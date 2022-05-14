Карточный толк: как интеллектуальные игры омолаживают мозг

У каждого десятого пожилого человека имеются выраженные нарушения памяти, затрудняющие самостоятельное проживание и самообслуживание, к такому выводу пришли ученые Российского геронтологического научно-клинического центра. Исследователи установили, что сохранить разум в преклонном возрасте помогают, в частности, интеллектуальные игры. Что эффективнее для молодости мозга — шахматы или покер, выяснили «Известия».

Узелок на память

Забывчивость не так уж безобидна, как кажется на первый взгляд. По словам научного сотрудника лаборатории нейрогериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра, кандидата медицинских наук, доцента кафедры болезней старения Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, врача-невролога Марии Чердак, даже незначительные нарушения памяти могут в дальнейшем привести к развитию деменции .

— Риск развития деменции у таких людей в течение года составляет 10–15%, а в течение пяти лет — 30–80% , — отмечает эксперт.

Чтобы избежать серьезных возрастных недугов, специалисты советуют при появлении первых жалоб на ухудшение памяти незамедлительно обращаться за врачебной помощью. При этом не стоит обращать внимание на принятые в обществе стереотипы.

— Мы часто слышим, что старение неизбежно связано с ухудшением памяти. Люди считают это нормой, не обращают внимания на такие изменения, не идут за помощью к врачу. Но последние данные показывают, что, несмотря на достаточно высокую частоту заболеваний, сопровождающихся подобными нарушениями, всё-таки можно жить долго и иметь хорошую память , — рассказывает Мария Чердак.

Доктора считают необходимым тщательное медицинское наблюдение за состоянием здоровья: контроль за давлением, уровнем сахара в крови и холестерина. Но не только визит в поликлинику важен, если есть желание встретить старость с острым умом и в твердой памяти. Лучшей профилактикой снижения интеллекта в пожилом возрасте ученые называют поддержание и умственной, и физической активности. Невролог уверена: высшие психические функции можно и нужно тренировать. И речь даже не о том, чтобы заниматься какой-то высокоинтеллектуальной деятельностью. Один из возможных способов — различные интеллектуальные игры.

— Даже самые простые игровые формы обеспечивают должную тренировку и поддержание высших психических или когнитивных функций — способностей запоминать новую информацию, говорить и понимать обращенную речь, ориентироваться в пространстве, правильно распознавать зрительные образы и совершать сложные движения, например играть на музыкальных инструментах и писать, взаимодействовать с другими людьми, — разъясняет Мария Чердак.

Карточный толк Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Практический психолог Татьяна Крыжановская напоминает, что новые нейронные связи формируются, пока жив мозг, то есть всю жизнь. И для эффективной работы этого органа, как и для всего нашего организма, регулярные посильные нагрузки просто необходимы. Иначе мозг начинает «ржаветь», появляется шаблонность мышления, ригидность, то есть жесткость. Викторины вроде известной программы «Что? Где? Когда?», по мнению психолога, еще и повышают социальный и эмоциональный интеллект, приносят чувство единения и дают возможность пережить яркие эмоции в команде.

С точки зрения невролога, важно, когда люди не ограничиваются домашним кругом, а проводят время за интеллектуальными занятиями в компании единомышленников. Например, в кружках и клубах здорового долголетия.

Шахматы или карты?

Специалисты отдела когнитивных нарушений ФГБУ «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» ФМБА России отмечают, что, согласно исследованиям, участие в интеллектуальных играх, таких как шахматы, шашки и викторины, положительно влияет на сохранение когнитивных способностей человека. Ученые полагают, что это, скорее всего, связано с понятием «когнитивный резерв». Оно подразумевает способность головного мозга справляться с возрастными изменениями или с последствиями его повреждения, а также способность к компенсации нарушенных функций и уменьшению выраженности клинических проявлений когнитивных расстройств. Это получается за счет вовлечения в работу альтернативных (а не тех, что обычно используются) стратегий реализации познавательной деятельности.

Ученые обращают внимание на то, что люди с высоким когнитивным резервом имеют более низкий риск развития деменции и у них дольше поддерживается «нормальное» функционирование головного мозга даже при наличии патологии.

Карточный толк Фото: Pexels/Tima Miroshnichenko

Академик РАН, физиолог Святослав Медведев считает, что интеллектуальные игры — это нечто вроде размышления, медитации. По словам ученого, они сильно развивают возможности мозга, пусть и не все. Иначе говоря, ум можно и нужно тренировать.

— Когда я был студентом, вышел сборник тестов IQ Айзенка. У нас была сильная группа — теоретической физики. Все студенты по IQ набирали в районе 170, то есть запредельно выше среднего значения. Но, на мой взгляд, не по той причине, что были умнее всех. А потому, что мы уже решали в аудитории подобные задачи — понять, что и где пропущено; определить, глядя на три картинки, какая будет четвертой. А игра — это и есть та самая интеллектуальная тренировка , — рассуждает эксперт.

Вершиной интеллектуальной активности по праву считаются шахматы. Специалисты с сожалением констатируют, что этот вид досуга в наши дни нечасто используется. Лишь немногие увлечены столь интеллектуальной, но достаточно сложной игрой.

— Шахматы — это прежде всего отличная память. Гроссмейстер помнит тысячи партий. Как он может играть на 30 досках одновременно? Потому что играет одну и ту же игру с небольшими вариациями. Он тренируется в анализе позиций и прогнозе, развил в себе эти способности, а мозг научился это делать. Конечно, человек без определенных задатков гроссмейстером не станет. Не стоит также говорить, что шахматист умнее всех оттого, что он хорошо играет, но это отличная тренировка на выполнение определенных действий , — рассуждает Святослав Медведев.

Помимо памяти интеллектуальные игры, как и любая головоломка, развивают логическое мышление. Впрочем, если душа не лежит, например, к шахматным партиям, то огорчаться не стоит. С точки зрения ученых, тренировке ума способствуют даже игральные карты.

Карточный толк Фото: Global Look press/Robert Kneschke

— Карточная игра — это прежде всего счет, анализ. Когда приходит определенный набор карт, мы должны понять, есть ли вероятность того, что у противника карты хуже, какова вероятность определенного расклада. В этом случае работает логическое мышление. Однако чем проще игра, тем она менее полезна. «Дурак» и «пьяница» — это не то. А вот преферанс, покер и бридж я отношу к интеллектуальным — тут человек должен хорошо думать , — отмечает физиолог Медведев.

Между тем в отделе когнитивных нарушений напоминают, что карточные игры относятся к азартным и занимают одну из лидирующих позиций среди нехимических аддиктивных расстройств. Поэтому специалисты не советуют отдавать предпочтение развлечениям подобного рода. Большое значение имеет в этом случае психика человека, в частности, склонен ли он к игровой зависимости.

Секрет вечной молодости

Ученые сходятся в том, что тренировки ума сродни занятиям в фитнес-центрах. У людей не вызывает сомнений то, что ради хорошей физической формы надо обеспечивать мышцам регулярную нагрузку, чтобы они не атрофировались. Но не все задумываются о том, что если не заниматься тренировкой ума, то атрофируется мозг. Интеллектуальные игры, как и мыслительная деятельность, по словам физиолога Медведева, должны стать ежедневной активностью. Тогда человек дольше сохранит молодость, будет лучше соображать в старости, чем тот, кто ничего не делает.

— Если вы возьмете нашу академию, то я в свои 72 года считаюсь здесь одним из самых молодых. У нас есть люди в возрасте за 90. У них могут быть морщинки и седина, но интеллектуально большинство абсолютно сохранны. Мне с ними легко разговаривать. Никаких примет старческого расстройства у них нет, а всё потому, что они всю жизнь занимаются тренировкой ума, решают различные интеллектуальные задачи. У тех же, кто, например, в 60 лет прекращает заниматься умственной деятельностью, достаточно быстро наступает распад , — продолжает Станислав Медведев.

Карточный толк Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Для поддержания молодости ума важна любая постоянная работа, связанная с интеллектом. По словам академика, главное — каждый раз человек должен делать что-то новое. Если погружаться в рутину, то можно со временем деградировать. Святослав Медведев делает отсыл к размышлениям своей матери, крупного исследователя мозга Натальи Бехтеревой. Известный нейрофизиолог считала, что мозг изначально был связан лишь с выполнением работы, направленной на поддержание различных функций организма. С развитием человека на мозг легла еще и задача интеллектуальной деятельности. Так как других нейронов у организма не было, то одни и те же нейроны параллельно, например, с обеспечением функционирования внутренних органов стали заниматься и работой мышления.

— Когда вы выполняете задачу в первый раз, то задействован практически весь мозг. Если же человек делает что-то в сотый раз, то активируется лишь небольшое количество нейронов — тут играет роль минимизация территорий. Это свойственно для любой рутинной деятельности. Если активируются все нейроны, то они заодно как бы стимулируют работу и внутренних органов, а также органов движения. Поэтому умные живут дольше. Решение нестандартных задач способствует долголетию — об этом говорилось в последней статье Натальи Бехтеревой, — разъясняет Святослав Медведев.

Рецепт вечной молодости, с точки зрения ученого, прост — чтобы жить долго и качественно, мозг нужно постоянно тренировать.

Не надейтесь на кроссворды

И всё-таки в наши дни пожилые люди чаще всего скрашивают свой досуг решением кроссвордов и судоку. По мнению мозговедов, нет ничего плохого в том, что человек предпочитает кроссворды, но одного этого занятия мало. Интеллектуальные упражнения должны быть разнообразными, чтобы одновременно воздействовать на различные аспекты познавательной деятельности.

— Решение кроссвордов следует разбавлять занятиями на мелкую моторику и координацию рук (этому может помочь складывание пазлов, собирание конструкторов). Важны упражнения, которые воздействуют на интеллект, логику и мышление (например, решение ребусов и головоломок). Подобные интеллектуальные занятия мы называем когнитивным тренингом, проще говоря — «зарядкой для ума» , — комментирует Мария Чердак.

Карточный толк Фото: Pexels/Levent Simsek

По словам эксперта, главное — чтобы упражнения для ума не были слишком простыми и монотонными. Как и при двигательной активности, человеку должно быть немного сложно, поскольку незамысловатые задания снижают эффективность тренировки. Врачи всё больше внимания обращают на совокупность различных факторов, от которых зависит, какими будут процессы изменения высших психических функций при старении — нормальными или патологическими.

— Недавно американские ученые опубликовали результаты долгосрочного исследования на тему, как образ жизни связан с риском болезни Альцгеймера. Помимо физической активности, правильного питания и вредных привычек специалисты оценивали и различные виды когнитивной нагрузки — варианты умственной активности. Учитывались игра в шахматы и шашки, складывание пазлов, решение кроссвордов, посещение выставок и музеев. Для людей, которые вели максимально здоровый образ жизни, совмещая его с интеллектуальными занятиями, риск болезни Альцгеймера в поздние годы жизни снижался в два с половиной раза по сравнению с теми, кто пренебрегал рекомендациями врачей , — рассказывает Мария Чердак.

Думать о деменции с пеленок

Сотрудники ФГБУ «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» ФМБА России ссылаются на результаты французского исследования, которое установило снижение риска развития деменции на 15% у людей в возрасте 65 лет и старше, регулярно участвовавших в интеллектуальных играх.

Чтобы встретить старость красиво, не нужно откладывать профилактику возрастных проблем в долгий ящик. Мало того, внимание интеллектуальному развитию надо уделять практически с рождения. И сколько бы скептики не смеялись над всевозможными «развивашками», которыми в наши дни одержимы молодые матери, смысл в таких занятиях однозначно есть.

Карточный толк Фото: Global Look press/Jaap Arriens

— Формирование нервной системы начинается внутриутробно, а важнейший период ее созревания и закладывание прочности нервной сети совершается в раннем детском возрасте. Поэтому считается, что важнейшим фактором, определяющим риск деменции в старости, является уровень образования в раннем периоде жизни. Правда, при этом, конечно же, нужно учитывать особенности психики ребенка, его готовность к интеллектуальной деятельности в определенном возрасте , — говорит невролог.