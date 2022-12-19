Россияне рассказали, какие желания загадают в новогоднюю ночь

Работа.ру и «СберЗдоровье» провели исследование и выяснили, какие желания загадают россияне в новогоднюю ночь и какие цели они ставят перед собой. В опросе приняли участие более 5 тыс. человек из всех регионов России. Результаты появились в распоряжении «Известий» 19 декабря.

Самым заветным желанием оказалось здоровье, для себя и близких его загадают 67% опрошенных. Еще 39% загадают быть счастливым в наступающем году, 36% признались, что их главным желанием будет отсутствие катаклизмов и катастроф в 2023 году.

Каждый пятый (21%) пожелает себе купить новую квартиру, дачу или автомобиль, примерно столько же участников исследования (20%) загадают найти свое призвание. 18% хотели бы найти чемодан с миллионом долларов и отправиться в путешествие мечты, каждый седьмой (15%) под бой курантов загадает найти любовь всей своей жизни в будущем году, а каждый десятый (8%) — провести год на удаленке.

Как отметил психотерапевт медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Гурген Хачатурян, уметь мечтать и загадывать желания важно для ментального здоровья. По его словам, отсутствие желаний может говорить о безразличии к себе и своей жизни, об апатии, которая может быть признаком явной депрессии.

«Когда мы чего-то искренне желаем, то включаем воображение — когнитивный процесс, который позволяет вернуться в эмоциональное детское состояние восприятия мира и себя в нем. Но важно также правильно понять себя и сформулировать свои, а не навязанные трендом желания, чтобы процесс мечтания наполнил нас настоящей радостью. Для этого нужно выписывать желания, формулировать их кратко и только в позитивном ключе (без частицы «не»), а после анализировать и раскладывать на части, понимая, какие шаги приведут вас даже к самому несбыточному», — сказал он.

Среди целей, которые опрошенные россияне поставили себе на 2023 год, самая популярная — проводить больше времени с семьей и близкими, эту цель ставят перед собой 46% участников исследования, также из популярных целей — обучиться новой профессии (38%), похудеть (36%), стараться вести здоровый образ жизни (29%) и найти новую работу (28%).



Каждый пятый задается целью пройти курсы по повышению квалификации (22%), 16% на будущий год планируют переезд в другой город, 15% будут бросать вредные привычки. Чуть менее популярными целями оказались цели как можно больше путешествовать (12%), заняться спортом (8%) и найти новое хобби (5%).

16 декабря из опроса онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu и аналитического агентства A2:Research стало известно, что около 49% россиян не чувствуют приближение Нового года, а 37% мечтают только о том, чтобы дотянуть до праздников.

Среди вещей, помогающих почувствовать новогоднее настроение, около 20% россиян назвали появление украшений на улицах и новогодних товаров в магазинах, 16% отметили появление новогодних фильмов и передач по ТВ, а еще 14% указали на то, что их вдохновляют тематические фестивали в родных городах.