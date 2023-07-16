Продление пройденного: какая судьба ждет зерновую сделку

Перспективы реализации зерновой сделки остаются туманными: 17 июля истекает срок ее действия, однако до сих пор неясно, готова ли Россия ее сохранить. Владимир Путин заявил, что Москва одобрит ее продление лишь при выполнении обещаний, ранее данных нашей стране. Москва не раз подчеркивала, что от сделки пока что выигрывают лишь страны Запада и Украина. Мнения экспертов разошлись. Одни полагают, что Россия вновь одобрит продление соглашения, опасаясь ухудшения отношений с Турцией. Другие уверены, что на этот раз Москва твердо намерена выйти из договоренностей. О том, как могут развиваться события, — в материале «Известий».

Зерно в чем?

Споры о судьбе зерновой сделки, заключенной в прошлом году Россией, Украиной, Турцией и ООН, не прекращаются. Срок ее действия истекает 17 июля, но до сих пор непонятно, намерена ли Москва дать согласие на ее продление. Для отказа от сделки у России есть все основания: на этой неделе президент страны Владимир Путин заявил, что Москва может приостановить свое участие в зерновой сделке — по крайней мере, до тех пор, пока не будут выполнены условия России.

— Как одна из опций: не сначала продление, а потом выполнение обещаний, а сначала выполнение обещаний, и потом наше участие. Что я имею в виду. Мы можем приостановить наше участие в этой сделке. Если все в очередной раз говорят, что все данные нам обещания будут исполнены, — ну, пусть исполнят это обещание, и мы сразу же присоединимся к этой сделке снова, — заявил Путин, уточнив при этом, что РФ готова ждать столько, сколько потребуется.

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Переговоры о продлении сделки продолжались на протяжении всех последних дней. Эта тема стала основной в ходе телефонного разговора Владимира Путина и его коллеги из ЮАР Сирила Рамафосы , состоявшегося 16 июля. Проблема экспорта зерна из Восточной Европы — важный вопрос для африканских стран, ведь, по данным ООН, в рамках зерновой сделки в Африку вывезли лишь 12% от всего объема продовольствия.

За год беднейшим государствам мира досталось лишь 10% кукурузы и 40% пшеницы, хотя изначально черноморская инициатива была направлена именно на помощь голодающим странам.

Справка «Известий» Черноморская инициатива (зерновая сделка) была подписана 22 июля 2022 года в Стамбуле. Она фактически состоит из двух документов. Первый — соглашение между РФ, Турцией, ООН и Украиной. Согласно документу, созданы безопасные морские коридоры для вывоза украинского зерна из трех портов — Одессы, Черноморска и Южного. Соглашение уже дважды продлевалось, один раз — на 120 дней, второй — на 60. Вторая часть — Меморандум о содействии продвижению российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки — подписана между РФ и ООН. Всемирная организация взяла на себя обязательство подключиться к работе по снятию ограничений, мешающих России экспортировать свою продукцию и удобрения. Срок действия соглашения — три года.

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12 июля состоялись переговоры между Россией и Турцией на уровне заместителей министров иностранных дел. Как сообщили в МИД РФ, Москва также обсудила реализацию сделки с руководством Конференции ООН по торговле и развитию.

На этом фоне появилась информация, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган якобы заявил о согласии Владимира Путина на продление сделки. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, однако, сообщил «Известиям», что никаких заявлений на этот счет Россия не делала.

Мнения экспертов о перспективах зерновой сделки разделились. Так, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин полагает, что, скорее всего, Россия откажется от ее продления.

— Президент Путин четко сказал, что у нас нет никакой необходимости продлевать сделку. И естественно, если не изменится ситуация, судя по всему, мы можем приостановить свое участие в этом четырехстороннем соглашении. Вероятность непродления сделки велика, поскольку так еще президент ни разу не говорил, — заявил эксперт «Известиям».

Он добавил, что Турция несколько изменила вектор внешней политики после саммита НАТО в Вильнюсе.

— Эрдоган встретился с Джо Байденом. Он заявил, что начался новый этап в развитии двусторонних отношений. Самостоятельная траектория — дистанцирование от Вашингтона, Москвы, Брюсселя, Лондона — порой вызывает нервозность каждого из центров принятия решений, — отметил Кошкин.

Турецкий политолог Керим Хас, напротив, считает, что, если сделка продлена не будет, НАТО получит повод отправить свои военные корабли через пролив Босфор и Дарданеллы в Черное море.

— Торг будет сохраняться до самой последней минуты. Я думаю, что зерновая сделка будет продлена с вероятностью 51%. Но Россия даст добро не из-за того, что она выигрывает от этой сделки. Москву интересует геополитический аспект. Если она выйдет из соглашения, ведущие страны НАТО могут попытаться отправить военные корабли в Черное море, — заявил эксперт «Известиям».

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Кроме того, выход России из зерновой сделки, по его мнению, может испортить отношения с Турцией — на сегодняшний день важнейшим торговым партнером РФ, через который Москва осуществляет параллельный импорт.

Зерно раздора

Разговоры о возможном выходе России из сделки ведутся уже около полугода. Москва настаивает на реализации всех договоренностей. В марте, когда сделка была продлена в очередной раз (правда, на 60 дней, а не на 120, как это делалось ранее), Россия назвала свои требования:

— переподключить Россельхозбанк к системе SWIFT;

— возобновить поставки сельскохозяйственной техники, запчастей и сервисное обслуживание;

— отменить ограничения на страхование, перестрахование и доступ российских судов в порты;

— восстановить работу аммиакопровода Тольятти – Одесса;

— разблокировать счета компаний, связанных с производством и перевозкой сельхозпродукции.

Последнее продление сделки лишь на 60 дней уже указывало на то, что Россия намерена добиться выполнения своих условия в достаточно сжатые сроки. Однако пока прорыва в реализации требований Москвы не последовало.

На долю России и Украины приходится большая часть экспорта пшеницы на мировые рынки — 16% и 10% соответственно. Страны Запада стремились высвободить «запертую» на Украине пшеницу, акцентируя внимание на том, что украинское продовольствие должно свободно направляться в беднейшие страны.

Однако и эта цель достигнута не была — в основном украинские товары оседали на складах европейских стран. Об этом неоднократно заявляли и Владимир Путин, и МИД РФ, однако ситуация, судя по всему, кардинально не изменилась.

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— Зерновая сделка обосновывалась желанием поддержать беднейшие страны. Но я уже много раз говорил: из всего объема продовольствия, вывезенного с территории <…> Украины, три с небольшим процента только пошло в беднейшие страны мира, <…> всё остальное [пошло] в сытую и благополучную Европу, — заявил Путин 12 июля.

Кроме того, санкционные ограничения, введенные против нашей страны, частично заблокировали поставки российского продовольствия и удобрений.

Месяц назад президент России заявил, что РФ, в случае если сделка подойдет к концу, готова будет бесплатно поставить в беднейшие страны тот объем зерна, который ранее шел с территории Украины.

В ЕС от затоваривания рынков украинскими сельхозтоварами наиболее пострадали Польша, Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия — пять приграничных с Украиной государств. В мае в этих государствах протестовали фермеры, которым грозило разорение. Они перекрывали трассы, ведущие с Украины, чтобы не допустить зерно на внутренний рынок этих стран.

Еврокомиссия пыталась решить этот вопрос через компенсации фермерам (которые, впрочем, правительства этих стран сочли недостаточными), создание складов для излишков продукции, а также создание транспортных коридоров, в том числе железнодорожных, чтобы зерно могло свободно двигаться дальше к портам и логистическим хабам в других странах Европы.

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Эти меры не дали желаемых результатов — в апреле Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия в одностороннем порядке запретили импорт аграрной продукции с Украины. В мае Еврокомиссия, не сумев убедить страны Восточной Европы открыть свои границы для движения товаров, решила самостоятельно запретить экспорт зерна с Украины в эти же пять стран.

Судя по всему, не сработали и коридоры солидарности. В правительстве Венгрии «Известиям» заявили, что альтернативу морского пути экспорта найти сложно.

— Венгрия продолжает поддерживать коридор солидарности Европейского союза, который призван способствовать внутренней транспортировке украинского зерна. Однако коридор не работал должным образом. Теперь ясно, что он может заменить перевозки зерна Черным морем. Эти трудности могут быть решены, когда зерно, выращенное на Украине, попадает в целевые страны, то есть в Южную Европу, Африку и на Ближний Восток, по традиционным транспортным путям, — сказали в венгерском кабмине.

Важна зерновая сделка и для Украины. Сельхозпродукция — один из ключевых товаров украинского экспорта, и Киеву важно его сохранить для пополнения собственного бюджета.

Понимают это и в европейских странах, на которых сейчас лежит бремя поддержания бюджета Украины. А потому стремятся сохранить сделку.

— Мы призываем все стороны черноморской инициативы продлить ее. Мы также по мере необходимости оказываем содействие переговорам под эгидой ООН и Турции. Мы, конечно, открыты для изучения всех решений, которые способствуют достижению наших целей, — заявила «Известиям» пресс-атташе по иностранным делам и политике безопасности Еврокомиссии Палома Холл Кабальеро.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Кроме того, в ЕС заявили, что готовы рассмотреть любые решения, которые помогут дальнейшей реализации зерновой сделки, в том числе подключить к SWIFT пока еще не существующую дочку Россельхозбанка. Впрочем, в самой финансовой организации ранее заявляли, что сам банк не выдвигал подобной инициативы — по созданию дочернего предприятия — и не рассматривает такой вариант развития событий.