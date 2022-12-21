Отчаянный клик: появился новый способ кражи аккаунтов в Telegram

Аферисты придумали новую схему кражи аккаунтов в Telegram , рассказали «Известиям» специалисты по кибербезопасности. Потенциальной жертве приходит сообщение от человека из списка контактов с просьбой проголосовать за работу ребенка в конкурсе рисунков. Как только человек переходит по ссылке, его просят ввести номер телефона и код доступа для авторизации в мессенджере. После этого злоумышленники входят во взломанный аккаунт и отправляют то же сообщение всем контактам. Специалисты по информационной безопасности призвали настороженно относиться к ссылками даже от друзей и использовать двухфакторную аутентификацию.

Недетская проблема

Появилась новая схема кражи аккаунтов в Telegram . Пользователю приходит сообщение с просьбой поддержать ребенка, участвующего в конкурсе рисунков, и ссылка на голосование . Отправитель — из списка контактов потенциальной жертвы. К примеру, за последнюю неделю москвичке Наталье пришло два сообщения такого рода, рассказала она «Известиям».

— В первом случае поступила просьба проголосовать якобы за «крестницу Анастасию», а во втором — за «племянницу Марию». Хотя прикрепленные ссылки были разные, после перехода по ним открывались очень похожие страницы с одинаковыми рисунками, — рассказала девушка.

Когда она нажала кнопку «проголосовать», открылось окно с просьбой ввести номер телефона, чтобы подтвердить голос , Наталья не стала этого делать. По словам девушки, вскоре аккаунты, с которых пришли просьбы, оказались заблокированы.

Фото: соцсети

После ввода номера телефона бот просит ввести высланный человеку код авторизации , рассказал «Известиям» гендиректор «Стингрей Технолоджис» Юрий Шабалин. На самом деле это не код подтверждения для голосования, а код для доступа к аккаунту Telegram . От имени взломанного пользователя мошенник вновь рассылает то же сообщение всем контактам и удаляет его для жертвы, сообщил эксперт. По его словам, с помощью этой схемы угнали уже сотни аккаунтов .

— Мы действительно видим, что сейчас фишеры используют в том числе легенду с голосованием за детские рисунки для кражи учетных данных в Telegram, — подтвердил эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов.

Только спокойствие

Мошенники используют и другие легенды, чтобы захватить аккаунт в мессенджере: пишут от имени администрации Telegram об обновлениях, предлагают поучаствовать в розыгрыше призов или воспользоваться акциями от известных брендов , добавил руководитель компонента Endpoint Security экосистемы R-Vision EVO Петр Куценко.

— Получить подобное сообщение с поддельной ссылкой можно и от доверенных контактов, например со взломанных аккаунтов друзей , как в случае с просьбой проголосовать за конкретного участника в детском конкурсе. Тогда вероятность успешной атаки повышается , — пояснил он.

Важно не переходить по подозрительным ссылкам, даже если их прислали знакомые, и не вводить на сторонних сайтах конфиденциальные данные , посоветовал Дмитрий Галов.

Отчаянный клик Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова

— Чтобы защититься от подобных схем, мы рекомендуем установить двухфакторную аутентификацию . Это позволит избежать угона аккаунта, даже если его владелец сообщит кому-то код доступа, — добавил Юрий Шабалин.

Ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании Group-IB Евгений Егоров рекомендовал использовать сложные пароли и дополнительные средства защиты, например облачный пароль. Это код доступа, который нужно вводить при входе в Telegram с нового устройства.

Как ранее писали «Известия», на прошлой неделе злоумышленники активно использовали другую схему для угона аккаунтов в Telegram. Людям предлагали получить в подарок от знакомых и друзей подписку Telegram Premium. Как только человек соглашался принять ее, жертву просили ввести код авторизации, а далее злоумышленник захватывал аккаунт и рассылал сообщение всем контактам.