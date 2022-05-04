«Легионеры, которые остались, — в любом случае мужчины»

Внизу турнирной таблицы чемпионата России по футболу продолжается борьба за выживание в РПЛ. Идущий на последнем месте тульский «Арсенал» в понедельник принимал одного из своих конкурентов «Нижний Новгород». Гости вели 2:0, но в конце первого тайма туляки отыграли один мяч, в середине второго не забили пенальти, а затем сравняли счет и прервали серию из трех поражений подряд. Однако «Арсенал» продолжает оставаться на дне таблицы и за три тура до финиша сезона пытается спастись от вылета. После игры интервью «Известиям» дал полузащитник тульской команды Аяз Гулиев, известный по выступлению за московский «Спартак». Он объяснил, за счет чего был спасен матч с «Нижним Новгородом», почему его команда проваливает сезон, набрав всего три очка в последних 10 матчах, отреагировал на освистывание болельщиками незабившего пенальти нападающего Джордже Деспотовича. А также оценил поведение легионеров клуба после начала спецоперации на Украине — грузинский полузащитник Зурико Давиташвили покинул клуб, а полузащитники Эванс Кангва (Замбия), Георги Костадинов (Болгария), Горан Чаушич (Сербия) и соотечественник последнего Деспотович остались.

— При счете 0:2 казалось, что положение у вашей команды совсем безнадежное. За счет чего отыгрались?

— Каждый начал дорабатывать свои моменты не на 100, а на 200%. В итоге дожали. Плюс, может быть, расслабился «Нижний Новгород», когда повел в счете. Но, думаю, больше сыграл фактор, что каждый завелся, потому что хуже уже некуда было, чем первый тайм проигрывать 0:2. И по игре ничего толком не могли сделать. Поэтому, наверное, каждому было неприятно от своей игры. Значит, надо таким образом исправлять ситуацию.

— Почему «Арсенал» постоянно не может играть так, как во втором тайме с «Нижним Новгородом»?

— Не могу сказать. Ни с чем не связываю это, если честно. На каждую игру выходим, стараясь забыть предыдущие ошибки. Не то, чтобы забыть — забыть неприятные моменты в предыдущих матчах, проведя работу над ошибками. Но опять приходят какие-то новые нелепые ошибки. И так каждую игру. Тяжело это с чем-то связать. Не знаю, со стороны, наверное, это виднее.

— У вас в следующем туре домашний матч с «Краснодаром», а потом игры с прямыми конкурентами за выживание — в гостях с «Уфой» и дома с «Уралом». Будут зарубы не на жизнь, а на смерть?

— Само собой, но главное — игру показывать. Борьба в любом случае должна быть в любой игре — без этого никуда. Но куда важнее свои моменты реализовывать и в обороне дисциплинированно играть.

— Только в этом туре «Арсенал» лишился формальных шансов догнать «Спартак», который обезопасил себя от прямого вылета. Удивлены, что он так просел и до сих пор рискует попасть в переходные матчи?

— У нас столько проблем. Сейчас тяжело думать еще за те клубы, где не находишься. Поэтому не могу ничего сказать.

— Болельщики «Арсенала» жестко освистали Джордже Деспотовича после незабитого им пенальти и во время его ухода с поля после замены. Такие моменты подстегивают команду или, наоборот, подавляют?

— Конечно, каждому неприятно будет такое слышать. Но Деспот — не маленький мальчик. Я думаю, он понимает всё. Не думаю, что, если он выйдет туда, у них будет какой-то неприятный разговор. Болельщики остынут и поддержат его. Потому что все люди совершают ошибки. От этого никуда не деться, будь то пенальти или другой момент. Любой так может ошибиться.

— Этой весной после начала событий на Украине из наших клубов стали уезжать некоторые легионеры. «Арсенал» покинул Зурико Давиташвили. Как отреагировали на такое?

— Я не буду ничего про это говорить. Если бы мы когда-нибудь увиделись, то все с друг другом поговорили бы: что, как, почему. А те, кто остался, — в любом случае мужчины. Что тут еще сказать?

— Давиташвили как-то попрощался с командой? Может быть, написал сообщение?

— Не буду врать: не прощался.

— В марте ходили разговоры о моратории на вылет клубов из РПЛ, но РФС его не ввел. В последние дни появились слухи, что команды, которые займут по итогам сезона 13–14-е места, освободят от переходных матчей, а играть в них будут два последних места, которые избегут прямого вылета. На «Арсенал» как-то влияют такие разговоры?

— Вообще не разговариваем и не думаем об этом. Вообще никак, ни слова не произносили, разговоров не было. Нам надо выигрывать самим, а не надеяться на какие-то изменения, добавления или что-то еще. Мы готовимся к игре и знаем, что надо выигрывать. И не таким способом, потому что свое самолюбие тоже есть.