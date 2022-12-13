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Метать не вредно: спрос на икру резко подскочил перед Новым годом

Отразится ли это на стоимости продукции
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Россияне начали закупать икру к Новому году: спрос на нее подскочил на 20% в последние недели по сравнению с прошлым годом. Чаще всего берут продукцию вразвес: реализация в этой категории опережает другие в 1,5 раза. Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Акции и скидки стимулируют спрос, люди не хотят экономить на этом товаре. И это несмотря на то, что еще в октябре производители повысили стоимость продукции на 15% — ее изготовление сократилось, плюс подорожали корма для рыбы.

Про запас

Федеральные торговые сети зафиксировали резкий скачок спроса на красную икру за последние три недели: продажи выросли в среднем на 18–20% относительно прошлого года. В отличие от прошлых лет, когда потребители предпочитали покупать икру в банках, в этом году заметно вырос спрос на развесную продукцию — объемы продаж в этой категории сейчас в 1,5 раза выше, чем в других. Об этом «Известиям» рассказал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев.

Метать не вредно
икра банки рынок торговля
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

В конце октября отпускные цены поставщиков на икру лососевых рыб выросли примерно на 10–15% по сравнению с прошлым годом, это произошло из-за сокращения производства и подорожания кормов во II квартале, — заметил эксперт.

В ассоциации производителей «Руспродсоюз» добавили, что сейчас стоимость красной икры в рознице составляет 5663 рубля/кг, годом ранее цена находилась на уровне 5158.

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По словам Игоря Караваева, люди начали закупать деликатес перед праздниками про запас. Хотя в общем у россиян сдержанный подход к тратам, на традиционном атрибуте новогоднего застолья люди стараются экономить в меньшей степени, добавил эксперт.

Спрос на шампанское пока не отличается от прошлогоднего. Цены на игристое вино варьируются в зависимости от категорий: от 200–250 рублей за бутылку до 4–5 тыс. за премиальные отечественные и импортные бренды, добавил эксперт. Традиционно большая часть продаж приходится на вина в ценовой категории до 1 тыс. рублей. Никаких изменений в потребительских предпочтениях по сравнению с предыдущими годами в торговых сетях не ожидают.

Хотя пока рано делать выводы о динамике новогоднего спроса: основной пик закупок Игорь Караваев ожидает в 20-х числах декабря.

С 15 по 30 ноября средний чек на икру из форели практически не изменился по сравнению с прошлым годом: он снизился на 1%, до 1,6 тыс. рублей, хотя продажи выросли на 26%. Об этом «Известиям» рассказал представитель оператора фискальных данных «Платформа ОФД». Компания ежедневно собирает и анализирует данные с более 1,1 млн онлайн-касс: речь идет о 50–55 млн чеков. В статистике учитывали информацию сетевой розницы, обычных no name магазинов, а также онлайн-торговли. По данным аналитиков, подскочил и спрос на икру кижуча (+13%) и нерки (+7%), средние чеки на них выросли на 12% (до 2,2 тыс. рублей) и на 7% (до 1,5 тыс. рублей) соответственно.

Метать не вредно
икра рынок
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В компании заметили, что в России увеличиваются продажи имитации красной икры — в основном ее делают из морских водорослей, желатина или рыбьего жира. Средний чек на эту продукцию с 15 по 30 ноября составил 340 рублей, что на 8% выше прошлого года, а число покупок подскочило на 17%. Обычно ее покупают в упаковках по 100–200 г, добавили в «Платформе ОФД».

Рыбье дело

В конце ноября – начале декабря традиционно наблюдается высокий спрос на красную икру в рознице, рассказал «Известиям» президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. Люди покупают ее на подарки и для новогоднего стола. В этом году продажи могут расти из-за того, что ранее ритейлеры уже объявили о поддержке спроса акциями и скидками, предположил эксперт.

По его словам, изменился не только спрос на деликатес, но и сама продукция. Дело в том, что в этом году ввели ограничения на вывоз красной икры с Камчатки: теперь без документов с полуострова авиатранспортом можно перевезти не более 10 кг.

Метать не вредно
камчатка пакет икра
Фото: ТАСС/Елена Верещака
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— Это значит, что большой объем браконьерской продукции ушел с рынка. В итоге это освободило нишу для легальной продукции, которая продается только в официальных торговых точках, — заверил он. — Мы не фиксируем роста цен у рыбаков. Напротив, наш анализ показывает, что к концу октября цены начали снижаться. Но, как правило, торговые сети не работают напрямую с рыбаками, а покупают икру у дистрибуторов.

Поэтому подорожание может быть связано со множеством причин — начиная от роста логистических затрат и заканчивая конъюнктурой рынка, пояснил эксперт.

Как ранее рассказывали «Известиям» в АКОРТ, цены на рыбу, икру, колбасы, овощи и фрукты, а также игристые вина в этот предпраздничный период останутся на прежнем уровне. Хотя обычно как раз в декабре эти продукты дорожали на 10–15%.

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