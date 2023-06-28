«Нынешняя ситуация с санкциями не может продолжаться больше трех лет»

Одним из главных событий прошедшей 22 июня в Москве конфедерации Российского футбольного союза (РФС) стал приезд на мероприятие руководителя отдела по делам европейских национальных ассоциаций ФИФА Хайди Беха и главы УЕФА по национальным ассоциациям Йозефа Климента. Последний выразил надежду на то, что российским клубам и сборным будет можно встречаться с соперниками в международных матчах. Сам факт их визита в Россию в условиях тотальных санкций многих удивил. А речь Климента воодушевила большинство представителей футбольного руководства страны. На тему возможных подвижек во взаимоотношениях с зарубежными чиновниками «Известия» пообщались с советником президента РФС, членом совета ФИФА Алексеем Сорокиным.

«Во время войны во Вьетнаме никто не предлагал изъять США из членов ФИФА»

— Вам добавили оптимизма визит и заявления представителей ФИФА и УЕФА?

— Конечно! Я был рад слышать то, что они сказали. Не первый год знаю Хайди Беха и Йозефа Климента. Это настоящие профессионалы. Хорошо, что они приехали на конференцию. Но у нас в принципе не прерывались контакты между РФС с одной стороны и ФИФА с УЕФА с другой. РФС продолжает быть членом и партнером этих организаций. Никто от нас не отворачивается. Но хотелось бы большей решимости со стороны наших коллег. РФС, в свою очередь, делает всё, чтобы убедить их продолжать диалог и делать какие-то послабления.

— Исходя из общения с представителями ФИФА и УЕФА за последний год, какое у вас сложилось впечатление: там само руководство организации и национальных федераций искренне считают правильными антироссийские санкции или принимают их под давлением политиков?

— На личном уровне они все, конечно, симпатизируют Российскому футбольному союзу и понимают, что мы просто попали в сложную ситуацию. Мы — это российский футбол. И в общем никакого антагонизма на личном уровне мы не видим и не чувствуем — это совершенно точно.

— Что им тогда мешало не банить нас? Или хотя бы после первоначальной истерии от событий 2022 года снять санкции?

— Не могу сказать. Возможно, какое-то давление извне. Возможно, какие-то их собственные ощущения. Вы меня просите говорить за иностранных коллег. А мне это сложно сделать.

— Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов говорил, что все национальные федерации, находящиеся внутри УЕФА, поддержали санкции не по собственной инициативе, а под давлением своих правительств.

— Скорее всего, он прав. Мы с ним неоднократно принимали участие в различных футбольных форумах. Мы не почувствовали никаких сложностей не только в межличностном общении, но и в отношениях между федерациями. Футбол есть футбол — это отдельная семья. Она не должна быть подвержена влиянию внешних факторов. Да, есть сложная геополитическая обстановка, все ее понимают. Мы оказываемся немножко под влиянием внешних факторов. Ну а уж особенно наши коллеги оказываются под таким влиянием.

— Вы с 2000-х годов постоянно контактируете с представителями ФИФА и УЕФА. В былые времена, когда случались другие вооруженные конфликты с участием других стран, хоть раз кто-то в кулуарах поднимал вопрос наложить на одну из сторон санкции, аналогичные тем, что приняты в отношении России?

— Вопрос справедливый. Нет, такого не было.

— Даже дискуссий на этот счет не было, чтобы отстранить, к примеру, команды Саудовской Аравии за Йемен?

— Да, как и во время конфликта в Югославии, движений такого рода не было. И во время войны во Вьетнаме никто не предлагал изъять США из членов ФИФА.

«Если будет более одного цикла, то это уже просто за гранью добра и зла»

— Надо ли нам массово призывать к отстранению команд из тех же США и стран НАТО, когда они организуют новый вооруженный конфликт?

— Вопросы можно поднимать сколько угодно. Главное, чтобы тебя слышали, когда поднимаешь эти вопросы. Пока большой динамики в ответ на наши обращения мы не видим. Я имею в виду обращения по поводу возвращения российских команд в международные соревнования. Может быть, там и зреют какие-то решения позитивные. Но нам бы хотелось просто ускорить этот процесс. Чем больше мы не играем на международной арене, тем более неблагоприятное влияние на российский футбол это оказывает.

— Нужно ли РФС продолжать ждать, когда УЕФА начнет снимать с нас санкции?

— Зависит от того, сколько ждать. Если это ограниченный промежуток времени, то, конечно, стоит подождать. Мы всё-таки часть Европы. Но если это будет бесконечно, если эта позиция УЕФА сохранится в течение многих лет, то это, по-моему, располагает к другим решениям. Более радикальным.

— Вы про переход в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), о котором так много говорят с прошлого года?

— Как один из вариантов. Я уже говорил, могу повториться, что не вижу ничего страшного, если мы туда перейдем.

— Сколько нам стоит ждать решения УЕФА? В какой момент придется определяться и начинать попытки договориться с Азией, если Европа не сделает шаг навстречу России?

— Не могу вам сказать. Но, на мой взгляд, такая ситуация, как сейчас, с запретом на всё, не может продолжаться больше трех лет. То есть через три года, если ничего не поменяется.

— То есть, если через три года ничего не поменяется, надо будет помахать ручкой УЕФА и обращаться в АФК с предложением принять нас?

— Может быть, и раньше. Не знаю. Я назвал предельный срок. Но футбольный цикл без игры на международной арене, из которого год уже прошел, — это уже много. Если будет более одного цикла, то это уже просто за гранью добра и зла.

«Мы не ожидаем никакого антагонизма в Азии по отношению к нам»

— Могут быть проблемы со вступлением в АФК, если дело дойдет до реальных переговоров?

— Надо дойти до конкретного обсуждения, подготовки документов, их рассмотрения. Это не делается одним звонком, это серьезная история. Правила приёма Федерации есть на сайте Азиатской конфедерации — это обширный корпус документов, большая работа по согласованию массы деталей. Это крайне серьезно. Поэтому нельзя упрекать РФС в том, что он так легко не принимает это решение. Это действительно очень сложный шаг. Сложный и ответственный. Который вызовет очень большие сдвиги. И тут торопиться довольно безответственно.

— Вы, возможно, общались с азиатскими коллегами. Насколько им было бы интересно принять в свои ряды Россию? Будут ли проблемы из-за позиции футбольных федераций Японии, Южной Кореи, Австралии, чьи правительства не отличаются симпатией в отношении РФ?

— Во-первых, мы не знаем, действительно ли федерации этих стран выступают против нас. Вполне возможно, что и нет. Вы не путайте политическое руководство и футбольное руководство. Не во всех странах есть полный симбиоз этих двух ветвей. Поэтому мы не ожидаем никакого антагонизма в Азии по отношению к нам.