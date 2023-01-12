Труд, но в учении: российских школьников будут воспитывать работой

Новая обязанность школьников — заниматься общественно-полезным трудом — может появиться в законе «Об образовании». «Известия» ознакомились с первыми предложениями к готовящемуся проекту. В закон внесут понятие «трудовое воспитание» и пересмотрят акценты. Например, формулировку о запрете на труд школьников без согласия родителей заменит другая — о разрешении на труд с согласия родителей. В родительском и учительском сообществах пока нет единого мнения об инициативе. Но в Минпросвещения уже поддержали «идею воспитания у школьников правильного отношения к труду». А депутаты намерены внести проект закона в ГД в течение весенней сессии — в этом случае будет вероятность принять его до начала нового учебного года.

«Минус» на «плюс»

Новое понятие — «трудовое воспитание» — предлагают добавить в федеральный закон «Об образовании». В этом случае у школьников появится новая обязанность — помимо учебы заниматься общественно-полезным трудом, следует из предложений депутатов Госдумы (имеются в распоряжении «Известий»), которые обсуждаются в комитете по просвещению.

Сейчас в законе говорится, что дети обязаны добросовестно осваивать образовательную программу и индивидуальный учебный план, а задания от педагогов должны быть исключительно в этих рамках. Если новую инициативу депутатов поддержит большинство Госдумы, в плане обучения в каждой школе, помимо образовательного блока, появится еще один — выполнение рабочей программы воспитания.

В аппарате комитета ГД по просвещению «Известиям» пояснили, что «в общем смысле» под таким трудовым блоком подразумеваются прежде всего дежурства по классу, школе и работа на пришкольных территориях. При этом в парламенте допустили, что на содержание программ могут повлиять и рекомендации Минпросвещения.

Труд, но в учении Субботник в московской школе Фото: ТАСС/Анатолий Жданов

Сейчас по закону привлекать школьников без их согласия «к труду, не предусмотренному образовательной программой», запрещается. Кроме того, требуется и письменное согласие родителей. В бланках согласия, которые дают на подпись родителям, как правило, поясняется, чем именно будут заниматься дети. Чаще всего это дежурство по классу, школе и в столовой, генеральная уборка кабинетов, участие в субботниках и благоустройстве пришкольной территории, следует из образцов таких документов, которые есть в распоряжении «Известий».

Некоторым депутатам особо не нравится, что в действующем законе применительно к труду используется слово «запрещается». По их мнению, в документе должно быть указано, что привлечение к труду «разрешается с согласия совершеннолетних обучающихся или согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся».

— Мое предложение — поменять «минус» на «плюс», так как педагоги видят слово «запрещено» и воспринимают это однозначно, — сказала «Известиям» глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова. — При этом подавляющее большинство родителей только за, чтобы у ребенка развивались трудовые навыки, формировалось правильное отношение к труду.

Трудовая обязанность

Если закон дополнят новой воспитательной программой — трудовой, — кто-то должен будет ее разрабатывать, подчеркивают эксперты. Этим, скорее всего, займутся сами школы, допустил в разговоре с «Известиями» зампред профсоюза работников образования (входит в ФНПР) Михаил Авдеенко.

— Учителя всегда формировали программы воспитания, но теперь будет еще один дополнительный нюанс, — сказал он. И напомнил, что во времена СССР общественно-полезные работы в школах были обязательны, поэтому новая инициатива — «это хорошо забытое старое».

Михаил Авдеенко заявил, что сам позитивно относится к инициативе — по его мнению, «необходимо, чтобы дети умели не только кнопки на гаджетах наживать, но могли и забор покрасить».

Труд, но в учении Участники Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» в Москве Фото: ТАСС/Александр Щербак

Но оргсекретарь профсоюза «Учитель» Ольга Мирясова полагает, что разработка нового блока к воспитательной программе станет дополнительной нагрузкой на учителей.

— Это придется делать классным руководителям. Такие программы понадобятся для каждого класса, а это дополнительные документы, бумаги, — сказала она. — При этом учителя и так загружены образовательными задачами, и на дополнительную воспитательную деятельность у них времени не очень много.

Ольга Мирясова выразила опасение, что дополнительные трудовые задания могут быстро стать формальностью — вроде проведения субботников «для галочки». Также у нее есть вопросы, как будут пересекаться трудовое воспитание и уроки технологии, которые сейчас есть в школах.

Первый заместитель председателя комитета ГД по просвещению Яна Лантратова уверена, что уроки технологии никак не могут заменить трудовое воспитание.

— Одно дело описать, как варить суп, а другое — его сварить. Приезжая в школы, я поднимала вопрос о возвращении трудового воспитания на встрече с учителями, и весь зал аплодировал, — подчеркнула она.

Впрочем, в одной из поправок к тексту готовящегося законопроекта предлагается внести в него и возможность письменного заявления от родителей — об отказе от трудовой деятельности для их ребенка.

Уйти от абсурда

Рассмотреть возможность введения в школах нового направления воспитательной деятельности — трудовой — предложил министру просвещения Сергею Кравцову председатель Госдумы Вячеслав Володин в ноябре 2022 года. По его словам, если у школьников «будет другое отношение к труду, то будет другое отношение и к изучению физики, и математики, и иностранных языков, и ко многому другому». Он призвал не ограничивать задачу школы получением знаний, отметив, что «ребенок должен вырасти настоящим гражданином».

Сергей Кравцов тогда согласился со спикером Госдумы, назвав инициативу абсолютно правильной. Впрочем, еще в октябре 2022 года на Всероссийском совещании руководителей органов исполнительной власти в сфере образования министр уже говорил о своем положительном отношении к введению трудового воспитания в школах. Но тогда же он указал, что среди родителей нет однозначного мнения об обязательности такого направления. И на встрече спустя месяц с депутатами Госдумы глава Минпросвещения подчеркнул, что требуются «отдельные обсуждения и проработка деталей».

— Может быть, у родительского сообщества и нет единой позиции, но большинство родителей выступают за трудовое воспитание в школах. Его необходимо вернуть в полном объеме, а не в усеченной форме, как это сейчас происходит в рамках уроков технологии, — сказала «Известиям» председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова. — Возможности привлечения к общественно-полезному труду в школе не хватает. Ненормально, когда родители имеют право пожаловаться в прокуратуру, если учитель просит ребенка стереть с доски.

Она призвала «дать школе возможность воспитывать».

— Нужно уйти от абсурда и поднимать статус учителя, — сказала Ольга Леткова. — А учителя должны иметь право привлекать детей к труду, даже наказывать их, например, теми же общественно-полезными работами.

Родители в больших городах чаще выступают против привлечения детей к дежурствам и субботникам, нежели в небольших населенных пунктах, отметила Ольга Мирясова. Там до сих пор за школами сохраняются участки земли, где дети могут заниматься сельскохозяйственными работами.

Труд, но в учении Дети идут по дороге из школы в селе Екатерининском Омской области Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Законопроект еще будет дорабатываться, уточнила Ольга Казакова. В него также могут включить пункт об учете возрастных особенностей и состояния здоровья каждого ребенка. Она допустила, что будут обсуждаться и поправки в Трудовой кодекс, хотя лично ей они кажутся излишними, так как он регламентирует трудовые отношения, а не воспитание.

В пресс-службе Минпросвещения «Известиям» сообщили, что ведомство «поддерживает идею воспитания у школьников правильного отношения к труду и участвует в обсуждении указанной законодательной инициативы».

— Позиция ведомства будет сформирована после ее поступления в установленном порядке, — сообщили там «Известиям».

При этом Ольга Казакова рассказала, что поправки в закон планируется внести в Госдуму уже в течение весенней сессии (она заканчивается 31 июля). С ней согласилась и Яна Лантратова, отметив, что работа над законопроектом будет вестись оперативно. Член комитета по просвещению Анатолий Вассерман также считает, что подготовка законопроекта завершится в эту сессию. Но он сомневается, успеют ли принять поправки к закону до начала нового учебного года.