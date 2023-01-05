Нерабочие моменты: как больше читать и выучить иностранный язык в 2023 году

Более половины россиян (59%) хотят чаще читать в 2023 году. Почти столько же намерены привести себя в форму (54%) и выучить иностранный язык (47%), следует из данных соцопроса Skyeng . Такие цели респонденты называли и раньше — популярные желания переходят из года в год. Но только каждый второй признался, что ему удалось посвятить больше времени книгам и спорту, и всего треть всерьез взялась за языки. «Известия» узнали психологов, нужно ли ставить цели на новый год и как это делать, чтобы не разочаровываться в себе.

Как правильно ставить цели

Самые распространенные новогодние цели россиян не меняются из года в год: кроме желания больше читать, привести себя в форму и освоить иностранный язык, каждый третий мечтает найти новую работу (30%) и планирует посетить новую страну (29%).

По данным другого исследования, 46% респондентов намерены в 2023 году проводить больше времени с семьей и близкими, 38% — обучиться новой профессии, 36% и 29% — похудеть и вести здоровый образ жизни, 22% — пройти курсы повышения квалификации. Менее популярными в этом опросе оказались желания бросить вредные привычки (15%), больше путешествовать (12%), заняться спортом (8%) и найти новое хобби (5%).

Нерабочие моменты Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Большинству опрошенных (60%) в 2022 году удалось реализовать как минимум одну из трех целей. Половина респондентов смогла больше читать (51%) и привести себя в форму (45%). Только у трети (33%) получилось заняться изучением иностранного языка — в основном английского, испанского или немецкого. Нашел новую работу и наладил личную жизнь каждый четвертый опрошенный.

Как отметила в беседе с «Известиями» психолог-психотерапевт, член Международной профессиональной ассоциации психологов Елизавета Деменштейн, успех в достижении целей во многом зависит от ее реалистичности и знания себя.

— Например, если вы убежденная «сова», ставить целью ежедневный подъем в пять утра — заведомый провал. Чрезмерно жестокое отношение к себе никогда не дает хороших результатов. Если будете вставать в пять утра на протяжении полугода, невзирая на врожденные биоритмы, будете эти полгода страдать от недосыпа и раздражения. А если бросите и вернетесь к прежнему режиму, начнете винить себя в слабохарактерности. Зачем же ставить себя в такой цугцванг, если можно просто прислушаться к себе и не задавать настолько жестких целей? — пояснила она.

По словам корпоративного психолога «Контур.Школы», члена Европейской ассоциации развития психоанализа и психотерапии Виктора Степанова, для мозга важнее не «цели на год», а быстрые результаты, поэтому лучше расписывать задачи максимум на пару месяцев — чем короче срок, тем лучше, а большие цели делить на мелкие. При этом нужно быть готовыми к тому, что в процессе план придется корректировать.

Нерабочие моменты Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Надо прекратить заниматься тем, что вам не нужно. Со своими целями вы всегда можете договориться: что-то сделать раньше, что-то позже. Если цели «не тасуются», то, скорее всего, они не ваши, а тех, кому от вас что-то надо. Тогда нужно задаться вопросом, почему вы такой исполнительный, не слишком ли нагло на вас ездят и не пора ли попробовать жить для себя. В конкретном случае — понять: зачем вам нужны эти книги, иностранные языки, спорт и т.д. Если цели полностью не ваши — вышвыриваем безжалостно, — посоветовал Степанов.

Как справиться с прокрастинацией

По данным опроса ВЦИОМ, треть россиян постоянно откладывает дела на потом (прокрастинирует), причем эта привычка больше свойственна молодым людям от 18 до 24 лет. Они же чаще всего называют себя ленивыми, обычно из-за того, что «не хотят или не могут себя заставить что-то сделать».

У прокрастинации может быть несколько причин, сказала «Известиям» бизнес-психолог, член Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Елена Прудникова. Основная — это большое количество планов на день, когда человек просто физически не успевает всё сделать. Происходит это из-за неумения трезво оценить объем работы и трудозатраты. В итоге часть дел перекочевывает на следующий день, еле умещаясь на странице ежедневника.

Нерабочие моменты Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

— В таких ситуациях есть рекомендация: выберите из общего плана самую трудную задачу и начните делать ее, — подсказывает эксперт. — Но прокрастинация может возникнуть и из-за переутомления организма. Проявляется это так: из всех дел человек выбирает либо самые быстрые и легкие, либо те, которые приносят удовольствие от их выполнения. Выбор понятен: организму нужна какая-то эмоциональная позитивная подпитка. В этом случае решение одно — отдых и восстановление.

Помимо перегруженного ежедневника и переутомления, желание отложить дела может возникнуть из-за незнакомой или неинтересной задачи, негативного опыта или повышенной ответственности, добавляет Виктор Степанов.

— Прокрастинация — это просто симптом. Например, если тебя укусила собака, ты будешь избегать собак. Если тебя «укусила» какая-то задача, ты бессознательно будешь держаться от нее подальше. Если кажется, что при неверном выполнении задания ожидают катастрофические последствия, ты также будешь избегать его до последнего, — пояснил собеседник.

По словам психолога, при выяснении причины такого отторжения решение станет очевидным.

— Например, в неинтересной задаче пробуем найти пользу для себя или делегируем ее; от негативного опыта отстраняемся — неудача была в прошлом; при ответственности представляем, что страшного может произойти. Чаще всего реальность гораздо менее сурова, чем наши фантазии о ней, — заверил эксперт.

По словам Елизаветы Деменштейн, чувствовать себя так, словно больше ни на что не хватает времени, — тоже нормально, особенно если наваливаются рабочие и бытовые обязанности. Важно найти время не только для начальника, супруга или детей, но и для себя.

Нерабочие моменты Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Определите «лакуны» в своем распорядке дня. Возможно, это получасовая дорога в автобусе или залипание в телефон перед сном. Вы удивитесь, сколько у вас на самом деле свободного времени. Откажитесь от чего-то одного и в освободившееся время занимайтесь достижением своей цели. Не нужно читать по книге в день — достаточно и двадцать страниц. Не нужно двухчасовой тренировки — начните с небольшой разминки. Но поставьте условие: это время священно. Нет, вы не можете подойти к телефону, потому что вы занимаетесь английским. Конечно, мы не говорим о ситуации форс-мажора, — отметила психолог.

Если цели не достигнуты

При всех стараниях не все цели могут быть реализованы, но совсем отказываться от их постановки не стоит.

— Люди без целей могут жить только в короткие промежутки времени, когда им кажется, что они абсолютно счастливы. Но такие моменты, к сожалению, скоротечны. Поэтому цели мы будем ставить всегда , — убежден Виктор Степанов.

Если при анализе прошедшего года выяснилось, что большинство задач не выполнено, нужно поработать с причинами и в следующий раз расписать их более реалистично, добавляет он.

В любом случае стоит отнестись к этому с принятием, считает Елизавета Деменштейн. Переживания из-за прошлых неудач только отнимут время — и это тоже одна из форм прокрастинации. Важно закрыть эту тему и перейти к следующей.