Большинство россиян пожаловались на отсутствие новогоднего настроения

У 41% россиян в этом году нет новогоднего настроения, а 32% не смогли ответить на вопрос, чувствуют ли приближение праздника. Такие данные следуют из результатов опроса, проведенного мобильным приложением «Город» и финансовым маркетплейсом «Сравни». Текст имеется в распоряжении «Известий».

Хотя у 41% опрошенных в этом декабре нет предновогоднего настроения, в предвкушении праздников находится около трети (27%) россиян. Другая треть (32%) респондентов не смогла ответить на вопрос.



Большинство опрошенных (74%) традиционно будут праздновать дома вместе с родными, а еще 14% респондентов планируют отдохнуть в гостях. За городом праздник встретят 4% россиян, 3% пойдут на городские елки. В путешествие по России или за рубежом отправятся по 2% участников опроса. Всего 1% россиян отметит Новый год в кафе или ресторане.



Кроме того, аналитики узнали, сколько россияне планируют потратить на праздники. Около 40% респондентов выделят на Новый год от 5 до 10 тыс. рублей, еще треть (32%) –– до 5 тыс. рублей. 17% россиян рассчитывают уложиться в сумму от 10 до 15 тыс. рублей, 7% –– от 15 до 30 тыс. рублей. Около 5% россиян заявили, что потратят на празднование более 30 тыс. рублей.



По данным исследования, 5% россиян несколько раз брали кредит или заем на празднование Нового года или на подарки. Еще 3% респондентов признались, что берут кредиты на каждый Новый год. 2% россиян планируют взять кредит или заем на праздники в этом году.

При этом чаще всего россияне начинают готовиться к Новому году со второй половины декабря, об этом рассказали чуть меньше половины опрошенных. 23% респондентов будут готовиться к празднику в самый последний момент. Еще 19% начали подготовку в первой половине декабря, а 14% россиян –– в ноябре.

Респонденты рассказали и про то, как будут украшать дом к праздникам. 59% россиян планируют нарядить елку. Четверть опрошенных декорирует дом светящимися гирляндами и игрушками. 13% россиян сделают новогодние украшения своими руками и обязательно будут вырезать снежинки из бумаги. 3% опрошенных обязательно используют для декора красивые свечи.

Около 60% респондентов непременно покупают подарки семье, 19% — всему близкому окружению, 7% участников опроса радуют новогодними подарками себя, 6% покупают подарки любимому человеку, 3% покупают подарки друзьям и 2% — коллегам.

В преддверии праздника врачи рассказали «Известиям», как правильно выбрать игрушки на новогоднюю елку. В частности, разъяснили опасность некачественных игрушек для детей и взрослых.