В шорохе бумаг: 60% учителей жалуются на перегруженность отчетностью

Почти 60% российских учителей всё еще вынуждены заполнять лишние документы, которых нет в перечне пяти обязательных, утвержденном Минпросвещения к 1 сентября. Это показал мониторинг Общественного совета при Рособрнадзоре, который оценил, как работает закон о снижении бумажной нагрузки на педагогов. Федеральная служба получила лишь несколько десятков подобных обращений, но это не показатель серьезности проблемы — учителя традиционно не слишком охотно жалуются на свои проблемы. Глава ведомства призвал учителей активнее обращаться на горячую линию Рособрнадзора в случаях, когда те сталкиваются с избыточными требованиями по работе с документами. Ведь сейчас действует мораторий на плановые проверки, и они возможны только по обращениям.

«Сыпятся сплошные поручения»

Российские учителя жалуются, что закон о снятии избыточной бумажной нагрузки на них, принятый в этом году, пока не заработал в полную силу. Педагогам по-прежнему приходится заполнять «ворох» документов и сдавать объемные отчеты, вместо того чтобы уделять время работе с детьми. Об этом сообщили «Известиям» учителя, представители межрегионального профсоюза «Учитель» и подтвердили в Рособрнадзоре.

«Работать невыносимо, ведешь урок, а в школьном чате сыпятся сплошные поручения: подготовить метод разработки, пройти опрос, отчитаться о количестве детей, прошедших опрос», — написал один из педагогов в профсоюз.

В шорохе бумаг Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Еще один из учителей рассказал, что уже вечером, в нерабочее время, руководство школы может потребовать разослать по родительским чатам тесты, попросить срочно их пройти, а затем педагог должен отчитаться об итогах. Учителя также говорят, что им приходится «бесконечно» регистрировать учеников и их родителей на сайтах и платформах для прохождения опросов, голосований и «прочей ерунды», а затем контролировать, чтобы анкеты были заполнены.

«А еще куча мониторингов, таблиц», — пишет еще один обратившийся, обращая внимание, что зачастую информацию приходится дублировать: она должна быть и в бумажном, и в электронном виде.

При этом по новому закону и приказу Минпросвещения, который действует с 1 сентября 2022 года, учителя обязаны вести только пять документов. Это программа учебного предмета, характеристика учащихся (делается по запросу), журнал учета успеваемости, журнал внеурочной деятельности и план воспитательной работы. При этом авторы закона отмечали, что до его принятия учителям приходилось заполнять 49 видов документов.

— Но «бумажная» тенденция в школах так и продолжается: наверное, в этом виноваты стереотипы и давно сложившаяся практика, — констатировал в разговоре с «Известиями» учитель истории и обществознания из Свердловской области, член совета профсоюза «Учитель» Марина Шарова.

По ее словам, учителям, в частности, приходится готовить отчеты для органов соцзащиты, пожарного надзора, территориальных органов Роспотребнадзора. Оргсекретарь профсоюза Ольга Мирясова также отмечает, что «школа продолжает быть местом, где разные ведомства пытаются реализовать свои задачи».

В шорохе бумаг Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анатолий Пекол

— Например, ГИБДД может написать запрос, что надо провести воспитательную работу среди детей, приложить материалы, а также потребовать отчет по итогу мероприятия, — рассказал она. — Такие задания спускают директору, а тот может сказать учителям, что делать это необходимо, так как школа может потерять место в каких-нибудь рейтингах.

Также, по словам Мирясовой, учителя отчитываются по итогам различных региональных и федеральных конкурсов, которые «проводятся из хороших побуждений» по поручению властей или по предложению разных общественных организаций. Но связанную с ними бюрократическую работу вновь выполняют учителя.

— В локальные акты школы сейчас администрация может включить дополнительные отчеты, не называя их отчетами, в этом тоже проблема, – говорит она.

60% учителей заявляют об избыточной нагрузке

Общественный совет при Рособрнадзоре и «Единая Россия» запустили 12 декабря мониторинг об уровне забюрократизированности учителей и том, как работает новый закон, рассказала «Известиям» член совета Наталья Алтыникова.

— Мы выложили анкету через профессиональные сообщества учителей, например, Всероссийский экспертный педагогический совет, сообщество форума классных руководителей и проект «Обучение-ПРО», минуя органы власти, дабы не допустить никакого воздействия на педагога, — сказала она.

По ее словам, за несколько дней получены 17 тыс. ответов. Лишь 40% учителей сообщили, что за последние три месяца не приходилось готовить документы сверх списка.

— Но 60% — еще готовят, — уточнила Наталья Алтыникова. — Это скорее позитивный предварительный итог, мы знали, что быстрых результатов действия закона не будет. При этом около 30% четко заявили, что их общая документарная нагрузка снизилась. И если хотя бы такому количеству уже стало легче, это достижение.

В шорохе бумаг Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Согласно результату опроса, в два раза снизилась доля учителей, которым приходится дублировать электронные документы в бумажном виде: в прошлом году это делали 70%, в этом — 37%. По мнению Натальи Алтыниковой, дублирование сохранилось в основном там, где есть проблемы с интернетом или нет компьютеров в каждом классе.

— Расстраивает объем фотоотчетов, которые требуют от учителей, — рассказал она. — 85% из тех, кто сообщил, что заполняет документы вне утвержденного списка, заявили, что им приходится фотографировать мероприятия, которые они проводят. И это вместо того, чтобы работать в это время с детьми!

Она добавила, что учителям также приходится готовить социальный паспорт класса, протоколы родительских собраний, журналы инструктажей по технике безопасности и т.д. А в регионах настаивают на составлении индивидуального образовательного маршрута на учеников, просят учителей «ходить по домам учеников и составлять акты посещения», вести запись на кружки.

Комментируя предварительные итоги мониторинга, глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова отметила, что с реализацией закона «не так всё просто».

— Пока мы как депутаты не слышим, чтобы нам на местах сказали: «Ну, наконец-то на одну бумагу стало меньше», — сказала она, выступая на заседании комитета. — Но мы были готовы к тому, что это очень долгий межведомственный процесс.

Работа с жалобами

Рособрнадзор весной 2022 года запланировал провести масштабный антибюрократический мониторинг, рассказал «Известиям» глава службы Анзор Музаев.

— Нам сейчас крайне важно выстроить контроль исполнения этой новой нормы закона в каждом регионе, — сказал он, напомнив, что с марта 2022 года действует мораторий на плановые проверки.

Поэтому, по его словам, одним из механизмов решения проблемы сейчас остается работа с жалобами учителей. Их Рособрнадзор собирает через горячие линии.

В шорохе бумаг Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— По каждой жалобе ведется индивидуальная работа, в том числе и выезды, — сказал Анзор Музаев. — Чем активнее учителя сообщают о нарушениях, тем быстрее снизится их документарная нагрузка.

В середине ноября Рособрнадзор отчитался, что на горячую линию за октябрь поступили 27 сообщений, 15 из них были переправлены властям регионов, по девяти «даны разъяснения» . А Наталья Алтыникова сообщила, что к ней через общественный проект Рособрнадзора «Обучение — ПРО» пришло около 40 жалоб из 20 регионов за ноябрь и декабрь. Они передаются в ведомство в дополнение к поступающим на горячую линию.

Впрочем, Марина Шарова отметила, что учителя не слишком охотно жалуются.

— Сообщения всё равно спустят властям регионов, а потом директорам школ, а людям там еще работать, – сказала она. — Хотя только сами учителя могут рассказать о проблеме или отказаться выполнять дополнительную работу. У них всегда есть такое право.