«Мы должны сделать так, чтобы Россию просили вернуться в ФИФА и УЕФА»

Правительство РФ и Российский футбольный союз (РФС) договорились об интеграции новых территорий в чемпионат России по футболу. Об этом вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал Владимиру Путину 24 октября. Генеральный директор «Севастополя» и экс-тренер «Рубина» Валерий Чалый был одним из тех, кто в последние годы настаивал на включении клубов Крыма в российские соревнования. В интервью «Известиям» и «СЭ» опытный менеджер поделился своими мыслями об интеграции клубов в систему РФС, состоянии инфраструктуры в регионе, отношениях с УЕФА и ФИФА и объяснил, почему он совершенно не боится исключения России из этих организаций.

«УЕФА давно держит нас на коротком поводке. Не верю ему»

— Все последние годы вы призывали интегрировать крымские клубы в российские соревнования. Рады последним новостям?

— Мы долго этого ждали, для нас это очень знаковый день. Для Севастополя и Крыма — настоящий праздник. Рад, что наши клубы станут профессиональными, дети будут участвовать в официальных турнирах, а региональные федерации станут полноправными членами РФС. И важно, что губернатор Михаил Развожаев первым из руководителей такого ранга дал нам надежду и выразил поддержку.

— Как комиссия от ФНЛ оценила уровень футбола в Крыму, готовность клубов?

— Комиссии как таковой у нас в клубе не было. Думаю, это решится в ближайшее время. Работа велась и ведется. Состоялись встречи с главой лиги Наилем Измайловым, там обсуждали эти вопросы. Перечень критериев для лицензирования известен. Я их изучил — практически по всем показателям мы готовы. Думаю, после заявления нашего губернатора вопрос с финансированием тоже решится.

Мы должны Глава ФНЛ - Наиль Измайлов Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Комиссия хотела изучить эту составляющую, мне об этом лично говорил Измайлов. Имелось желание посмотреть финансирование за прошлый год: какие источники, какие выплаты.

По инфраструктуре: наш стадион получит сертификат РФС, даже не сомневаюсь в этом. У нас есть база, отличное футбольное поле, раздевалки, медицинский кабинет, помещение для теории. Всё на высоком уровне. Кадрово тоже всё в порядке, сайт великолепный. Есть только нюансы, которые касаются сертификации по линии РФС. Но это рабочий момент. Врач у нас сертифицированный — работал в «Днепре» с Хуанде Рамосом, тренер обладает лицензией А, помощник — с лицензией Б. Мы готовы, просто ждем. После решения процесс перейдет в правовое русло и начнется более тесное сотрудничество с ФНЛ.

— Какие клубы из Крыма готовы сейчас играть в ФНЛ?

— Могу сказать только за свою команду — она готова.

— Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко призвал ФИФА и УЕФА исключить Россию из-за того, что начался процесс интеграции крымского футбола. Что думаете об этих высказываниях?

— А вы слышали хоть одно логичное, адекватное заявление украинской стороны? Я — нет. Сейчас от УЕФА и ФИФА можно ждать чего угодно. Они нас давно отстранили и держат на коротком поводке. Знаете, как перед осликом морковку на веревочке несут — тут то же самое. Не верю я им. Верю в наше государство и развитие нашей страны, ее футбола.

— Премьер-лига КФС была создана под эгидой УЕФА. Была от него какая-то существенная помощь за эти годы?

— В 2014-м, когда Крым и Севастополь вернулись в свое родное государство и граждане получили российские паспорта, наши три клуба зашли в ПФЛ — «Севастополь», «Таврия» и «Жемчужина» из Ялты. Начали чемпионат, провели несколько матчей, и затем Украина отправила письмо в УЕФА с требованием снять команды. И наши клубы исключили из соревнований, иначе дисквалифицировали бы российские сборные и клубы из международных турниров. Что и произошло в этом году.

А в дальнейшем УЕФА впервые в мире сделал особую футбольную зону, назвав ее Премьер-лигой Крымского футбольного союза. И если это под эгидой УЕФА, то организация должна была финансировать данный турнир, помогать клубам: чтобы могли участвовать, чтобы шло развитие футбола в регионе. Но этого не произошло.

Мы должны Фото: РИА Новости/Тарас Литвиненко

Я вернулся домой в 2016-м после работы в «Рубине» и в 2017-м меня назначили генеральным директором «Севастополя». За эти пять лет не слышал ничего от УЕФА по этому вопросу, не видел его представителей в регионе. Никаких решений для помощи футболу Крыма от них не было.

Хороша организация, которая сделала турнир под своей эгидой, но бросила бы команды. Как это понимать? Поэтому решение о вхождении клубов Крыма и Севастополя в ФНЛ считаю правильным. Сейчас после 24 февраля и всех заявлений со стороны «Гейропы» — по-другому назвать ее не могу — иного выхода не вижу.

«Сычевой в Крыму не смог бы раскрыться»

— В этом сезоне главным открытием РПЛ стал Владимир Сычевой — парень из Симферополя. Даниил Хлусевич оказался в РПЛ, пройдя академию «Крымтеплицы».

— А чем отличается Крым от других регионов России? Да ничем. Сычевой играл у нас в КФС — парень выделялся. Если бы его не увезли в РПЛ, он не смог бы раскрыться. Ему уже 26 лет, молодец, что в таком возрасте себя проявил, но это редкость. И на других тоже надо обращать внимание, такие есть. Вообще могу сказать, что у нас все эти годы просто воруют футболистов.

— Что?!

— На сегодня клубы КФС де-юре являются любительскими, и любой профессиональный коллектив может украсть у нас игрока. У нас в прошлом году двоих просто забрали, хотя могли заплатить компенсацию — это помогло бы развиваться. Зимой «Чайка» забрала у нас Александра Смирнова и Евгения Замерца. Украли и Тарасенко — это отличный нападающий, сейчас в «КАМАЗе», до этого выступал за «Олимп-Долгопрудный». Еще Османов играл в «КАМАЗе» — тоже ушел бесплатно. Столько футболистов забирали без компенсации, а это только один наш клуб...

Мы ничего не получили с этого, хотя вкладывали средства, силы, знания, души в игроков. А приехали агенты и забрали бесплатно. В итоге мы работали как альтруисты. Да, рады, что они уехали. Но это неправильно по логике. А за подготовку футболиста не получают никаких выплат даже школы, ведь мы не входим в РФС. Не говоря уже о клубах. Никто ни копейки не получил. Мы даже покрышки дохлые без камеры не получили ни за одного футболиста, уехавшего в профессиональный клуб. Вот так работали. Теперь надеемся, что будем выступать под эгидой РФС, получим профессиональный статус, а это воровство игроков наконец-то прекратится.

Мы должны Фото: ФК «Оренбург»

— У нас может не стать товарищеских матчей сборной, нельзя исключать, что Россию уберут из международной трансферной системы. Что думаете об этом?

— У меня государственная позиция. Нужно просто победить в СВО, и всё у нас будет хорошо.

— Реален ли, на ваш взгляд, сценарий, при котором Россия после интеграции крымского футбола останется членом ФИФА?

— Если будем сильными как государство, то останемся везде. А если будем слабыми, нас начнут пинать как футбольный мяч во дворе. Всё зависит именно от нас. А мы — сильное государство и не должны идти на поводу у этих ребят из ФИФА и УЕФА.

А что лучше: плакать, унижаться и думать, что нас кто-то примет? Должно быть уважение к себе и гордость, любовь к Родине, любовь к людям на нашей земле. А не к тому, приедет ли к нам Хаджикадунич или нет. Футболисты, которые могут дать толчок нашему футболу, к нам перейдут — есть пример «Зенита». В Южной Америке есть ребята, которые готовы выступать в России, прогрессировать тут и добиваться побед. Вся Европа следит за нашими клубами. Да, они могут кого-то забрать и не платить, но это уже наш внутренний вопрос — как станем заключать контракты.

А Европа… Кого оттуда брать? Все сильные футболисты — в топ-клубах, а остальные вообще для чего? Чтобы наши сидели на лавке? Надо определиться: а чего мы хотим для нашего государства? Ходить и кланяться этим ребятам или жить правильной жизнью? Скоро начнут чемпионат мира проводить среди лиц третьего пола — трансгендеров! Пусть между собой там играют: родитель один и родитель два — это их уровень.

Конечно, это нравится тем, кто за подобное наследие. Давайте, ребята, живите там. Не хотите? Тогда перестраивайтесь и живите так, как живут все на планете. Даже цветочки имеют пестик и тычинки. А вы будете рассказывать, что цветок — третьего рода? Устраивает? Меня, например, не устраивает. Моих детей и внуков тоже. А тех, кого устраивает, все — туда.

Мы должны Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Что в современных условиях думаете о тезисе «спорт вне политики»?

— В древней Греции останавливали войны и проводили Олимпийские игры. Вот это называется спорт вне политики. А у нас — политика. Спорт — рычаг политического воздействия на страны. Спортом занимается молодое поколение и западные чиновники из Европы и Америки ставят людей в такое положение. Век атлета очень короток, он всё свое здоровье отдает спорту, своему делу. А политика не дает ему себя реализовать. Это, конечно, минус в этой истории.

И никто нас никуда не пустит! Будут дергать за эти нитки. Надо уже их обрубить и тогда никто не сможет за них дернуть. Пройдет время — и они никуда не денутся без России. Ни в политической ситуации, ни в спорте, ни в экономике. Куда им без нас? Мы составляем конкуренцию, а в спорте это важно. Задача за то время, пока не будем с ними взаимодействовать, — поднять наш футбол. Пусть и будет сложно.

В СССР мы что, очень часто проводили международные матчи? Нет. А что у нас в Союзе, были иностранцы? Ни одного. А конкуренция в чемпионате — высочайшая. Когда мы выходили на ЧМ, на Олимпиаду, у нас были высокий рейтинг, конкурентоспособные команды, составленные из советских футболистов. Чем мы хуже сейчас? Да, имелись самобытные республики, но у нас разве маленькая страна? Мы что, бедные и никчемные? Развивать надо себя. И тогда никуда от нас не денутся.

У нас футбольные поля, стадионы чемпионата мира, финансирование, базы, игроки — есть всё! Только не надо смотреть на Запад и думать, когда они нас примут. Мы должны сделать так, чтобы Россию об этом попросили, а не ходить с протянутой рукой. Таких никто не уважает, а мы должны себя уважать и заставить всех считаться с нами.

«Не может «Рубин» так играть в ФНЛ — не имеет права!»

— За кем вам интересно следить в РПЛ? Есть команды, игроки, тренеры, которых отметили бы?

— Выделил бы тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина. Еще импонирует, как работает Сергей Семак. Многие говорят, мол, у него состав такой, что любой побеждал бы. Но люди глубоко ошибаются. Нужно побыть тренером, прежде чем об этом рассуждать.

С игроками высокого класса сложнее, чем с исполнителями низкого уровня. У звезд есть свое видение футбола, они работали с большими тренерами, повидали многое. И мастерство тренера в том, чтобы найти с такими баланс и взаимопонимание. А оно приходит, когда тренировочный процесс воплощается в игру на поле и приносит результат. Тогда футболисты уважают тренера, слушают и делают то, что тренируют, разбирают на теориях.

Иногда слушаю некоторых специалистов и уши вянут: «Мы договорились с футболистами, и они выполнили». Да ни с кем ты не договариваешься! То, как ты планируешь работу, проводишь занятия, анализируешь, вносишь коррективы, ведешь системную работу, так и у тебя команда и играет.

Мы должны Главный тренер клуба «Зенит» - Сергей Семак Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Так кто сейчас лучший тренер в России?

— Семак — сильный, потому что всех обыгрывает. Осинькин — сильный, потому что создал команду, которую разобрали на запчасти. При этом всё равно рисунок сохраняется, новички в него вписываются. Самарцы выглядят прилично. Когда я работал в «Рубине», Осинькин трудился в «Кубани». А потом пошел в «Чертаново» и раскрылся. Это специалист высокого уровня, качественно делает свою работу.

— Вы последний тренер «Рубина», при котором клуб выступал на групповой стадии еврокубков. Сейчас команда в ФНЛ, идет там четвертой. Вам не обидно, что произошло такое падение?

— Выход в Лигу Европы в год, когда работал тренером, случился благодаря Ринату Билялетдинову. А потом я принял команду, которая после сами туров в РПЛ шла последней. И слава богу, что при Билялетдинове мы попали в группу, но в чемпионате случился провал, очень сложная ситуация сложилась.

Ставилась задача вытащить «Рубин». Я работал до декабря на фоне слухов о том, что ищут другого специалиста. Был для руководства «временным главным тренером». Но в итоге мне посчастливилось доработать до конца сезона: задачу выполнил раньше, чем ожидалось, а наша команда показывала хороший футбол. Мы применяли активный прессинг, а не парковали автобус у своих ворот. По Instat «Рубин» тогда стал лидером по атакам и ударам во всей лиге. Да, бывали и поражения, но мы играли в агрессивный футбол, который нравился болельщикам.

Мы должны Болельщик «Рубина» поддерживает свою команду в матче 30-го тура чемпионата России по футболу Фото: РИА Новости/Роман Кручинин

Мне два года посчастливилось поработать в клубе, из которых девять месяцев — главным тренером. Противостоял серьезным коллегам в РПЛ и в Лиге Европы — тому же Юргену Клоппу. Мы здорово сыграли на выезде и дома уступили в один мяч после индивидуальной ошибки. Достойно выглядели на фоне такого соперника. Забили бы, Клопп тогда не отскочил бы.

— Достойных соперников хватало.

— В «Бордо» работал Вилли Саньоль — экс-тренер сборной Грузии, экс-игрок «Баварии» и сборной Франции. Получил опыт соперничества с хорошими тренерами. Но со всеми нашими трудностями состава «Рубин» выглядел в матчах с «Бордо» и «Ливерпулем» очень достойно.

Конечно, все эти годы слежу за казанцами. Команда вылетела в первую лигу и то, что сделали с ней — это преступление! Сердце кровью обливается. При всем уважении к коллегам по цеху, не может «Рубин» так играть в ФНЛ, ну не имеет права! Да, случаются неудачные результаты, но вот так смотреться в плане качества футбола клуб такого уровня не должен.

Да, в Первой лиге сложно: поля искусственные, много переездов, тренировочный процесс рвется, многие крепкие коллективы ФНЛ привыкли к этому ритму и оказывают серьезное сопротивление. Но «Рубин» — большой клуб, должен со всем этим справляться.