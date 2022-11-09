Реклама
Прямой эфир
Мир
Россия выслала сотрудника посольства Молдавии
Экономика
Запасы бензина в США сократились до минимума с ноября 2014 года
Мир
Премьер-министр Канады примет участие в ТВ-шоу о трансвеститах
Мир
Французский политик заявил о позоре Парижа из-за Зеленского
Мир
Археологи нашли в Италии более двадцати античных бронзовых статуй
Экономика
Минпромторг заявил о начале поставок алкоголя по параллельному импорту
Мир
Bloomberg заявило о визите Лаврова на саммит G20 вместо Путина
Происшествия
В ДТП со Стремоусовым пострадали два человека
Спорт
Сборная Таджикистана объявила состав на матч против России
Мир
Newsweek признал привлекательность БРИКС в сравнении с блоками во главе с США
Происшествия
Рогов назвал водителя грузовика виновником ДТП со Стремоусовым
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

«В будущем Пиняев способен стать лидером сборной»

Игорь Колыванов — о составе национальной команды на ближайшие товарищеские матчи и ставке Карпина на молодых футболистов
0
Фото: РИА Новости/Игорь Руссак
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В понедельник, 7 октября, главный тренер сборной России Валерий Карпин огласил окончательную заявку сборной России на товарищеские матчи с Таджикистаном (17 ноября) и Узбекистаном (20 ноября). Знакомясь со списком складывается впечатление, что наставник смотрит даже не в завтрашний, а в послезавтрашний день. Поэтому вновь не вызваны футболисты старше 30 лет — тот же Федор Смолов. Зато есть совсем молодые Илья Агапов, Лечи Садулаев, Артем Карпукас и Сергей Пиняев. Решения Карпина «Известия» обсудили с экс-форвардом сборной России, бывшим главным тренером молодежной сборной страны Игорем Колывановым.

— Разделяете позицию многих скептиков, мол зачем собирать сборную, всё равно официальные матчи нескоро? Или для молодежи любой международный опыт — большой плюс?

— Для молодых игроков игры за сборную, пусть и товарищеские — это положительные эмоции, прежде всего. Попасть в национальную сборную дорогого стоит, это мечта. Поэтому в нынешней ситуации, пока есть возможность просматривать игроков, надо играть.

Верим в Валеру: Карпин будет работать со сборной до августа 2024 года
Почему контракт со специалистом продлен даже несмотря на отсутствие официальных матчей

— В плане соперников сделан шаг вперед? Все-таки Узбекистан с Эльдором Шомуродовым — довольно крепкая команда, которая в рейтинге ФИФА соседствует с Израилем, опережая, например, Грузию и Китай.

— Узбекистан всегда была интересной командой. В этом матче как раз посмотрим на молодежь, которая не играла раньше на уровне сборной. Проверим их силы, пусть и на уровне Узбекистана и Таджикистана.

— Сергей Пиняев вызван в национальную сборную в 18 лет. Это аванс или он действительно заслужил приглашения?

— Сергей — футболист одаренный, все это знают. У него прекрасная скорость, дриблинг, удар. Поэтому, думаю, Пиняев заслужил вызов в сборную. Но ему предстоит еще много работать над собой и без доли аванса тут не обошлось. Я думаю, что в будущем он может стать лидером национальной команды, потенциал у него хороший.

— Владимир Сычевой ударно провел первую часть сезона и также получил вызов в сборную. Что скажете об этом форварде? Способен он пойти на повышение или его уровень — команды второй половины таблицы?

— Сычевой выстрелил в этом году. Габаритный футболист, играет с умом, может развернуть защитников, проткнуть мяч куда надо. У Карпина сейчас есть выбор как, кого и когда использовать. Он может строить разные схемы под таких игроков.

— Не забывает Карпин и о ротации. Из списка на матч с Киргизией отсутствуют девять человек. Зато добавились 11 новичков. Посмотреть всех возможных кандидатов — это задача номер один?

«Мы должны сделать так, чтобы Россию просили вернуться в ФИФА и УЕФА»
Гендиректор «Севастополя» Валерий Чалый — об интеграции Крыма в российский футбол, воровстве игроков и соперничестве с Клоппом

— Думаю, да. Карпину просто интересно, как ребята проявят себя в сборной. Многих он знает, поэтому пока есть возможность где-то попробовать разные варианты, то почему бы и нет.

— Как отнеслись к продлению контракта с главным тренером до 2024 года?

— Если РФС устраивает, что он работает и в «Ростове», и в сборной, то это их право. Всё равно официальных матчей пока нет, можно и совмещать, а потом уже будет видно.

— Согласны, что с таким составом Карпин смотрит далеко в будущее?

— Да, согласен. Мы не знаем когда наша сборная будет играть на крупных турнирах. Поэтому если есть возможность взять ребят помоложе, обновить состав, то ради бога. В этом вопросе Карпина можно понять — он хочет максимально всех проверить, посмотреть, пообщаться.

— Кто из молодых футболистов лично вам больше всего импонирует? Кого, может быть, не хватает в заявке?

— Да все, в принципе импонируют. Главное, чтобы играли, потому что футбол — такая вещь, что если ты не выполняешь требования тренера, то можно и на лавочку присесть. По поводу тех, кого не вызвали в сборную, то могу сказать так — за ними в любом случае наблюдают. Понятное дело, что всех сразу Карпин вызвать не может. В этих играх сыграют одни, в следующих — другие.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022