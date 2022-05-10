«Рано или поздно нас разбанят и всё будет нормально»

В субботу футболисты «Сочи» в гостях у московского ЦСКА выиграли (1:0) один из ключевых матчей финиша сезона чемпионата России. Благодаря этому успеху они оторвались от армейцев в борьбе за медали и за два тура до конца турнира почти обеспечили себе итоговое место на пьедестале. Чтобы завоевать первую в своей истории бронзу, сочинцам достаточно набрать всего одно очко.

Но команда Владимира Федотова уже вовсю претендует на серебро. Она сравнялась по очкам с идущим вторым московским «Динамо», уступая ему лишь по личным встречам. В предпоследнем 29-м туре «Сочи» предстоит играть дома с «Нижним Новгородом», а в заключительном матче команда вновь встретится в столице с «Динамо» — это и будет решающий матч за второе место.

После победы над ЦСКА интервью «Известиям» дал один из лидеров южного клуба защитник Сергей Терехов, осенью дебютировавший за сборную России. Он поделился мнением о шансах команды на медали и ее дальнейших перспективах, а также рассказал об эмоциях от отстранения российских клубов от еврокубков следующего сезона, а сборной — от стыковых матчей отбора к чемпионату мира – 2022.

— «Сочи» уже можно вешать медали на шеи?

— Конечно, рано. Еще два тура впереди. Многие команды обжигались, когда, казалось бы, вот-вот. Поэтому нужно сейчас подготовиться к «Нижнему Новгороду». И сыграть на максимуме.

— В последний месяц оба ваших конкурента — ЦСКА и «Динамо» — сильно буксуют. Разбирали при подготовке к игре с армейцами причины их проблем?

— Мы не смотрим на команды, буксуют они или нет. У любой бывают спады и подъемы. Но, конечно, разбирали. Мы вообще всех соперников детально разбираем, ищем слабые стороны, пытаемся их максимально использовать на поле, чтобы победить.

— Сильно усложнило игру «Сочи» то, что в матче с ЦСКА не играл Матео Касьерра, а Ивелин Попов был заменен из-за травмы еще в первом тайме?

— Конечно, Касьерра — хороший нападающий. Основной наш нападающий. Но «Сочи» славится командой. Каждый готов и может заменить каждого. Что и показала игра с ЦСКА. Вышел Ивелин. Потом, к сожалению, он был заменен из-за травмы. Но вместо него вышел Георгий Мелкадзе. И хуже не стало. Все знают требования на определенных позициях. Поэтому проблем нет.

— На фоне текущих проблем ЦСКА не обидно, что в Кубке России вы попали на армейцев в марте, когда они обыгрывали всех подряд в РПЛ и очень уверенно вас прошли (2:1)?

— Да нет, не обидно. Я бы не сказал, что тогда ЦСКА нас вынес. Мы вели в счете, а армейцы в конце реализовали два стандарта. Значит, такая судьба. Мы хотели пройти дальше в Кубке России. Но сосредоточились на чемпионате — и дай Бог, чтобы здесь всё было хорошо.

— Этой весной «Сочи» проиграл в чемпионате всего один матч из десяти. В прошлом сезоне также здорово финишировал, в шести последних играх сделав пять побед и одну ничью. За счет чего вы так разгоняетесь к концу турнира?

— Я не думаю, что здесь надо искать какую-то закономерность. Мы стараемся весь сезон пройти ровно, хотим побеждать в каждой игре. Точно не обращаем внимания на то, как проводим концовку.

— Чего ждете от оставшихся игр с «Нижним Новгородом» и «Динамо»?

— Будут очень сложные матчи, потому что «Нижний» борется за выживание. Команда будет настроена на 200%. Я думаю, что будет игра тяжелее, чем с ЦСКА. С «Динамо» тоже будет непросто. Да, они проиграли в Самаре, пропустили пять мячей (2:5), но все знают, что «Крылья Советов» — очень играющая команда. Поэтому особо удивительного в ее победе не было. Только количество мячей удивило.

— После прошлого тура УЕФА объявила о санкциях в отношении российского футбола: сборные отстранены от европейских турниров, клубы тоже. Была в рядах «Сочи» подавленность от того, что, даже завоевав медали, вы не попадете в еврокубки?

— Безусловно, это неприятно. Но все ребята — максималисты. Мы на тот момент 27 туров выполняли свою работу. Хотим ее выполнить до конца и получить медали, потому что это очень почетно и будет очень хорошим достижением для «Сочи».

— У вас лично это будет первая медаль в большом футболе? Есть мандраж от близости такого успеха в 31 год?

— Да, для меня это первая медаль в РПЛ. Но я выигрывал вторую лигу, дважды побеждал в первой. Так что для меня выигрывать медали не впервой. Но, думаю, любому спортсмену хочется внести свою фамилию в историю чемпионата России, выиграть медаль. Это — на всю жизнь.

— С учетом такого прогресса у «Сочи» есть шанс побороться с «Зенитом» за чемпионство, если вы сохраните и усилите состав?

— Я думаю, всё возможно. Почему нет? Всё зависит как от нас, так и от руководства. Но так далеко заглядывать нет смысла, потому что никто не знает, какой будет следующий сезон. Сейчас все мысли — об оставшихся двух турах.

— Ходят слухи об интересе «Спартака» и ЦСКА к вашему главному тренеру Владимиру Федотову. Может быть, есть интерес и к футболистам. Как это прокомментируете?

— Я думаю, это классическая история концовки чемпионата, когда подкидываются разные новости, что кто-то куда-то уходит. Это делается, чтобы как-то расшатать команду. Но у нас достаточно опытный коллектив, чтобы обращать на это внимание. Так что думаю, что футболисты сейчас не особо читают прессу. Все сосредоточены на результате, потому что такой шанс выпадает не каждый год. Поэтому думаю, никто на слухи не обращает внимания.

— Сильно «Сочи» помогло то, что в марте вам удалось удержать всех легионеров?

— Я думаю, у нас никто легионеров не удерживал. Все ребята сознательные, сами добровольно сделали свой выбор. Хорошо, что они остались и помогают нам.

— Насколько сильным ударом стало для вас отстранение сборной России от стыковых матчей ЧМ-2022?

— Конечно, когда тебя в 31 год впервые вызывают в сборную и появляется шанс попасть на чемпионат мира, это сильный удар. Потому что, объективно говоря, такой возможности больше не предоставится. Но это жизнь, ничего не поделаешь. Надо дальше играть, приносить пользу команде. Я всё равно уверен, что это не навсегда. Рано или поздно нас разбанят. Дай Бог, чтобы скорее. И я думаю, всё будет нормально.

— Может быть, доиграете до 40 лет и попадете на чемпионат мира 2026 или 2030 года?

— Да, у меня есть один хороший товарищ, с которым я играл, — это Адесойе Ойеволе. Он сейчас в 39 лет играет за «Оренбург» в основном составе. Поэтому я буду равняться на него (улыбается).