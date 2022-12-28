Зеленый прецедент: на кого ориентируется РФС в планах с переходом в Азию

Российский футбольный союз думает о переходе из Европы в Азию. Прецеденты смены конфедерации в истории были. Из Азиатской конфедерации футбола (АФК) в УЕФА в разные годы перешли Израиль и Казахстан. Но нам больше интересен пример Австралии — до определенного момента она играла в Океании, но захотела перейти в АФК. Австралийцы страдали, побеждая команды Тонго и Самоа со счетом 22:0, 31:0. Они долго уговаривали экс-президента ФИФА Йозефа Блаттера дать Океании прямую путевку на чемпионат мира, но в итоге пошли по другому пути, вступив в АФК. Рассказываем, как это ход фактически спас местный футбол.

20 лет неопределенности

Российский футбольный союз до 31 декабря должен решить — начинать ли процесс выхода из УЕФА и перехода в Азиатскую конфедерацию футбола. Изначально планировалось, что решение будет принято 27 декабря, но затем голосование перенесли, мотивировав это необходимостью дополнительных консультаций. Почетный президент РФС, бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков предположил, что переговоры ведутся с ФИФА и АФК, чтобы понять — а ждут ли нас в Азии.

— Принимать решение о переходе, не зная точно, что нас ждут, безрассудство. Это действительно главный вопрос. Мы сейчас выйдем из УЕФА, и нас не примут в АФК. И что тогда будет? Очевидно, сейчас взяли время для того, чтобы согласовать этот вопрос более конкретно и с ФИФА, и с АФК, — подчеркнул он в беседе со «Спорт-Экспресс».

В подобную ситуацию в свое время попал Израиль. Правда, его маршрут был противоположным. В 1974 году арабские страны стали бойкотировать игры с Израилем по политическим мотивом — из-за усиления арабо-израильского конфликта. В итоге Израиль исключили из АФК. А в УЕФА приняли только 20 лет спустя — в 1994-м. Все эти годы израильские клубы были лишены участия в крупных международных турнирах. Сборная страны не могла участвовать ни в Кубке Азии, ни в чемпионате Европы. И лишь для на чемпионат мира ФИФА сделала исключение — позволила Израилю отбираться на этот турнир через матчи с командами Конфедерации футбола Океании.

Консультации, которые сейчас ведет РФС, наверняка, должны прояснить — не окажется ли в такой ситуации и Россия. От этого во многом будет зависеть итог голосования исполкома организации.

Из Азии в Европу относительно недавно перебралась еще одна страна — Казахстан. У нее на улаживание всех формальностей ушло два года. Членом УЕФА страна стала в 2002 году.

А вот случай, когда какая-либо страна стремилась именно в Азиатскую конфедерацию футбола, в истории был лишь один. Но весьма показательный.

Опыт Австралии

Это сейчас без Австралии невозможно представить чемпионат мира, а до середины нулевых сборная этой страны появлялась на главном турнире планеты всего один раз — в 1974 году. Все это время австралийские болельщики чувствовали себя обделенными. Конфедерация футбола Океании (ОФК) десятки лет оставалась единственной региональной организацией, у которой не было полноценной, прямой путевки на чемпионат мира.

До 1982 года команды из Океании бились за места на чемпионате мира вместе с азиатскими сборными. С 1986-го у Австралии, Новой Зеландии и остальных островных государств появился собственный отборочный турнир без прямой путевки. Чаще всего его победителем, разумеется, становилась Австралия, которая постоянно уступала в межконтинентальных стыковых матчах — то Шотландии, то Аргентине, то Ирану, то Уругваю.

Многие даже всерьез заговорили о проклятии, которое в 1970-х якобы наложил на сборную некий шаман из Мозамбика. Если и так, то проклятие удалось снять в 2005-м: Австралия в серии пенальти обыграли Уругвай и впервые за 32 года попали на чемпионат мира.

К моменту того исторического триумфа все уже знали, что Австралия «переезжает» в Азию — официально об этом объявили летом 2005 года. Но разговоры о переходе начались гораздо раньше. Австралии не нравились ни система отбора, ни уровень сопротивления в ОФК, ни количество соперников.

В отборочном турнире ЧМ-2002 сборная с Зеленого континента провела в своей зоне всего шесть официальных матчей и выиграла их с космической разницей мячей 72:1. В апреле 2001-го Австралия дважды побила мировой рекорд крупнейшего счета на уровне сборных — сначала она раздавила Королевство Тонга 22:0, а всего спустя двое суток уничтожила Американское Самоа 31:0. Последний результат и сейчас внесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Автор 13 голов в той легендарной игре Арчи Томпсон признавался, что рад такому невиданному достижению, но указывал на уровень оппонентов и заявил: «Мы не должны участвовать в подобных матчах». Австралия была недовольна победой с астрономическим счетом, потому что такие игры не давали ей ничего с точки зрения развития.

Тогда же футбольные власти Океании попросили президента ФИФА Зеппа Блаттера выделить конфедерации целую путевку на чемпионат мира. У швейцарца как раз шла предвыборная кампания — 2002, и он заверил Океанию, что выполнит просьбу. Но обещания не сдержал.

Стабильность и чемпионство

Австралия не сдавалась и предложила ФИФА другой путь решения проблемы — свой переезд в АФК. И тут Блаттер пошел навстречу. Правда, Океания по понятным причинам не хотела отпускать своего гранда, но приняла его аргументы.

Формальный процесс прошел молниеносно. Первое официальное письмо с просьбой о смене конфедерации Австралия отправила ФИФА в марте 2005-го. АФК уже через две недели подтвердила готовность принять новую федерацию. 17 апреля ОФК единогласно проголосовала за переход австралийцев, а 30 июня решение подтвердила ФИФА. Формальный переход произошел 1 января 2006 года, но это ни на что не повлияло — Австралия не пропустила ни одного турнира и уже в 2007-м участвовала в Кубке Азии.

От этих перестановок выиграли все. Австралия получила конкурентную борьбу за одну из нескольких прямых путевок на ЧМ, у Океании теперь тоже будет место на главном турнире планеты — с 2026 года, когда ФИФА планирует увеличить число участников турнира до 48, а Азия усилилась крепкой сборной. Президент АФК Мохаммед бин Хаммам тогда прямо сказал: «Австралия — развитая футбольная страна с развитой экономикой и инфраструктурой. Это то, что мы хотим видеть у себя».

С момента перехода прошло 17 лет. За это время Австралия не пропустила ни одного чемпионата мира, а в Катаре вышла в 1/8 финала. Кроме того, в 2015 году сборная с Зеленого континента стала чемпионом Азии. Для Австралии — сплошные плюсы.

Идею перейти в АФК поддерживает экс-капитана «Зенита», бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов.

— Конечно, можно сидеть под вывеской УЕФА еще лет пять, десять, двадцать, — подчеркнул «Известиям» эксперт. — И ждать, пока господа в Ньоне сделают шажок вам навстречу. А пока на этот неопределенный срок давайте доведем наш футбол до ручки и переведем его полностью в медиалигу. Потому что только этого уровня он скоро будет заслуживать. Не нужно напоминать об очевидном, кричать и махать листком с напечатанными суммами доходов от участия в Лиге чемпионов и Лиге Европы, а также в Лиге наций. Эти деньги вам все равно больше никто не даст заработать. Эта сказка в прошлом. А раз так, не лучше ли играть в турнирах с менее громкой вывеской, но играть, зарабатывать меньше, но зарабатывать, а не смотреть на фигу, нарисованную для нас на сайте УЕФА? Государство, страна, бизнес уже повернулись или поворачиваются на Восток. Туда идет и российский спорт.

Голосование исполкома РФС о переходе в АФК пройдет до конца 2022 года.