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«Расширение РПЛ нужно — мы получаем деньги за то, что тренируемся»

Полузащитник «Уфы» Олег Иванов — о возможных реформах в российском футболе и борьбе своей команды за выживание в лиге
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В футбольной Российской премьер-лиге (РПЛ) продолжается напряженная борьба внизу турнирной таблицы. На предпоследнем месте идет «Уфа», которая 1 мая сумела на последних минутах уйти от поражения в выездной игре с набравшими ход «Химками» (1:1). Сейчас башкирский клуб находится в зоне прямого вылета в ФНЛ, отстает на четыре очка от зоны переходных матчей и на шесть — от спасительного 12-го места. После матча в Химках «Известия» пообщались с одним из самых известных футболистов «Уфы», бывшим полузащитником сборной России Олегом Ивановым. Он поделился мнением о причинах неудач своей команды, способах выбраться из низов таблицы, а также высказался о вероятных реформах в российском футболе — расширении числа участников РПЛ и возвращении на систему «весна-осень».

«Для России это не впервые»

— Ничейный результат с «Химками» можно назвать неудачей с учетом того, что почти весь матч играли в большинстве? Или рады набранному очку?

— Судя по тому, как развивался сценарий матча, можно сказать, что мы приобрели очко. Если же исходить из качества игры, то уверен, что мы потеряли два балла.

— Как вы считаете, почему не удалось реализовать большинство после удаления Эльмира Набиуллина?

— У нас было, наверное, три хороших момента, после которых надо было забивать. Но не забили. Где-то, возможно, не повезло. Нервозность в связи с текущим положением «Уфы» сказалась. Хотели и старались довести побыстрее атаки до завершения, поэтому ошибались.

— У «Уфы» в текущем сезоне довольно много потерь очков, когда или пропускаете решающие мячи в концовках матчей, или очень плохо реализуете свои моменты...

— Отсюда и получается такой результат, потому что где-то недожали, где-то недобрали, где-то не вытерпели. Отсюда появляется некая неуверенность, пропадает позитивный настрой.

— В связи с этим как оцените календарь «Уфы» на оставшиеся три тура (матчи с «Ростовом», тульским «Арсеналом» и казанским «Рубином») и шансы избежать вылета?

— Календарь рабочий. В принципе, играем с командами, которые нам по силам. Сейчас две ближайшие игры дома, а последняя — в гостях, в Казани. Все три команды можно и нужно обыгрывать.

— Удивило то, как ваш соперник по последнему туру — «Рубин» — на днях «сгорел» дома «Сочи» (0:6)?

— К сожалению, не удалось посмотреть этот матч. Мы с командой в это время летели из Уфы. Но это неважно. Сейчас надо тщательно готовиться к каждому конкретному сопернику и идти от игры к игре.

— Удивляет такая плотность внизу турнирной таблицы, где за три тура до конца восемь команд еще рискуют вылететь?

— Я как-то раз в карьере вылетал с «Кубанью» в 2007 году. Мы тогда набрали 32 очка и всё равно вылетели, хотя обычно такого количества баллов хватает для спасения. Так что для меня нет ничего удивительного в том, что сейчас продолжается плотная борьба за выживание. Для России это не впервые.

— Вы лишились шанса догнать «Спартак» и отправить его в стыки.

— Да, получается так. Но сейчас нам уже не до этого. Надо концентрироваться не на тех командах, которые выше, а идти от соперника к сопернику. Раз впереди у нас «Ростов» — нужно готовиться к нему.

«Можно двигаться спокойно к 18–20 командам в лиге»

— Какая сейчас обстановка в команде в связи с событиями в стране и мире? Есть ли уверенность в завтрашнем дне, вовремя начисляют зарплаты?

— По выплатам проблем нет. Знаем, что есть определенные трудности, но вроде Шамиль Камилович (Газизов, генеральный директор «Уфы». — «Известия») справляется, из кожи вон лезет. Но по части настроя в команде, все понимают, в какой ситуации находимся. Пытаемся дать какой-то позитив болельщикам, абстрагироваться от текущего положения и прийти к пониманию, что можно всё исправить.

— За счет чего можете всё исправить?

— Нужен какой-то эмоциональный всплеск. Одна победа многое даст в плане позитивного настроя. Выиграли бы у «Химок», это бы поправило нас в плане эмоций. Но получилось взять только одно очко. Получилось как получилось. Но ничего, готовимся к следующей игре — никто не собирается бросать весла.

— У вас по окончании этого сезона истекает контракт с «Уфой». Определились со своим дальнейшим будущим?

— Надеюсь еще подвигаться. Но надо сначала доиграть этот сезон, решить задачу-минимум — сохранить прописку в элите или попасть в стыки. Еще неизвестно, что будет в следующем сезоне у нас. Посмотрим, что будет с регламентом, какие задачи будут ставиться. В целом полон сил, чтобы еще поиграть.

— Поиграть именно в «Уфе»?

— По клубу нет пока определенности. Повторюсь, надо доиграть сезон. И со спокойной душой сесть, взвесить все за и против, посмотреть, какие будут предложения, и определиться.

— С Газизовым не было на эту тему разговоров?

— Нет, мы говорили только о том, что надо встряхнуться и вылезти из того положения, в котором находимся сейчас. По контракту еще не общались.

— Разговоры — сначала про мораторий на вылет из РПЛ в этом сезоне, а потом про стыки для двух последних команд с отменой прямого вылета — как-то влияют на вас и на клуб?

— Да никак не влияют. Понятное дело, что нужно добирать очки, выкарабкаться из зоны вылета. И уже потом дальше будем смотреть. Потому что тупо надеяться, что возможно будет вылет, а возможно нет, тоже неправильно.

— Вы, кстати, за или против расширения числа команд, играющих в РПЛ?

— Уже давно говорил, что расширение РПЛ нужно. Реально мы играем один раз в неделю. Условно говоря, получаем деньги за то, что тренируемся.

— Даже если нас вернут в еврокубки (интервью состоялось до решения УЕФА о недопуске российских клубов до еврокубков сезона-2022/23), всё равно нужно расширять РПЛ?

— Думаю, да. Мы пришли к этому. Инфраструктура есть. Можно двигаться спокойно к 18–20 командам в лиге.

— Как смотрите на идею вернуться к системе «весна-осень»?

— Ну это значит просто поменять названия кругов опять. Первый и второй круги мы заканчивали зимой, начинали летом. Впрочем, как и сейчас. Особых изменений тут не вижу.

— Все-таки при «весне-осени» сезон заканчивали в середине или конце ноября, но не проводили по два тура в декабре, как сейчас. И больше играли летом.

— Конечно, чаще играть летом приятнее. К тому же у нас всё для этого есть. Понятное дело, что прозябают такие два месяца, как июнь и июль — можно было бы в этот период побольше играть. На попозже матчи ставишь и спокойно играешь в 8–9 часов вечера, чтобы было уже не так жарко.

— В этом сезоне в декабре у вас в Уфе был снегопад, когда играли дома со «Спартаком» (1:1). Вам приятно выходить на поле в таких условиях?

— В принципе, календарь всегда можно подбить правильно. И подгадать, когда плюс-минус температура подходящая для комфортного проведения матча. У нас же не каждый год меняется погода. Можно сделать так, чтобы мы играли выездные встречи в более холодные периоды на юге, а домашние матчи проводили летом. Придумать можно всё что угодно — при желании.

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