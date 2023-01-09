Ловец слов: как оценить характер человека по тексту сообщения

В современной жизни общение всё чаще сводится к переписке в мессенджерах. С помощью этого вида коммуникации люди проверяют домашнюю работу, проводят совещания и даже объясняются в любви. Что можно узнать о человеке из коротких посланий и какие правила следует соблюдать, чтобы не прослыть некультурным, — в материале «Известий».

Загадочный профайлинг

Люди настолько привыкли к общению в мессенджерах, что невольно обращают внимание на виртуальный «почерк» собеседника — особенности переписки. Сделать это можно, в частности, с помощью профайлинга — актуального метода, который помогает анализировать поведение человека. Профайлер, руководитель АНО «Научно-исследовательский центр корпоративной безопасности» Анна Кулик называет его своего рода «рабочим ящиком», в который входят инструменты, взятые из разных наук — лингвистики, психиатрии, психологии, криминалистики, социологии и других. Эксперт советует не путать профайлинг с работой семейного психолога — у этих направлений разные цели. Задачи профайлинга чаще всего лежат в плоскости обеспечения безопасности и устранения потенциальных рисков, связанных с людьми. В наши дни этот метод часто используется и в управлении персоналом.

Ловец слов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Исторически профайлинг связывают с двумя странами — США и Израилем. В Америке профайлеры изучали поведение серийных убийц. Израильская школа в 70-х годах прошлого века базировалась больше на оценке вербальных и невербальных сигналов потенциальных нарушителей , — объясняет эксперт.

При встрече «глаза в глаза» люди подают друг другу невербальные сигналы: по жестам, интонации, скорости речи, мимике и еле уловимым движениям тела можно понять то, что осталось недосказанным. Виртуальное общение в этом смысле дает меньше возможностей, тем не менее и оно может быть достаточно информативным.

— Анализом характеристик личности по речевой деятельности занимаются сразу несколько наук: это и лингвистика, и психолингвистика, и в некоторых случаях психиатрия. Интересные исследования проводят психиатры. По отдельным текстам можно сделать довольно точные предположения относительно наличия у автора соответствующих расстройств. Однако сегодня такие методики используются только как дополнительный инструмент диагностики и должны подкрепляться другими тестами, — рассказывает Анна Кулик.

Лингвист Центра по проведению судебных экспертиз и исследований «Судебный эксперт» Александр Карагодин отмечает, что эксперты-лингвисты и эксперты-автороведы анализируют тексты разных жанров, в том числе СМС-сообщения, переписку в мессенджерах и соцсетях. В рамках автороведческого исследования, например, возможно по тексту определить гендерную принадлежность автора. Специалист анализирует лексико-грамматический уровень текста, выделяет слова-маркеры, грамматические формы (например, женский род у глагола), указывающие на пол автора.

Ловец слов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Эмоциональное состояние автора в момент создания текста также можно установить. В данном случае обращается внимание на разные виды ошибок — лексико-грамматические, орфографические, пунктуационные, стилистические, а также на нарушения связности текста. Ошибки могут являться результатом низкого уровня языковой, речевой компетенции автора, однако они же могут сигнализировать о его эмоциональном состоянии , — поясняет Александр Карагодин.

Например, когда верх берут эмоции, авторы начинают ошибаться в словах или «промахиваться» в буквах. По тому, какие элементы невербального общения используются в переписке, тоже можно уловить эмоциональный настрой человека, его состояние, определить привычную, базовую манеру общения и поведения. Всё это в какой-то мере позволяет составить некий портрет личности. Тем более что, по мнению Анны Кулик, в обычных сообщениях люди не всегда придают значение корректировке текста, не задумываясь о том, правильно ли написаны слова, иногда даже не перечитывают сообщения перед отправкой.

— Речь — это отражение мышления. Кто-то использует множество глаголов, другие — прилагательные и сложные деепричастные обороты, сообщения третьих изобилуют личными местоимениями. У одних пять строчек текста, и всё это одно предложение. Другие эту же самую мысль могут донести двумя словами и одним смайликом , — говорит профайлер.

Во весь голос

Озорные смайлики теперь допустимы даже в деловых сообщениях, отмечает профайлер. А всё потому, что чаще всего современные люди настороженно воспринимают обычную, ничем не дополненную переписку в мессенджерах. Нужны хотя бы скромные скобочки в конце текста, настолько прочно «позитивная пунктуация» вошла в нашу жизнь.

Ловец слов Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

— Из-за обилия дополнительных средств выразительности специалисты называют современное общение в соцсетях и мессенджерах медиатекстом. Всё чаще мы используем не только буквы, но и эмодзи, стикеры, прикрепляем картинки и гифки. Мы можем «повысить голос» с помощью «капса» или придать большей глубокомысленности за счет многоточия, — комментирует Анна Кулик.

Все эти элементы превращают короткий и сухой печатный текст в довольно выразительную конструкцию. И главное — передают не только смысл, но и эмоции и ощущения.

— Особенно резко общение в чатах изменилось, когда в 2020 году многие перешли на дистанционку. Люди, которые до этого не использовали «невербалику» в переписке, порой сталкивались с непониманием и даже конфликтами, поскольку сотрудники в мессенджерах общались «на разных языках», пусть и использовали одинаковые буквы. Комфортнее всего в период пандемии чувствовали себя те, кто и раньше частенько работал дистанционно: дизайнеры, копирайтеры, программисты , — продолжает Анна Кулик.

— У каждого коллектива складывается определенный набор эмодзи, который сотрудники используют в повседневной коммуникации — считает Анна Цветкова, руководитель разработки образовательных программ по русскому языку компании Maximum Education. Например, в госкорпорациях зачастую больше формализма, чем в IT-компаниях.

Ловец слов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

При общении с клиентами без милых картинок тоже порой не обойтись — особенно их любят менеджеры магазинов и сотрудники салонов красоты. Основатель онлайн-школы Rebotica Александр Киселев отмечает, что и педагоги охотно используют смайлы и эмодзи в общении с родителями и детьми, — картинки помогают добавить позитивного настроя. А вот гифки — это уже некий переход из зоны формального общения в неформальное, это в педагогической работе практиковать не следует.

Хорошие манеры

Специалисты отмечают, что с развитием интернета и социальных сетей появился и сетевой этикет. Именно к нему педагог Анна Цветкова относит негласные правила общения в мессенджерах — эта культура формируется уже более 25 лет. Сетевой этикет становится таким же привычным, как деловой или корпоративный.

Один из основных моментов, на которые стоит обратить внимание, это объем текста.

— Здесь важна золотая середина. Странно выглядит, если собеседник пишет короткие, но частые сообщения и одно его предложение растягивается на 20 отдельных посланий. Неуместен и тот случай, когда человек строчит длинные поэмы в ответ на любой, даже несложный вопрос. Это две крайности, в которые не следует впадать , — разъясняет Анна Цветкова.

Ловец слов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Педагог советует обязательно здороваться, когда вы пишете человеку в первый раз. Если с этим адресатом (коллегой или незнакомым человеком) давно не доводилось переписываться, то сообщение тоже должно начинаться с приветствия. Также логично поздороваться, если вас подключают в общий чат. Но в случае если переписка в мессенджере является продолжением телефонного разговора, здороваться не обязательно. По деловым вопросам Анна Цветкова советует писать в мессенджеры во время общепринятого рабочего дня, примерно с 9:00 до 19:00. Бывают и срочные дела, требующие обсуждения прямо сейчас. Но если разговор можно отложить до завтра, то стоит проявить такт.

— В деловой переписке надо отвечать не позже чем через 10–15 минут, и особенно важно внимательно относиться к именам, не путать их. Можно потерять лояльность клиентов, если это не учесть, — дополняет Александр Киселев.

Не все средства хороши при деловых контактах. Анна Цветкова не советует использовать голосовые сообщения. На их прослушивание тратится больше времени. Тем более что не всегда под рукой оказываются наушники, а прослушивание голосовых без этих приспособлений — это моветон. Мы никогда наверняка не знаем, какое впечатление слова произведут на невольных слушателей.

Ловец слов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Голосовые сообщения должны быть «по взаимному согласию». Если ваш собеседник попросил прислать ответ на его вопрос «голосом», то значит ему будет так удобнее получить нужную информацию. Если таких договоренностей нет, то в деловом общении нужно обойтись текстом , — предостерегает Александр Киселев.

Тем не менее профайлер отмечает, что, согласно результатам некоторых исследований, чем моложе люди, тем меньше у них желания набирать текст. Новое поколение чаще использует войсы и видеосообщения, а также всевозможные картинки. Дети и подростки чаще используют картинки. Эксперт подчеркивает: скорость обмена информацией увеличивается и из-за этого коммуникация идет по пути упрощения. У этого явления есть и положительные, и отрицательные стороны.

— В нашем музее профайлинга хранятся старые книги и рукописи известных ученых. Когда начинаешь их читать, привыкая к дореформенному стилю, понимаешь, насколько раньше язык был богаче. В одном предложении люди без всяких эмодзи и стикеров умудрялись так подобрать слова, что каждое из них создает объемную, хорошо прорисованную картину. То же самое можно сказать и про переписку тех лет. Современный язык оскудел, а вместе с ним обеднело и письменное общение , — сетует Анна Кулик.

Образцом богатой лексики, по мнению эксперта, может служить стенограмма судебной речи адвоката Петра Александрова по делу террористки Веры Засулич. В каждом предложении столько сравнений, эпитетов и метафор, что никакие смайлы не нужны.

Но время не стоит на месте. На смену старым словам приходят новые, заимствованные: кринж, хайп, краш и другие. Родители стараются перенять эти неологизмы у своих детей, чтобы не разговаривать с ними на разных языках, говорит эксперт.

Ты мне не тычь

Некоторые люди достаточно остро реагируют и даже разочаровываются в собеседнике, если местоимение «Вы» в качестве обращения к одному человеку написано не с большой буквы. Этот момент давно стал причиной разногласий между представителями разных поколений и профессий. Пользователи зрелого возраста чаще «выкают» с прописной буквы, как их учили с детства. Молодые порой расценивают такой вариант как чрезмерную вежливость, которая доходит до скрытой агрессии и стремления к доминированию. Как ни странно, даже многие редакторы и копирайтеры с опытом, по словам Анны Кулик, считают обращение старомодным пережитком.

Ловец слов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Ожесточенные споры ведутся относительно точек в конце сообщения. Кто-то считает, что этот знак препинания там не нужен, другие упорно ставят знак препинания, даже если их виртуальные собеседники из-за этого выходят из себя.

— Многое зависит от сферы деятельности. Бухгалтеры, кадровики, педагоги — словом, все, кто привык соблюдать правила письма, нередко считают, что в конце любого предложения обязательно ставится точка. А вот представители творческих и креативных профессий зачастую воспринимают ее негативно — словно автор оставляет последнее слово за собой , — рассуждает профайлер.

Анна Цветкова поясняет, что изначальное предназначение письменной речи — передавать устную. В мессенджерах же сообщение не просто передает ее, а имитирует. Отсюда и появление новых смыслов в знаках пунктуации.

— Точка в конце предложения при переписке в социальных сетях действительно приобрела значение недружелюбия или даже агрессии. По данным исследователей из Бингемтонского университета в Нью-Йорке, пользователи считают, что она придает сообщению негативную эмоциональную окраску , — дополняет Цветкова.

Ловец слов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Неприязнь могут вызвать и другие моменты. Бывает, что кому-то важно выделить часть текста капслоком, но адресат обижается, что на него «повышают голос». А кто-то расстраивает собеседника тем, что не ставит в конце сообщения радостную скобочку или смайлик, которые придают душевности. Все эти тонкости следует учитывать, потому что без них в современной жизни уже не обойтись.

Люди также улавливают перемены в виртуальном общении, «считывают» настроение и состояние собеседника, как только меняется стилистика или когда адресат перестает использовать любимый смайл или эмодзи. Если человек прежде густо пересыпал текст картинками, а потом вдруг отказался от невербальных «украшений», то самое время заподозрить: что-то с ним не так. По словам специалиста по профайлингу, особенно чутко на подобные перемены реагируют влюбленные, а также семейные пары и родители подростков.