди открывают лишь отдельные параграфы, главы и части, необходимые для выполнения конкретного задания. В наше время даже наличие домашней библиотеки — большая редкость.

Во весь голос 5 Фото: Global Look Press/imageBROKER/Jochen Tack

— Люди стали по-другому относиться к информации, иначе ее воспринимать. Как мы читаем текст с экрана? По диагонали, скорее просматриваем. Это совершенно другой вид чтения — мы вычленяем наиболее важные фрагменты. Такие куски текста выделены цветом, особым шрифтом, чтобы взгляд за них зацепился. Мы используем технические возможности, например указываем ключевое слово в строке поиска. То есть читаем текст не целиком, а выборочно , — разъясняет филолог.

Как раз из-за дефицита времени меняется и форма подачи материалов в СМИ. Профайлер, руководитель АНО «Научно-исследовательский центр корпоративной безопасности» Анна Кулик обращает внимание на то, что, например, в начале всех текстов «Известий» есть опция «Выделить главное», благодаря которой по всему тексту желтым фоном подсвечиваются основные мысли. Так экономится время целевой аудитории. В последнее время, по словам профайлера, всё большей популярностью пользуются схемы, пиктограммы, карточки, инфографика.

— Если цель в том, чтобы вложить информацию в голову человеку либо самому что-то запомнить, то лучше всего работает видеоряд с текстом или просто видео с голосом. Наиболее эффективное воздействие получается, как правило, за счет использования визуальных образов: видео или картинки (с коротким текстом). Яркие, быстрые образы легче «заходят» и лучше «приживаются». Также в видео проще задействовать сразу несколько вариантов транслирования информации — цвет, музыку и визуальные образы , — продолжает Анна Кулик.

Во весь голос_10 Фото: Global Look Press/Fotostand/K. Schmitt

По мнению филолога, людям проще воспринимать аудиовизуальную информацию — когда видео сопровождается еще и звуком. Например, домохозяйки предпочтут видеоролик рецептам в кулинарной книге. Когда человек наблюдает за конкретным действием на экране, ему проще самому это воспроизвести.

Однако качество усвоения контента в любом случае зависит от многих параметров, например мотивации человека: если захотеть, то можно усвоить знания в любой форме, подчеркивает Анна Кулик. Вопрос только во времени.

Модный подкаст

Мария Чердак предостерегает от критики в адрес молодых людей. Если они предпочитают видеоролики и подкасты, то это вовсе не означает, что новые поколения глупее предыдущих. Люди выбирают самый простой путь еще и потому, что в наши дни гораздо больше информации, чем в прежние времена. Из-за этого нервная система сильно перегружена. Объем информации, которую мозг способен удержать и «переварить», весьма ограничен. Тут на выручку и приходят самые простые способы усвоения контента — они помогают быстро обработать и удержать в голове наибольшее количество данных.

Современные технологии обучения переходят на видеоформат. Лекции в виде различных вебинаров пользуются большим успехом, чем традиционные — их можно пересмотреть, переосмыслить. Но в любом случае важен даже не формат подаваемой информации, а ее качество, уверены эксперты.

Во весь голос 8 Фото: Global Look Press/dpa/Philipp von Ditfurth

Анна Кулик также полагает, что выбор того или иного способа потребления контента во многом зависит от современного образа и ритма жизни. С помощью модных подкастов люди зачастую попросту экономят время. Этот вариант хорошо «уживается» с другими делами. Слушать звуковые повествования можно в метро, в машине, в магазинах — словом, там, где нет возможности открыть печатную или электронную книгу. А некоторые особо занятые предприниматели используют наушники, в которых можно даже принимать душ.

— В нашей организации основной «контент» — отчеты по результатам проверок, корпоративных расследований или переговоров. Если раньше заказчики предпочитали обычный печатный вариант, то сейчас всё чаще просят аудиоверсию или устную консультацию в режиме «созвона», — рассказывает профайлер.

Актуальность подкастов, с точки зрения филолога, можно объяснить еще и тем, что этот формат более привычен и доступен — так исторически сложилось.

— Не будем забывать, что для нас устная коммуникация, устная словесность всё-таки первична относительно письменной и поэтому более распространена. Да еще и с учетом нынешних технических возможностей. Кроме того, письменная коммуникация сложнее, требует дополнительных усилий для усвоения, а человек — существо ленивое. Поэтому люди зачастую выбирают голосовые сообщения и подкасты , — продолжает Щербаков.

Мария Чердак напоминает прописную истину: всё новое — это хорошо забытое старое. Популярные сейчас аудио — аналог радио. В прошлом столетии, когда не было никаких подкастов, люди постоянно слушали радиопередачи. Теперь этот формат используют для экономии времени и для того, чтобы максимально продуктивно организовать свою жизнь. Подкасты, конечно, хороши в тех случаях, когда читать физически невозможно. Но и тут многое тоже зависит от конкретного человека, его самоорганизации и умения «разделять внимание». Например, во время пробежки сложно полностью сконцентрироваться на аудиоинформации, потому что параллельно приходится в целях безопасности держать под контролем окружающую обстановку.

Во весь голос 6 Фото: ТАСС/Донат Сорокин

По словам профайлера, последние тенденции таковы, что издатели, выпуская бумажные экземпляры и электронную версию книги, сразу же озвучивают ее.

— По результатам исследования, проведенного в 2021 году, предпочтение всё еще отдается бумажным книгам, на втором месте — электронные, на третьем — аудиокниги. Однако, вероятно, не учитывали профессиональную принадлежность респондентов. Наш опыт общения с бизнес-сообществом подсказывает, что из-за необходимости «параллелить» процессы им проще книгу послушать. А чтение «бумаги» нередко становится символом спокойствия и отдыха, — продолжает Анна Кулик.

Смотрим в книгу

«Старомодные» тексты (печатные или электронные) актуальны еще и в тех случаях, когда нужно изучить некую информацию, что-то исправляя, перерабатывая или дополняя. Всё это опять же относится к вопросу восприятия информации, подчеркивает профайлер.

— Некоторым людям во время чтения или просмотра важно делать пометки: в нужный момент сработает механическая память, и тогда человек вспомнит, где, как и что записал, — говорит Андрей Щербаков.

Любители подкастов, роликов и сжатой информации забывают о том, что чтение воспитывает грамотность. По словам филолога, срабатывает зрительная память, и человек незаметно для себя усваивает, как правильно пишутся слова и в каких типичных случаях верно ставятся знаки препинания. Эксперт высказывает предположение, что если люди перестанут читать, а будут только слушать подкасты, смотреть видео и просматривать избранные места в интернете, то навык грамотного письма может быть утрачен. Впрочем, филолог надеется, что до этого дело не дойдет. Тем более что отсутствие бумажной литературы не свидетельствует о том, что человек совсем ничего не читает. Многие делают выбор в пользу электронной библиотеки и читают виртуальные книги.

Во весь голос 9 Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев

— По моим наблюдениям, сейчас становится модным и престижным писать в соцсетях грамотно. Лет 10–15 лет назад люди в интернете вообще перестали обращать внимание на правила орфографии и пунктуации (так называемый «жаргон падонков»). Теперь эта мода сходит на нет. Грамотная речь, правильные ударения и соблюдение законов орфографии и пунктуации — вопрос имиджа , — отмечает Андрей Щербаков.