Отцы и сети: власти готовят ужесточение законов о доступе детей в интернет

Власти готовят ужесточение законов о доступе детей в интернет. В частности, не исключен запрет на анонимную регистрацию несовершеннолетних в соцсетях, введение административной и уголовной ответственности за кибербуллинг. Основанием для пересмотра законов может стать проведенное Государственным университетом управления по заказу Госдумы масштабное исследование о поведении детей в Сети. Из него стало известно, что 72% подростков смотрят в интернете материалы со сценами насилия и другим неприятным содержанием, 47% получали предложения попробовать наркотики, алкоголь или заработать, распространяя информацию о них, а 28% подвергались преследованиям и угрозам. Депутаты Госдумы заявили «Известиям», что намерены заняться доработкой соответствующих законов «в приоритетном порядке».

Неанонимный интернет

Государственная дума получила рекомендации об ужесточении законов о доступе детей в интернет. Их разработали специалисты Государственного университета управления (ГУУ) по итогам проведенного по заказу ГД масштабного исследования о поведении подростков в интернете.

Детки в Сетке Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Эксперты полагают, что в России необходимо разработать и принять закон о соцсетях. Регистрацию в них, считают авторы исследования, следует проводить по паспортным данным с указанием подлинного имени и с предоставлением документа в электронном виде — в России подростки получают паспорт с 14 лет.

Регистрировать детей, которым меньше 14 лет, смогут только родители ребенка или его законные представители. Им в электронной форме может быть предложено предоставить согласие на регистрацию ребенка.

Такие поправки эксперты предлагают добавить в закон «Об информации», а также учесть необходимость защиты персональных данных детей в законе «О персональных данных».

Стоп-травля

Именно анонимность в соцсетях специалисты ГУУ и сочли одной из основополагающих причин получившего распространение в интернете кибербуллинга.

— У нас нет определения понятию кибербуллинга и не определена зона ответственности за это правонарушение, — рассказал «Известиям» проректор Государственного университета управления Александр Троицкий. Этот термин предлагается закрепить и в уставах всех образовательных организаций.

Эксперты предлагают создать суды по киберпреступлениям, в компетенцию которых будут входить дела, связанные с нарушением законодательства в сфере информационных технологий и сети. Еще одним нововведением может стать создание во всех субъектах России центров информационной безопасности.

Детки в Сетке Фото: ИЗВЕСТИЯ/Коньков Сергей

За факты кибербуллинга авторы анализа предлагают наказывать — ввести административную и уголовную ответственность. Абьюзеров-рецидивистов предлагают штрафовать или привлекать к обязательным исправительным работам. В первый раз можно попробовать попросить прощения, если нет серьезных последствий. Авторы считают возможным ввести в России и новый институт — судебный запрет, чтобы ограничить взаимодействие агрессора с жертвой буллинга.

— Также мы предложили повысить ответственность родителей за воспитание детей, так как на сегодня штрафы минимальные, — рассказал Александр Троицкий.

Сейчас ст. 5.35 КоАП предусматривает штрафы в размере до 500 рублей.

«Необходимо внести изменения в указанную статью и увеличить сумму штрафа за неисполнение родителями или законными представителями своих обязанностей», — говорится в анализе. Важно и пересмотреть квалификационные требования к экспертам и экспертным организациям и ввести административную ответственность за некачественную работу по оценке контента.

Авторы отчета предлагают обучать педагогов и родителей правилам безопасности в интернете, а также повсеместно ввести такие уроки в учебные планы школ и колледжей.

— Кибербуллинг набирает обороты, — считает завкафедрой юридической психологии и права Московского государственного психолого-педагогического университета Римма Чиркина. — Но хотелось бы, чтобы к этой проблеме подходили с разных сторон: если вырабатываются санкции и карательные меры, то столько же усилий необходимо направлять на профилактику, работая с детьми, объясняя им, чего делать действительно нельзя, просвещая, воспитывая.

Деструктивный интернет

В исследовании Государственного университета управления, которое проводилось по заказу аппарата Госдумы, проанализировано влияние деструктивной информационной среды на детей и подростков. В опросе приняли участие 26,6 тыс. респондентов в возрасте от шести до 18 лет.

Отцы и сети Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Как выяснилось, 26% детей проводят в интернете более пяти часов в день, 24% — 4–5 часов, 20% — 2–4 часа в день, 12,5% — менее двух часов. При этом сравнение ответов детей с ответами родителей показало, что взрослые не имеют точного представления, сколько именно времени их дети проводят в Сети. Почти треть родителей (опрошены 29,7 тыс. человек) уверены, что их дети находятся там только 2–4 часа. А 19,3% родителей считают, что их ребенок «серфит» в интернете менее двух часов.

При этом, например, 4% детей заявили, что родители пытаются контролировать их в интернете, но «они умело скрывают, что смотрят» там.

Большинство детей и подростков (72%) сообщили, что сталкивались с неприятным содержанием на сайтах и в соцсетях. Четверть опрошенных признались, что смотрели сцены насилия и оскорбления , а 7% получали и принимали приглашения на вступление в группы с непонятным содержанием.

47% несовершеннолетних рассказали, что им предлагали в Сети попробовать запрещенные вещества, наркотики, сигареты, алкоголь или заработать, распространяя информацию о них. Хотя большинство (81%) детей указали, что их не заинтересовали такие предложения, 14% всё же признались, что «обратили внимание на предложения заработать». А 5% сообщили, что заинтересовались такими предложениями и попытались выяснить подробности.

Отцы и сети Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

О случаях угроз и унижения в интернете по отношению к себе рассказали 28% респондентов. При этом половина опрошенных «разрешили проблему самостоятельно», 38% не отнеслись к таким угрозам серьезно. Но только 9% рассказали о таких угрозах родителям или учителям.

«Анализ полученных результатов показал у части опрошенных склонность к вовлечению в девиантные и делинквентные формы поведения», — констатируют авторы.

При этом большая часть детей (83%) знает правила безопасного поведения в интернете: старается не раскрывать личную информацию, например имена и должности родителей, адрес, пароль от банковских карт, социальных сетей. Но 3% заявили, что не считают необходимым использовать меры предосторожности. 2% сказали, что не видят опасности интернета для себя в будущем и сейчас, и 1% не знает, может ли быть опасен интернет.

Планы по защите

Депутаты Госдумы намерены обсудить возможное ужесточение условий пользования детьми интернетом и актуализировать законодательство по защите несовершеннолетних в Сети уже в начале 2023 года. Об этом сообщили глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина и первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова.

Нина Останина сообщила «Известиям», что пока не ознакомилась с докладом специалистов ГУУ, но указала, что его выводы «любопытно узнать, особенно если там есть конкретные предложения». Она рассказала, что сейчас в ее комитете находится на доработке закон 2010 года «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (N 436-ФЗ).

Детки в Сетке Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Это базовый закон, и мы намерены дорабатывать его в приоритетном порядке, — сказала она.

В университете госуправления «Известиям» уточнили, что анализ законодательства и опрос были проведены именно для этого комитета.

Роскомнадзор в 2021 году закрыл 500 тыс. групп в соцсетях с опасным контентом, напомнила «Известиям» депутат Яна Лантратова. Речь идет в том числе и о группах с детской порнографией и детскими суицидами, указала она.

— Если не любой взрослый может противостоять манипуляциям в интернете, то что говорить о детях, — сказала она.