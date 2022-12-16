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Россияне оценили Новый год мечты в 400 тыс. рублей

Исследование: каждый пятый россиянин хотел бы потратить на Новый год более 400 тыс. рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Онлайн-гипермаркет товаров для дома, дачи, строительства и ремонта «ВсеИнструменты.ру» провел опрос и выяснил, где россияне хотели бы встретить Новый год и сколько потратить на праздник мечты. Текст исследования имеется в распоряжении «Известий».

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Почти треть россиян (31%) рассказали, что хотели бы встретить Новый год в доме или квартире с видом на горы. 27% выбрали квартиру с видом на мегаполис. Еще 13% уверены, что неважно где, важно с кем. Бунгало на берегу моря набрало 11% голосов. Каждый десятый (10%) хотел бы в новогоднюю ночь оказаться в домике в лесу. Кафе или бар, а также улицы города оказались самыми непопулярными вариантами — за них проголосовали 5% и менее.

На празднике мечты должна быть большая живая елка в потолок — так считают 31% респондентов. 23% выбрали бы большую, но искусственную елку, 14% опрошенных достаточно живого дерева во дворе, а 8% — маленькой искусственной. Столько же (8%) согласны на любую елку. Живую ель в горшке на Новый год мечты хотели бы поставить 7% россиян. Главное новогоднее дерево из подручных материалов готовы изготовить 4% участников опроса, 3% нарядили бы пальму, а 2% вообще не любят наряжать елки.

Почти каждый пятый (22%) хотел бы потратить на Новый год мечты более 400 тыс. рублей. Сумму от 300 до 400 тыс. рублей назвали 19% респондентов. Еще 17% уложились бы в цифру до 50 тыс. рублей. От 100 до 150 тыс. рублей на Новый год мечты потратили бы 13% россиян. Каждый десятый (10%) оценил желаемый праздник от 50 до 100 тыс. рублей.

На Новый год мечты большинство россиян (38%) хотели бы отправиться на вечеринку. По 21% набрали варианты «собраться с близкими за праздничным столом» и «кататься на лыжах и коньках». Каждый пятый (20%) хотел бы устроить снежную битву, а 14% — открывать подарки под елкой. 12% в новогоднюю ночь мечтают пускать салюты и жечь бенгальские огни, 11% — встречать бой курантов на празднике в центре города, а 9% — смотреть новогодние фильмы.

Новогодняя традиция есть у 23% участников опроса. Респонденты рассказали, что чаще всего по традиции ходят на Новый год в баню, загадывают желание под бой курантов, устраивают семейные застолья, прячут подарки, готовят новое блюдо, запускают фейерверки, спят, читают стихи, а также смотрят фильм «Крепкий орешек».

14 декабря опрос приложения «Город» и маркетплейса «Сравни» показал, что у 41% россиян в этом году нет новогоднего настроения, при этом в предвкушении праздников находится около трети (27%) россиян.

Отмечалось, что чаще всего россияне начинают готовиться к Новому году со второй половины декабря, а 23% респондентов будут готовиться к празднику в самый последний момент.

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