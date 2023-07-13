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«Перед нами плотно затворили дверь и повесили вывеску «Закрыто»

На научном форуме Владимир Путин обозначил приоритеты России в условиях технологической блокады
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В России появятся нацпроекты по формированию экономики данных, развитию беспилотников, обновится программа мегагрантов для ученых. Соответствующие поручения Владимир Путин озвучил 13 июля на Форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир». Эти решения необходимы в условиях технологической блокады, организованной недружественными странами. Раньше Россия покупала многие критические технологии за рубежом «в чужом магазине, в своего рода супермаркете готовых решений», отметил президент. Сейчас эти двери для нас закрыли, и стало очевидно, что РФ должна обладать собственными компетенциями в критически важных отраслях. О том, как прошел один из самых важных отечественных научных форумов, — в материале «Известий».

Научная атмосфера

В центре внимания научного форума «Вычисления и связь. Квантовый мир», состоявшегося 13 июля в Центре международной торговли, оказались квантовые технологии. Как пояснил «Известиям» в кулуарах мероприятия член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман, эти вычисления позволяют работать над решением задачи не последовательно, а одновременно. Это значит, что можно практически мгновенно проверять всевозможные варианты и выбирать наиболее эффективные из них.

Президент РФ Владимир Путин осматривает выставку передовых разработок в области квантовых технологий госкорпорации «Росатом» и ОАО «РЖД». Выставка проходит в рамках форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» в Москве

Президент РФ Владимир Путин осматривает выставку передовых разработок в области квантовых технологий госкорпорации «Росатом» и ОАО «РЖД». Выставка проходит в рамках Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир»

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

— При использовании этих технологий задачи, стоящие перед нами, будут решаться быстрее. Считаю этот форум важным событием в истории России, потому что он показывает, что мы начинаем задумываться о будущем. Причем совершаем это в разных форматах и направлениях. И чем больше и разнообразнее мы это делаем, тем лучшее будущее мы построим, — заявил политик.

Россия в последние несколько лет совершила значительный рывок в развитии квантовых технологий, заявил «Известиям» исполнительный директор российской компании QRate Павел Воробьев. Если стране удастся сохранить взятый темп, то она сможет обойти конкурентов и выйти на лидирующие позиции в этой сфере. По некоторым направлениям это уже произошло, добавил эксперт.

Попытки блокады

Перед участием в пленарной сессии форума Владимир Путин осмотрел тематическую выставку «Вычисления и связь. Квантовый мир». В частности, ему показали 16-кубитный квантовый компьютер на ионах — самый мощный в стране. Кроме того, президент посмотрел на датчик, позволяющий определять и измерять очень слабые магнитные поля. Приспособление можно использовать в медицине для неинвазивного считывания активности мозга.

Уже на самом пленарном заседании президент оценил развитие научной сферы в условиях санкций. Западные страны, по его словам, стремились ослабить безопасность России, поддерживая ее зависимость от иностранных технологий. «И надо признать: не без успеха», — добавил он.

Президент РФ Владимир Путин осматривает выставку передовых разработок в области квантовых технологий госкорпорации «Росатом» и ОАО «РЖД». Выставка проходит в рамках форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир». Справа: генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. На первом плане слева: сооснователь Российского квантового центра Руслан Юнусов

Президент РФ Владимир Путин осматривает выставку передовых разработок в области квантовых технологий госкорпорации «Росатом» и ОАО «РЖД». Выставка проходит в рамках Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир». Справа: генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. На первом плане слева: сооснователь Российского квантового центра Руслан Юнусов

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

— Многие критические технологии мы покупали, что называется, в чужом магазине, в своего роде супермаркете готовых, кем-то произведенных решений, а в какой-то момент перед нами просто плотно затворили дверь и повесили вывеску «Закрыто», — заявил Владимир Путин.

Сейчас правящие элиты некоторых стран устроили России фактическую технологическую блокаду, заметил он. В сложившихся условиях стало очевидно, что РФ должна обладать собственными компетенциями в критически важных для развития страны отраслях. Речь идет в том числе об оборудовании, ПО, элементной базе и, конечно, кадрах, уточнил глава государства.

Президент призвал активнее внедрять технологии во все сферы жизни — в частности, в экономику, органы власти и социальную сферу. Их работа должна строиться на «больших данных». В результате качество управления и производительность труда кратно увеличатся.

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир»

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир»

Фото: РИА Новости/Александр Казаков

Вместе с тем Владимир Путин пообещал, что Россия, развиваясь собственным путем, не будет изолироваться от мира. На внешние вызовы, по его мнению, необходимо отвечать только усилением качества и эффективности работы, а также «распространением свободы».

Справка «Известий»

Другие заявления Владимира Путина:

— Вступление Украины в НАТО создает угрозы безопасности России. Именно планы Киева стать членом альянса стали одной из причин специальной военной операции. Членство в НАТО не повысит безопасность самой Украины, но сделает мир в целом гораздо более уязвимым и приведет к дополнительному напряжению на международной арене.

— На поставки вооружений ВСУ возлагалось много надежд. Да, они наносят ущерб, но ничего критического в зоне проведения СВО не происходит. Только с 4 июня уничтожено 311 танков, из которых значительная часть — западного производства, в том числе «Леопарды».

— Украинские военнослужащие часто отказываются даже садиться в танки, поскольку они являются приоритетной целью для российских военнослужащих, а горят эти танки «даже лучше, чем остальные» — советского производства.

— Любая страна имеет право на обеспечение собственной безопасности и вправе выбирать способ достижения этой цели. Но есть ограничение — достижение безопасности одной страны, не должно создаваться угроз безопасности другой.

— В проекте соглашения между Россией и Украиной, подготовленном в прошлом году в Стамбуле, были подробно изложены вопросы обеспечения безопасности Украины, но этот документ «был выброшен в мусорное ведро» Киевом.

— Рост цен на продовольствие в мире связан не с СВО, а с ошибками ведущих западных экономик в сфере финансов, инвестиций и энергетики. Но в связи с началом спецоперации страны Запада «всё решили свалить на Россию». Используя санкционные механизмы, Запад усугубил ситуацию на мировых рынках продовольствия.

— В рамках зерновой сделки не было выполнено ни одного пункта, связанного с интересами РФ. Москва может приостановить участие в зерновой сделке и вернуться к ее реализации после выполнения всех условий России.

Как заявил «Известиям» модератор форума, сооснователь Российского квантового центра Руслан Юнусов, квантовые технологии — действительно одна из наиболее перспективных и быстро развивающихся областей, в которой критически важно сотрудничество различных научных групп, обмен идеями и опытом.

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир»

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Сегодня правительства западных стран запрещают своим ученым сотрудничество с Россией и Китаем: угрожают увольнением, проводят разъяснительные работы, арестовывают. Запреты распространяются на взаимодействие между учеными — от совместных проектов до публикаций, доходят до личных контактов и путешествий, — сказал Руслан Юнусов.

При этом запрет на контакты наносит удар не только по российским, но и по мировым квантовым технологиям. О высоком уровне российской физической школы знают везде, и ряд зарубежных ученых и научных организаций не разделяют мнения правительств и пытаются противостоять запретам, заметил эксперт.

Новый план

Прямо со сцены президент озвучил ряд важных поручений, необходимых для развития суверенитета страны в научной сфере. В частности, он предложил в течение года подготовить новый национальный проект по формированию экономики данных. При написании документа нужно не только собрать существующие инструменты поддержки цифровой экономики и высокотехнологичных проектов, но и выстроить «целостный механизм создания и повсеместного внедрения передовых разработок».

Кроме того, президент потребовал до 1 сентября утвердить нацпроект по развитию беспилотных авиационных систем. Это направление должно стать приоритетным в бюджете на 2024-й и плановый период до 2026 года.

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир»

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Владимир Путин также объявил об обновлении программы мегагрантов для ученыхпоручил «в короткие сроки» повысить максимальный размер выплат и увеличить сроки реализации крупных проектов до пяти лет с возможностью продления еще до трех лет. Российские исследовали получат 500 млн рублей, а зарубежным ученым, которые откроют в РФ кафедры, предоставят 250 миллионов.

Во время дискуссии руководитель научной группы «Масштабируемые ионные квантовые вычисления» Российского квантового центра Илья Семериков рассказал, что так увлечен работой, что ночевал бы в лаборатории, если бы она не закрывалась на ночь. «Про жену не забывайте, это вам дорого обойдется», — пошутил Владимир Путин.

Он добавил, что это счастье, когда человек живет своим делом и не хочет уходить с работы. Президент поделился и своим секретом: «Иногда спрашивают: как вы додумались до чего-то конкретного? Ответ очень простой — потому что я думаю об этом постоянно, днем и ночью. Я засыпаю — думаю об этом, просыпаюсь — думаю». В таком случае решения приходят сами собой — «совершенно неожиданно».

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