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Россияне рассказали о своем состоянии в конце года

Исследование: половина россиян не чувствует приближение Нового года, еще 37% мечтают дотянуть до праздников
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Около 49% россиян не чувствуют приближение Нового года, а 37% мечтают только о том, чтобы дотянуть до праздников. Такие данные 16 декабря привел онлайн-сервис по управлению здоровьем Budu и аналитическое агентство A2:Research (есть в распоряжении «Известий»).

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Отмечается, что опрос прошел среди 1204 граждан страны. Согласно данным исследования, о сильной усталости к концу года рассказали 37% опрошенных, однако 47% респондентов указали на то, что по-прежнему сохраняют настрой и продуктивность. Среди средств, помогающих справиться с негативными мыслями, россияне назвали общение с психологом, любимые хобби и общение с близкими людьми.

Среди россиян, работающих как в офисе, так и в удаленном формате, 74% респондентов заявили о том, что мечтают дотянуть до праздников. Кроме того, 55% опрошенных сообщили о том, что в свободное от работы время способны только на пассивный отдых вместо занятий хобби, встреч с друзьями или путешествий. При удаленном формате работы 67% россиян указали на то, что чувствуют себя вполне комфортно.

Среди вещей, помогающих почувствовать новогоднее настроение, около 20% россиян назвали появление украшений на улицах и новогодних товаров в магазинах, 16% отметили появление новогодних фильмов и передач по ТВ, а еще 14% указали на то, что их вдохновляют тематические фестивали в родных городах.

Кроме того, почти половина опрошенных сообщила о том, что подготовка к Новому году является мотивацией сохранять рабочий настрой к продуктивному выполнению задач. С другой стороны, примерно треть опрошенных призналась в том, что в декабре им сложнее сконцентрироваться на работе из-за того, что все мысли заняты праздником. Около половины россиян также сказали, что благодаря предпраздничным хлопотам они могут убежать от проблем и негативных мыслей.

Среди всех опрошенных только 9% признались в том, что не нуждаются в дополнительной поддержке от работодателя в новогодний период. Примерно 30% признали, что не отказались бы от бонусов, премий или повышения зарплаты в грядущем году. Каждый четвертый заявил, что был бы рад, если бы работодатель организовывал мероприятия с кейтерингом и алкоголем. Еще 20% отметили, что хотели бы иметь возможность обращения за помощью к корпоративному психологу.

Отмечается, что в среднем работающие на удаленке сотрудники предпочитают еженедельные небольшие корпоративы, в то время как респонденты, работающие в офисе или в гибридном формате, считают наилучшей поддержкой от работодателя денежные бонусы.

Ранее в этот день стало известно, где россияне хотели бы встретить Новый год и сколько потратить на праздник мечты. Почти треть опрошенных (31%) рассказали, что хотели бы встретить Новый год в доме или квартире с видом на горы. 27% выбрали квартиру с видом на мегаполис. Еще 13% уверены, что неважно где, важно с кем. Бунгало на берегу моря набрало 11% голосов. Каждый десятый (10%) хотел бы в новогоднюю ночь оказаться в домике в лесу. Кафе или бар, а также улицы города оказались самыми непопулярными вариантами — за них проголосовали 5% и менее.

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