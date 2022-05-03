Навес золота: как «Зенит» снова стал чемпионом России

В прошедшие выходные состоялся 27-й тур чемпионата России по футболу, по итогам которого петербургский «Зенит» в четвертый раз подряд завоевал золото национального первенства. Между тем обострилась борьба за остальные два комплекта медалей — «Сочи» вытеснил с третьего места московский ЦСКА и приближается к идущему вторым столичному «Динамо». Внизу турнирной таблицы тоже есть интрига. Московский «Спартак» обезопасил себя от прямого вылета, зато в зону стыков уже попал казанский «Рубин».

Досрочное золото

Еще в середине апреля казалось, что московское «Динамо» может побороться с «Зенитом» за чемпионство или хотя бы сохранить интригу до последнего тура. Но осечка в дерби с ЦСКА (0:1) поставила подопечных Сандро Шварца в сложное положение. А в субботу бело-голубые сами фактически протянули трофей петербуржцам, уступив дома екатеринбургскому «Уралу» (2:3).

Домашний матч «Зенита» против московского «Локомотива» начинался почти через четыре часа после финального свистка в игре «Динамо» и «Урала». И результат на «ВТБ Арене» давал клубу из Северной столицы шанс оформить чемпионство уже за три тура до финиша. Нужно было только победить «Локо».

Игра началась с ошибки вратаря петербуржцев Михаила Кержакова, в результате которой Гирано Керк открыл счет. Но иллюзии отсрочки празднования «Зенитом» золота иссякли уже к перерыву, когда по голу в ворота «Локо» забили Иван Сергеев и Малком. А ближе к концу игры победную точку поставил Андрей Мостовой — 3:1.

«Зенит» в четвертый раз подряд выигрывает чемпионат России. Это второй такой случай в советской и российской истории. Ранее команды могли выигрывать по три золота подряд, и лишь «Спартак» в 1999 году установил рекорд, а всего в ту эпоху он взял шесть чемпионств подряд (1996–2001).

— Совершенно логичное чемпионство «Зенита» — там лучший состав, самый большой бюджет, а главный тренер Сергей Семак уверенно управляет коллективом, — поделился мнением с «Известиями» почетный президент РФС Вячеслав Колосков. — В Петербурге сейчас отличные легионеры из Бразилии, хорошие опытные российские футболисты и талантливая молодежь. Честно говоря, изначально не было видно, за счет чего они могут проиграть этот чемпионат. Надо отдать должное «Динамо», которое пыталось навязать конкуренцию, но этой весной клуб выглядит невыразительно. Да, до поры до времени он на характере набирал очки при нелучшей игре, но было видно, что долго это продолжаться не может и динамовцы станут оступаться. Этим логично воспользовался «Зенит».

Поделить пьедестал

Недавно можно было предположить, что «Динамо» по крайней мере может обеспечить себе серебро. Отрыв от преследователей в лице ЦСКА и «Сочи» был внушительный. Особенно когда армейцы после мартовской победной серии забуксовали в первой половине апреля.

Но два подряд поражения от ЦСКА и «Урала» поставили под вопрос медальные перспективы динамовцев. От них уже всего на три очка отстает «Сочи», который в субботу на выезде разгромил казанский «Рубин» (6:0). Это позволило подопечным Владимира Федотова опередить и ЦСКА, который проиграл в воскресенье в гостях грозненскому «Ахмату» (0:2), прервавшему свою серию из семи матчей без побед. За три тура до финиша «Динамо» опережает «Сочи» на три очка и на пять — ЦСКА. С обоими московскими конкурентами сочинцам предстоят выездные матчи. В субботу они сыграют с армейцами, а 21 мая в последнем туре — с бело-голубыми.

— По игре из этих трех команд наиболее стабильно сейчас выглядит «Сочи», — отметил в разговоре с «Известиями» бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин. — У них есть четкая структура игры, понимание каждым игроком, что от них хочет тренерский штаб и как этого достичь. Даже теряя очки, сочинцы демонстрируют качественный футбол, а уж когда есть кураж, они способны на такие разгромы, как было с «Рубином». «Динамо» очень сильно просело по игре после зимнего перерыва. Нет уже того качества в атаке, которое было летом и осенью. А класса и опыта игрокам пока не хватает, чтобы это преодолеть. Все стараются, но много молодых ребят в составе, что логично приводит к нестабильности. ЦСКА вроде здорово начал весну, но затем стал раздавать очки направо-налево. А матч в Грозном откровенно провалил, проиграв его без шансов для себя.

Интрига внизу таблицы

Главную интригу весны в борьбе за выживание создал московский «Спартак», у которого были все шансы вылететь из РПЛ в год своего 100-летия. Но ситуацию изменила домашняя волевая победа над самарскими «Крыльями Советов» (2:1) 1 мая.

Волжане вели в счете после первого тайма (1:0), но в итоге проиграли. Тем не менее их команда, по большей части состоящая из молодых российских футболистов, по-прежнему вызывает симпатии публики и уверенно идет на седьмом месте. Присутствовавший на матче в Москве губернатор Самарской области высоко оценил ее перспективы. Также он отметил, что клуб не планирует массовых распродаж игроков. Напомним, за последние годы несколько лидеров самарской команды оказались в топ-клубах. Нападающий Александр Соболев в 2020 году перешел в «Спартак», туда же минувшей зимой последовали защитник Никита Чернов и полузащитник Данил Пруцев, а форвард Иван Сергеев в феврале оказался в «Зените».

— Мы нацелены на сохранение клуба, но ребята же не крепостные, — заявил Дмитрий Азаров. — Понятно, что каждый игрок строит свою карьеру, исходя из своих личных амбиций и интересов. Мы постараемся создать все условия, чтобы ребята остались в «Крыльях». Мы в них заинтересованы. В команду влюбились не только болельщики из Самары, но, мне кажется, из многих других регионов РФ. В ближайшее время дадим ребятам предложения о новых контрактах. И постараемся в межсезонье еще усилить «Крылья Советов». Со своей стороны сделаю всё, чтобы команду сохранить. Это потребует определенных усилий, в том числе финансовых.

Между тем из-за перебора желтых карточек дисквалификации получили два основных центральных защитника «Спартака» — Самуэль Жиго и Георгий Джикия. Без них команде нужно будет играть в следующем туре в гостях с екатеринбургским «Уралом», отстающим от красно-белых на семь очков.

«Спартак» уже обезопасил себя от прямого вылета из РПЛ — ему не грозит упасть на два последних места. Но от 13-й строчки, которая обязывает играть в переходных матчах, команду Паоло Ваноли отделяет всего пять баллов. И проигрыш «Уралу» может вновь поставить их перед угрозой упасть в зону стыков.

Игра навылет

«Урал» после выездной победы над «Динамо» отрывается от зоны прямого вылета, в которой плотно сидел еще в начале апреля. Подопечные Игоря Шалимова опережают на четыре очка идущую предпоследней «Уфу», которая в воскресенье сыграла в гостях вничью с «Химками» (1:1). Подмосковному клубу эта ничья позволила выбраться из зоны переходных матчей. Они набрали одинаковое количество очков с «Нижним Новгородом» и «Рубином», но казанский клуб за счет личных встреч опустился на 13-е место.

И это главная сенсация сезона, так как еще год назад команда Леонида Слуцкого стала четвертой и попала в еврокубки. Сейчас же она одна из худших в РПЛ по игре, что показал матч с «Сочи». Счет 0:6 стал самым крупным поражением для «Рубина» в истории его выступлений в Премьер-лиге. Более того, если бы не несколько сэйвов вратаря Юрия Дюпина, счет мог стать еще более разгромным.

«Нижний Новгород» почти мог избежать прямого вылета, но в понедельник упустил в гостях победу над аутсайдером чемпионата тульским «Арсеналом» (2:2), хотя вел 2:0 по ходу встречи. При этом мог еще проиграть, когда туляки били пенальти, но его отбил дебютировавший в РПЛ вратарь Никита Гойло. 23-летний голкипер, арендованный у «Зенита», заменил основного стража ворот «Нижнего» Артура Нигматуллина, который получил травму.

— Не знаю, почему упустили победу, как-то психологически нас переломило после второго гола в ворота Тулы, — сказал «Известиям» полузащитник «Нижнего Новгорода» Кирилл Кравцов. — Могли бы дальше продолжить спокойно играть. Но пока что не можем. Еще и этот обидный первый гол в наши ворота в конце первого тайма. А во втором Тула уже играла на кураже, и у нас совсем не получилось этому в должной степени противостоять. Но хорошо, что одно очко взяли. И наш вратарь Никита Гойло молодец, что взял пенальти, и вообще хорошо отыграл дебютный матч в РПЛ. Впрочем, я не удивлен, поскольку знаю его по «Зениту», откуда мы вместе пришли в аренду в «Нижний», и в курсе его качеств.

Следующий тур начнется 6 мая.