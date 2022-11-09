«В будущем Пиняев способен стать лидером сборной»

В понедельник, 7 октября, главный тренер сборной России Валерий Карпин огласил окончательную заявку сборной России на товарищеские матчи с Таджикистаном (17 ноября) и Узбекистаном (20 ноября). Знакомясь со списком складывается впечатление, что наставник смотрит даже не в завтрашний, а в послезавтрашний день. Поэтому вновь не вызваны футболисты старше 30 лет — тот же Федор Смолов. Зато есть совсем молодые Илья Агапов, Лечи Садулаев, Артем Карпукас и Сергей Пиняев. Решения Карпина «Известия» обсудили с экс-форвардом сборной России, бывшим главным тренером молодежной сборной страны Игорем Колывановым.

— Разделяете позицию многих скептиков, мол зачем собирать сборную, всё равно официальные матчи нескоро? Или для молодежи любой международный опыт — большой плюс?

— Для молодых игроков игры за сборную, пусть и товарищеские — это положительные эмоции, прежде всего. Попасть в национальную сборную дорогого стоит, это мечта. Поэтому в нынешней ситуации, пока есть возможность просматривать игроков, надо играть.

— В плане соперников сделан шаг вперед? Все-таки Узбекистан с Эльдором Шомуродовым — довольно крепкая команда, которая в рейтинге ФИФА соседствует с Израилем, опережая, например, Грузию и Китай.

— Узбекистан всегда была интересной командой. В этом матче как раз посмотрим на молодежь, которая не играла раньше на уровне сборной. Проверим их силы, пусть и на уровне Узбекистана и Таджикистана.

— Сергей Пиняев вызван в национальную сборную в 18 лет. Это аванс или он действительно заслужил приглашения?

— Сергей — футболист одаренный, все это знают. У него прекрасная скорость, дриблинг, удар. Поэтому, думаю, Пиняев заслужил вызов в сборную. Но ему предстоит еще много работать над собой и без доли аванса тут не обошлось. Я думаю, что в будущем он может стать лидером национальной команды, потенциал у него хороший.

— Владимир Сычевой ударно провел первую часть сезона и также получил вызов в сборную. Что скажете об этом форварде? Способен он пойти на повышение или его уровень — команды второй половины таблицы?

— Сычевой выстрелил в этом году. Габаритный футболист, играет с умом, может развернуть защитников, проткнуть мяч куда надо. У Карпина сейчас есть выбор как, кого и когда использовать. Он может строить разные схемы под таких игроков.

— Не забывает Карпин и о ротации. Из списка на матч с Киргизией отсутствуют девять человек. Зато добавились 11 новичков. Посмотреть всех возможных кандидатов — это задача номер один?

— Думаю, да. Карпину просто интересно, как ребята проявят себя в сборной. Многих он знает, поэтому пока есть возможность где-то попробовать разные варианты, то почему бы и нет.

— Как отнеслись к продлению контракта с главным тренером до 2024 года?

— Если РФС устраивает, что он работает и в «Ростове», и в сборной, то это их право. Всё равно официальных матчей пока нет, можно и совмещать, а потом уже будет видно.

— Согласны, что с таким составом Карпин смотрит далеко в будущее?

— Да, согласен. Мы не знаем когда наша сборная будет играть на крупных турнирах. Поэтому если есть возможность взять ребят помоложе, обновить состав, то ради бога. В этом вопросе Карпина можно понять — он хочет максимально всех проверить, посмотреть, пообщаться.

— Кто из молодых футболистов лично вам больше всего импонирует? Кого, может быть, не хватает в заявке?

— Да все, в принципе импонируют. Главное, чтобы играли, потому что футбол — такая вещь, что если ты не выполняешь требования тренера, то можно и на лавочку присесть. По поводу тех, кого не вызвали в сборную, то могу сказать так — за ними в любом случае наблюдают. Понятное дело, что всех сразу Карпин вызвать не может. В этих играх сыграют одни, в следующих — другие.