Маршрут посмотрим: что даст России переход в Азиатскую конференцию

После отстранения России от международных турниров на уровне сборных и клубов в медиа часто звучит идея о переходе нашей конференции в Азию. В частности, активно ее лоббирует экс-президент «Локомотива» Илья Геркус. Хотя в Российском футбольном союзе (РФС) в конце марта официально говорили, что эта идея не рассматривается. Но тогда не было понятно, чего ждать: продолжим ли мы играть в Лиге наций, будет ли еврокубковый бан на новый сезон, насколько внушительным окажется пакет санкций против российского футбола. После странного решения УЕФА у наших боссов теперь есть четкая определенность.

Заручиться поддержкой половины

Наш футбол как минимум на годы попал в изоляцию, и непонятно, насколько это затянется. Поэтому и возникает идея с Азией: смена прописки может стать для российского футбола шансом найти себя хоть в какой-то системе. Ведь история с бойкотом, которая началась с Польши, может быть долгой. Вряд ли кто-то в Европе вскоре захочет играть с российскими командами. Эта ситуация не изменится вмиг.

И переход сборной в подобной же ситуации уже случался: сегодня Израиль выступает под эгидой УЕФА, хотя в 1964-м он принимал и выигрывал Кубок Азии. В Азиатскую конференцию израильтяне перешли после бойкота со стороны арабских государств, а с 1990-х Израиль выступает в Европе. Не блистает, но и нельзя сказать, что выступает в роли аутсайдера. Сборная России под руководством Гуса Хиддинка проигрывала ему в отборе к Евро-2008, чуть не пропустив турнир.

Для России сценарий перехода в Азию вроде бы уместен: градус негатива к стране вряд ли понизится так быстро, чтобы РФС и наши клубы могли планировать что-то вдолгую. Переход в Азию как минимум даст ощущение стабильности и возможность выстраивать какую-то стратегию. Можно будет не думать, что завтра у нас вдруг уедут все легионеры и им за это ничего не будет.

Плюсов действительно хватает. Это и возможность играть на клубном и уровне сборных. Да, матчи против условного Пакистана, Омана или Гуама — коммерчески это точно не даст нашему футболу подпитки. Но на данный момент у сборной России нет вообще никакой возможности играть. Азиатская Лига чемпионов с клубами из Японии, Кореи и Саудовской Аравии тоже вряд ли принесет серьезные доходы, сопоставимые с доходами клубов в еврокубках. Но в ситуации, когда в РПЛ обсуждают расширение в основном только ради увеличения числа матчей, понятно, почему у идеи перехода в Азию есть сторонники. Лучше уж играть там с лучшими командами континента, чем заваливать календарь матчами «Уфа»–«Оренбург», «Факел»–«Арсенал».

— Надо работать в этом направлении, — отметил «Известиям» Илья Геркус. — Смотрите, там 47 членов конфедерации. Нам нужно получить большинство. Думаю, всё довольно реально. Как минимум там уже есть четыре среднеазиатские федерации футбола. Все они нас поддержат. Плюс есть Китай, Монголия, Иран, Сирия, Северная Корея, Вьетнам, Камбоджа. С остальными можно тоже вести переговоры. То есть как минимум союзников у нас хватает. Индия к нам позитивно относится. Допустим, Япония и Австралия будут против. Возможно, и Южная Корея. Но, насколько понимаю, нам нужно заручиться поддержкой половины членов конфедерации. Это число набирается.

Арабские страны по большей части за нас, добавил он. «Мы же живем не в абстрактном мире. Так? Где нам реальнее сейчас набрать половину голосов? В УЕФА или в Азии? По-моему, ответ очевиден. Ну кто в Европе встанет в этом вопросе на нашу сторону? Сербия, Венгрия, Черногория? Может быть, Молдавия, Греция...» — рассуждает Илья Геркус.

Также бывший босс «Локомотива» уверен, что болельщиков могут ждать конкурентные матчи.

— Например, с тем же Узбекистаном, — продолжил эксперт. — И там он соберет кучу людей, и у нас тоже. Мы соседи. А с Ираном разве неинтересно встретиться? С той же Японией? То же самое могу сказать и про азиатскую Лигу чемпионов. Да, там деньги небольшие. Но это престиж для игроков, клуба. Это же трофей. А во-вторых, ты можешь попасть на клубный чемпионат мира ФИФА. Разве плохая перспектива? Мы будем представлять там не только Россию, а весь континент. Это не так уж мало. Здоровые амбиции. Если бы я сейчас руководил клубом и возникла такая возможность, я бы с удовольствием поиграл в азиатской ЛЧ.

Класс «Б»

Минусов тоже предостаточно и помимо имиджевых моментов: тяжелые перелеты и логистика, низкая финансовая выгода, невысокий интерес к азиатскому футболу в целом. Понятно, что сейчас у России выбор между ничем и Азией, а возвращение в структуру УЕФА и турниры сборных и клубов где-то в далекой перспективе. РФС стоит учесть множество факторов и возможных сценариев, прежде чем принимать какое-то решение по сохранению или смене прописки.

Решение выйти из УЕФА и войти в АФК — риск. Вернуться в систему европейского футбола потом не получится очень долго. Стоит ли это того, если, кроме игровой практики, больших выгод переход в Азию нам дать не может? Наверное, нет.

— Для понимания ситуации нужно вспомнить разницу между классами «А» и «Б». Получается, что мы добровольно хотим перейти в тот класс, который хуже, — отметил почетный президент РФС Вячеслав Колосков. — РФС уже определил пути развития по оптимальному сценарию и по негативному. Второй сценарий предусматривает концентрацию на развитии футбола в России: в школах, интернатах, академиях и институтах. Такая программа у РФС уже есть. Ничего неожиданного в решении УЕФА для нас нет.

Накануне в Лиге чемпионов состоялись яркие полуфиналы, украшение турнира — противостояние «Реала» с «Манчестер Сити». Ничего подобного в Азии мы не увидим и близко. Да, наши команды далеки от уровня подвигов Карима Бензема и нервоза наставника английского клуба Пепа Гвардиолы, но если остается хоть маленький шанс хотя бы быть частью этого процесса, быть сопричастными к европейскому футболу, его нельзя выбрасывать.

Тотальный бан российского футбола не должен быть катализатором к тому, чтобы мы увидели в Азии спасение для нашего футбола. Глобально это ничего не даст ни клубам, ни сборной. Скорее, наоборот, откинет нас назад. И период санкций нужно провести не в поисках каких-то формальных решений. Нужно пытаться оздоровить ситуацию внутри своей системы футбола. Наладить внутренние турниры — коммерчески, организационно, с маркетинговой точки зрения, да хотя бы судейство. Наконец-то уделить особое внимание детско-юношескому и молодежному футболу, инфраструктуре, базам, полям. Эти реформы нужнее, чем место в какой-то конференции.

Ситуация непростая, но когда-то этот период закончится. И когда бан истечет, можно вернуться в европейский футбол с сильными местными игроками, здоровой идеологией. А не измотанными перелетами в Китай, Корею или Вьетнам и с теми же вечными проблемами.