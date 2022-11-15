Пусть в Азию: Карпин не исключил смены конфедерации для сборной

Футболисты сборной России начали подготовку к последним своим матчам в 2022 году. 17 и 20 ноября они сыграют в гостях с Таджикистаном и Узбекистаном. Это уже третий выезд в Центральную Азию за нынешнюю осень после победной игры с Киргизией (2:1). В этой связи главный тренер нашей команды Валерий Карпин сделал после первой тренировки громкое заявление — о целесообразности выступления вверенного ему коллектива на азиатских соревнованиях, а не европейских.

Азия

Почти год прошел с момента, когда сборная России сыграла последний официальный матч. Она проиграла Хорватии (0:1) и упустила первое место в своей группе отбора к чемпионату мира в Катаре, что не позволило ей попасть туда напрямую. Второе место обязывало сыграть два стыковых матча в марте. Сначала мы должны были принять дома Польшу, а в случае победы также в родных стенах сыграли бы с победителем пары Швеция – Чехия.

Но после начала специальной военной операции (СВО) на Украине наши футболисты, как и подавляющее большинство других отечественных спортсменов, попали под каток санкций. Польша, Швеция и Чехия отказались играть с Россией. И ФИФА поддержала их. На этом деятельность сборной России фактически заморозилась. В марте был лишь короткий сбор в Новогорске, где сыграли тренировочный матч с молодежной сборной России.

Долгое время было непонятно, получится ли вообще провести хотя бы товарищеские игры. Ближе к осени стали появляться варианты в Средней Азии. Сначала в сентябре случился выезд в Бишкек к Киргизии. В то же время была предварительная договоренность с Боснией сыграть с ней в ноябре в Санкт-Петербурге. Но местные власти оказали жесткое давление на футбольную федерацию страны, которая в итоге отозвала свое согласие. Велись переговоры о выездной встрече с Ираном, но в итоге тоже не сложилось.

Зато откликнулись Таджикистан и Узбекистан. В начале ноября защитник сборной России Георгий Джикия предположил, что такой географический принцип подбора соперника может быть связан с тем, что «мы, может быть, потихонечку начинаем путь в Азию». Еще весной СМИ активно обсуждали возможность перейти из УЕФА в АФК. Ряд экспертов даже утверждал, что это единственный выход из ситуации, поскольку УЕФА еще долго не будет снимать бан.

Президент РФС Александр Дюков и другие сотрудники организации отрицали такой вариант или воздерживались от комментариев. К тому же не было понятно, как АФК примет Россию. Притом что в этой конфедерации в основном собрались федерации дружественных или нейтральных в отношении нашей страны государств, в ней также состоят и представители Японии, Южной Кореи и Австралии, поддержавших западные санкции.

Когда 14 ноября после первого тренировочного занятия сборной в Новогорске прошло общение Карпина с журналистами, его спросили про азиатский вариант. И 53-летний специалист, пожалуй, стал первым из официальных лиц РФС, кто не стал отметать эту тему и даже поддержал такой переход, оговорившись, что другого выхода нет, если в ближайшее время ситуация с Европой не изменится.

— У меня нет таких ощущений (что готовится переход в Азию. — «Известия»), — сказал главный тренер сборной России. — Но если так будет, значит, так будет. По этому поводу мы с Дюковым не говорили. А играем сейчас со сборными из Азии потому, что это те команды, которые соглашаются с нами играть. Согласился бы я на переход в Азию, если бы решение зависело от меня? А другой вариант какой? Я бы задал вопрос: а сколько ждать? Неизвестно? Вот и ответ. Тогда давайте в Азию.

Состав

Из 30 вошедших в окончательный список сборной России футболистов на стартовавший сбор двое не доехали к первой тренировке в Новогорске, где команда начала подготовку к играм с Таджикистаном и Узбекистаном. Полузащитнику Никите Кривцову помешала травма, полученная в одном из недавних матчей в РПЛ за «Краснодар». А полузащитник «Зенита» Далер Кузяев остался в расположении клуба. Выяснилось, что гендиректор питерцев Александр Медведев попросил Карпина разрешить хавбеку остаться в клубе и сыграть намеченный на 16 ноября ноября выездной матч Кубка России против воронежского «Факела».

Примечательно, в эту дату должны были пройти и другие встречи пятого тура группового этапа КР, но их перенесли на 20-е числа ноября, после того как РФС договорился о проведении игр с Таджикистаном и Узбекистаном. Правда, у «Зенита» на 22 ноября был назначен товарищеский матч с белградской «Црвеной Звездой». Поэтому сине-бело-голубые уговорили организаторов не менять дату матча в Воронеже и получили в этом поддержку «Факела». Они согласились играть без сборников, но успешно уговорили Карпина дать им оставить у себя Кузяева. Другие зенитовские сборники — защитник Вячеслав Караваев и полузащитник Андрей Мостовой — приехали в сборную вовремя. И в Воронеже не сыграют.

— Кузяев приедет в сборную после игры с «Факелом», — рассказал Карпин. — Не я это инициировал. «Зенит» попросил пойти на встречу. И я это сделал. На матч с таджиками он не планировался. Почему? Потому что он планируется на Узбекистан. Я кого-то планирую на Таджикистан, кого-то — на Узбекистан. Такое распределение игроков по матчам зависит от многих факторов. Кто-то отыграл последние игры за клуб 12 ноября, кто-то 13 ноября. У кого-то есть противопоказания в случае с игрой на искусственном газоне в Таджикистане. У кого-то есть сейчас недомогание, что не позволяет играть в ближайшем матче. Есть ли у Кузяева противопоказание играть на искусственном газоне? Нет.

Учитывая статус «Зенита» как самого богатого и влиятельного клуба страны, к Карпину возник вопрос, пошел бы он в аналогичной ситуации навстречу другому клубу. Например, если бы вызвал в сборную кого-то из «Факела».

— Если бы был в сборную вызван кто-то из Воронежа и «Факел» попросил бы отпустить игрока на кубковый матч, то я бы отпустил, — пояснил Карпин. — Если отпустил Кузяева, то отпустил бы и игрока из Воронежа.

Армения

Не так давно Карпин продлил контракт с РФС до 2026 года. То есть он продолжит работать со сборной до конца финальной части ЧМ-2026, до которого еще не факт, что нас допустят. Фактически тренер обрек себя на длительную работу без официальных матчей. Всё это скрашивает совмещение с должностью главного тренера «Ростова», но не так давно стало известно, что Карпину предлагали возглавить сборную Армении, что давало ему шансы поучаствовать в борьбе за выход на чемпионате Европы-2024. Но Валерий Георгиевич отказался.

— Ну так я, на всякий случай, россиянин, — это раз, — объяснил Карпин. — Во-вторых, сборная России — это два. Для начала. Это как минимум. Ну еще и «Ростов» — это третье. Если вы взвесите все эти факторы, то придете к правильному выводу.

Пока понять, в каком составе и каких сочетаниях будет играть сборная России, не удалось. В первый день сбора игроки тренировались в легкоатлетическом зале УТЦ «Новогорск». Занятие было закрытым для СМИ. Также закрыли и следующую тренировку, которая пройдет утром 15 ноября. В 15:00 наши вылетят в Душанбе, где в четверг сыграют с таджиками. А 20 ноября им предстоит выйти на поле в Ташкенте против Узбекистана. Таким образом, эти два матча, а также встреча с киргизами окажутся единственными для первой сборной России в 2022 году.

— Для нашей сборной большая удача, что Карпин решил в ней остаться в такое трудное время, — поделился мнением с «Известиями» бывший главный тренер сборных СССР и России Анатолий Бышовец. — Амбициозному тренеру тяжело принять то, что сейчас он и его команда не могут проявить себя в официальных матчах. И непонятно, когда такой шанс появится. Поэтому закономерно, что Валера не отметает вариант с Азией как возможный шанс вернуться на большие соревнования. Правда, здесь есть вопросы к РФС, насколько это реально юридически, смогут ли нас принять в местной конфедерации. Главное, что сборная существует. И даже играет.

Пока неизвестно, какие матчи Россия сможет сыграть в 2023 году. Не так давно главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев выразил желание сыграть с нашими. А в сентябре после матча в Бишкеке президент Кыргызского футбольного союза Медербек Сыдыков в интервью «Известиям» заявил о наличии устной договоренности сыграть с Россией еще один матч.