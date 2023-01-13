Минпросвещения разработало для школ курс по игре в лапту

Образовательный курс по игре в лапту разработан для учащихся с 1-го по 11-е классы. Об этом 13 января сообщила пресс-служба Минпросвещения.

Курс, по планам ведомства, будет включен в уроки физкультуры. Особое внимание уделят реализации модуля в школьных спортивных клубах.

«Модуль позволит школьникам развивать свои физические навыки, а также будет способствовать нравственному воспитанию школьников и студентов. Во время игры в лапту дети учатся работать в команде, быть инициативными и решительными», — сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

Русская лапта — командная игра с битой и мячом, одна из древнейших национальных спортивных игр.

В октябре прошлого года, когда появилась информация о появлении такого модуля, в Федерации русской лапты назвали «прозрением» введение игры в школьную программу, пишет «Газета.Ru».