Тороп не берет: резервный вратарь не спас ЦСКА от проигрыша «Сочи»

Московский ЦСКА 7 мая проиграл на своем поле «Сочи» (0:1) в матче 28-го тура чемпионата России по футболу. Эта встреча была одной из ключевых в борьбе за медали на финише текущего сезона РПЛ. Идущий третьим южный клуб нарастил отрыв от занимающих четвертую строчку армейцев до пяти очков. Таким образом, за два тура до финиша подопечные Владимира Федотова почти обеспечили себе медали. Чтобы оформить итоговое призовое место, им осталось набрать всего одно очко. Однако теперь у них появилась возможность стать и вторыми, поскольку «Сочи» сравнялся по очкам с московским «Динамо».

Лидеры на лавке

После выездного разгрома казанского «Рубина» (6:0) в прошлом туре сочинцы стали главным фаворитом гонки за серебро и бронзу. Этой весной они выглядят более стабильными, организованными и готовыми, чем ЦСКА и «Динамо», которые откровенно проваливают апрель и начало мая.

Из-за травмы «Сочи» не смог рассчитывать в субботней игре на своего основного нападающего Матео Касьерру. В стартовом составе на острие атаки его заменил номинальный полузащитник Ивелин Попов. Болгарский футболист, который уже объявил о возвращении в родную страну по окончании сезона, в начале игры не реализовал опасный момент, а в середине первого тайма получил травму и был заменен.

На его позицию вышел Георгий Мелкадзе. К этому моменту Артем Макарчук с передачи Жоаозиньо успел открыть счет. Шла 10-я минута. До перерыва «Сочи» в основном доминировал. Он контролировал мяч, больше атаковал и создал немало моментов, но удвоить счет не смог.

Ворота ЦСКА уверенно защищал 18-летний голкипер Владислав Тороп, заменивший многолетнего капитана команды Игоря Акинфеева. Лучший вратарь России в выездной игре прошлого тура против грозненского «Ахмата» (0:2) получил повреждение. Он попал в заявку, но тренерский штаб решил поберечь его, оставив на лавке. За исключением пропущенного мяча Тороп в целом не испортил картины и свой дебют может занести себе в актив.

Не хватило мотивации

Во втором тайме территориальное преимущество было уже на стороне ЦСКА. Подопечные Алексея Березуцкого много атаковали, давили соперника, часто доставляли мяч в штрафную площадь и имели возможности наносить удары в опасной близости от ворот Дениса Адамова, но к чему-то конкретному это не приводило.

«Сочи» удержал победу и сравнялся по очкам с «Динамо», которое 6 мая разгромно проиграло на выезде самарским «Крыльям Советов» (2:5). Южный клуб, играющий в РПЛ только с 2019 года, близок к тому, чтобы уже на третий сезон в элите завоевать медаль. ЦСКА рискует не только лишиться шансов на пьедестал, но и опуститься на пятое место, если в воскресенье «Краснодар» победит в гостях находящийся на последней строчке турнирной таблицы тульский «Арсенал».

— Мы играли на победу и не отсиживались в обороне, — заявил после игры полузащитник «Сочи» Артур Юсупов. — Трудно сказать по горячим следам, насколько мы переигрывали ЦСКА. Но ехали в Москву не за ничьей. Хотели провести хороший победный матч. Сегодня выиграли мы — значит, были сильнее.

Нынешний 28-й тур стал первым с момента, когда УЕФА официально объявил о полном отстранении российских команд от соревнований под своей юрисдикцией. В частности, наши клубы не сыграют в следующем сезоне в еврокубках. И если до этого второе, третье и четвертое места в РПЛ означали попадание в континентальные турниры, то сейчас «Сочи», «Динамо» и ЦСКА ведут борьбу только за медали.

Именно на это сослался на послематчевой пресс-конференции главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий, связавший неудачи последнего месяца с мотивацией, так как многие уже знали, какие санкции ждут российский футбол. Но в «Сочи» заявляют, что шанс стать призером ценен и без еврокубков.

— Конечно, есть мотивация бороться за медали, — сказал Юсупов. — Если есть возможность занять место как можно выше, то, разумеется, хотим это сделать. Тем более серебро очень почетно. Мы рады, что обыграли ЦСКА и практически гарантировали себе медали.

Напомним, неделю назад в РПЛ определился чемпион. В четвертый раз подряд золото взял петербургский «Зенит», ставший недосягаемым для конкурентов за три тура до финиша.