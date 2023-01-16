Ускользающая лапта: старинную игру предложили включить в программу по физкультуре

Минпросвещения утвердило образовательный модуль «Лапта» для российских школ. Это не означает, что школы будут обязаны учить детей этой игре, но зато инициативные физруки смогут официально получить примерную общеобразовательную программу по лапте. Эксперты считают, что игра способна стать по-настоящему массовой, дети относятся к ней с восторгом. Впрочем, вряд ли на уроках физкультуры этому спорту будут уделять должное внимание. Почему — разбирались «Известия».

Рекомендуют поиграть в лапту

Новый модуль включен в Реестр примерных основных общеобразовательных программ, сообщает Минпросвещения. Программу подготовила Федерация русской лапты. Предполагается, что играть в лапту будут в школьных спортивных клубах — сейчас их более 32 тыс. по всей стране, а к 2024 году они появятся в каждой школе.

По данным Минпросвещения, в русскую лапту, которая является официальным видом спорта, играют жители более 50 регионов.

В Федерации лапты отмечают, что модуль разработан для занятия лаптой во всех классах — с 1 по 11-й, а введение игры в школьную программу позволит укрепить здоровье детей, в том числе подготовить их к сдаче норм ГТО и «к службе в вооруженных силах страны».

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

В модуле прописаны правила лапты, объясняется, чем она хороша для детей, какой инвентарь нужен, какие упражнения проводить и т.д. Авторы программы отмечают, что преимущество лапты по сравнению с другими игровыми видами спорта — ее экономическая доступность: достаточно простой ровной площадки размером 45–55 м в длину, 25–40 м в ширину, нескольких деревянных бит длиной от 60 до 110 см и мяча для игры в большой теннис.

Указывается, что лапта позволяет заниматься и нравственным, и физическим воспитанием детей, вырабатывать волю и характер, прививать чувство коллективизма и одновременно — инициативность. Эту игру называют зрелищной и эмоциональной, подходящей для проведения на открытых площадках с естественным травяным покрытием, но допустимой и в спортивном зале.

На уроке физкультуры школам предлагают посвятить изучению лапты в 1–4-х классах 136 часов, в 5–9-х классах — 170 часов, в 10–11-х классах — 68 часов.

Зампред комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре, директор Государственного музея спорта Елена Истягина-Елисеева сказала «Известиям», что такие модули носят рекомендательный характер — речь не идет о какой-то обязательности включения лапты в уроки физкультуры. Просто у школьников появляется больший выбор.

Будут ли в школах играть в лапту

Истягина-Елисеева замечает, что ни в школьные, ни в президентские состязания, проводимые Минпросвещения, лапта не входит. И количество специалистов, которые готовы работать в этом модуле по всей стране, невелико.

— По ведомственной статистике Минспорта, этот вид спорта развивается в 25 регионах, где есть отделения в спортивных школах, — рассказала она. — Всего в спортивных школах и секциях 4297 детей, занимающихся лаптой, из них на спортивной подготовке — 734 человека.

Спортивный разряд по лапте есть у 1190 человек, но в большинстве своем это массовые разряды — от второго и ниже. Тренеров по лапте в спортивных школах страны всего 25, а штатных — 11, продолжает собеседница.

— Планируется ли обучение учителей физкультуры этому виду спорта? Кто это будет осуществлять? — задается она вопросами. — Например, Федерация хоккея России обеспечивает свой школьный модуль всем необходимым. Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» (модуль «Лапта»), которую я нашла в открытом доступе на официальных ресурсах, довольно рамочная. Без содействия специалиста учитель физкультуры вряд ли сможет корректно освоить базовые навыки вида спорта.

Ускользающая лапта Участники соревнований по мини-лапте Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Интерес к национальным играм она считает позитивным, но признает: уровень развития лапты в большинстве регионов — это скорее досуговая активность, а не вид спорта.

Впрочем, советник президента комитета национальных и неолимпийских видов спорта России Игорь Павлюк замечает, что во многих республиках России лапта — один из самых массовых видов спорта, например в Удмуртии. Там она входит в программу республиканских сельских игр, республиканского фестиваля спорта среди школьников и т.д. Однако Павлюк также призывает провести переподготовку учителей физкультуры, тренеров и судей. Кроме того, потребуется приобрести форму, спортивный инвентарь, обновить спортивные площадки по стандартам лапты.

Основатель творческого объединения «Русская традиция» Дмитрий Орлов замечает, что в школах в принципе очень аккуратно подходят к командным играм на уроках физкультуры . В тот же футбол далеко не каждый физрук разрешит играть — очень уж травмоопасно.

— Современная система образования подразумевает больше какие-то бесконтактные виды спорта, где не случится травм , — сказал он «Известиям». — В лапте же есть взрывные нагрузки, перемещения, метания мечом и связанные с этим риски растяжений, ушибов и т.д. В конце концов там дети управляют деревянными битами, и за этим нужно очень внимательно наблюдать. На учителя физкультуры ложится очень большая ответственность, хотя лапта не более опасна, чем другие виды спорта .

В Минпросвещения и Минспорте на запрос «Известий» на момент публикации материала не ответили.

Зачем играть в лапту

Так уж сложилось, что мало кто вообще знает хотя бы правила национальной игры. В модуле, предложенном школам, они кратко описываются так: двухсторонняя командная игра, которая проводится на прямоугольной площадке. Цель — совершить как можно больше перебежек после ударов битой по мячу, где каждый игрок, совершивший полную перебежку, приносит своей команде два очка. Цель другой команды не дать соперникам сделать перебежки «посредством «осаливания» мячом» (то есть попадания им в игрока) и поймать больше «свечей». «Переосалив» перебежчика, команда получает право на удары и перебежки.

Понять суть игры из описания достаточно сложно, но те, кто в нее играл, утверждают: лапта по-настоящему захватывающа и динамична.

— Это такая «мини-войнушка» , — говорит председатель детско-юношеской комиссии Федерации русской лапты Елена Апраксина, которая занимается развитием этой игры в поселке Борисоглебский Ярославской области. — Кто пробует, всегда к ней возвращается. Объяснять теоретически сложно, но стоит один раз самому сыграть — и всё понятно. У меня занимаются дети с четырех лет, с детских садов.

Дмитрий Орлов замечает: дети от этой игры в абсолютном восторге. Один раз попал по мячу, совершил одну перебежку — и оторвать от игры сложно. Именно поэтому, говорит он, так много родственных игр за рубежом: бейсбол и крикет смотрит миллионная аудитория.

Ускользающая лапта Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

— А ведь лапта намного более активна и зрелищна , — утверждает Орлов. — Больше ситуаций игровых, чем в бейсболе. Там десятки тысяч людей иногда подолгу смотрят, как по этому мячу попасть не удается, потому что его бросает противник. А в лапте игровой снаряд подбрасывает твой товарищ по команде. Удар получается осмысленным, осознанным, игра сразу перемещается в поле. В лапте есть понятие «осаливание», когда вся команда срывается и бежит город захватывать, и «переосаливание», когда другая команда пытается перехватить инициативу. Представьте, какая динамика, как всё быстро меняется на поле! Зрители в полном восторге, особенно если на поле люди, которые умеют играть.

Поэтому и важно развивать лапту как спорт, говорит он. Даже более того — как спортивное шоу, с трансляциями, комментаторами, красивым мерчем. Но в России, к сожалению, не все даже знают, что лапта — это официальный вид спорта.

— Игра полезна: задействованы все группы мышц, — отмечает эксперт. — Развивается быстрый ум, а не просто реакция. Недостаточно поймать мяч, нужно сразу понять, куда его дальше бросать. Дети, которые играют в лапту, быстро соображают.

Игорь Павлюк считает, что лапта выражает философию коллективного спорта и общения . Дети и взрослые, на высоком уровне играющие в лапту, показывают хорошие результаты в легкой атлетике, в лыжах, игровых видах спорта, могут просчитать игру на несколько шагов вперед.

Почему лапта так не популярна

Игорь Павлюк замечает, что практически все виды спорта, вошедшие в программу Олимпийских игр, сформировались на основе национальных, исторически эволюционирующих. Почему же с лаптой этого не произошло? А ведь в России она была по-настоящему популярна: о ней отзывался Лев Толстой, писал Александр Куприн («В лапте нужны: находчивость, глубокое дыхание, верность своей партии, внимательность, изворотливость, быстрый бег, меткий глаз, твердость удара руки и вечная уверенность в том, что тебя не победят»), в нее хорошо играл Юрий Гагарин.

— Во-первых, конечно, сыграло влияние пропаганды западных видов спорта, таких как футбол, баскетбол, волейбол, — поясняет Дмитрий Орлов. — Они очень быстро захватили людей в советский период.

Во-вторых, продолжает он, для футбола нужен только мяч и хоть какая-то площадка. А для лапты, особенно в городах, нет места. Даже допустимая площадка 20 на 30 м мала, потому что только на большой площадке длиной 50 м можно прочувствовать лапту: разбежаться, далеко запустить мяч. За 15 лет Орлову так и не удалось по большому счету найти хорошую бесплатную поляну в пределах Третьего транспортного кольца.

Ускользающая лапта Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

— Нужно, чтобы не было рядом дороги, домов, деревьев или клумб, — говорит он. — Можно, конечно, и на площади играть — мы даже на Манежной проводили как-то лапту, но это ведь травмоопасно. Если человек упадет, в лучшем случае разобьет коленки.

В-третьих, говорит Орлов, свою роль сыграла плохая репутация, некая «мемность» и даже ассоциация с лаптями по созвучию.

— В советский период была мода на городскую жизнь, деревни представляли как пережиток прошлого, — считает он. — И на подсознательном уровне у нас появилось отторжение к такому родному виду спорта, который был распространен в деревне, где, кстати, ни с полями, ни с палками для бит дефицита нет. Выработалось такое коллективное чувство стыда.