Исключающее право: как пройдет интеграция Крыма в российский футбол

Правительство РФ и Российский футбольный союз (РФС) договорились об интеграции новых территорий в чемпионат России по футболу. Об этом вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал Владимиру Путину 24 октября. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что крымские клубы начнут выступать в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) с сезона-2023/24. Сам же РФС выпустил обтекаемое заявление. Это можно объяснить опасениями по поводу жестких санкций со стороны ФИФА и УЕФА — они наверняка ждут наш футбол в случае интеграции клубов Крыма в турниры РФС. 25 октября Украинская ассоциации футбола (УАФ) уже заявила, что потребует исключения России из УЕФА и ФИФА.

Кого и когда?

«УАФ направляет немедленное обращение в ФИФА и УЕФА с требованием применить самые строгие санкции в отношении Российского футбольного союза. Мы будем требовать исключения России из УЕФА и ФИФА за грубое нарушение уставов этих организаций» , — написал в своих социальных сетях президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

Так функционер отреагировал на слова вице-премьера правительства России Дмитрий Чернышенко, который накануне рассказал Владимиру Путину, что кабмин и РФС договорились об интеграции новых территорий в чемпионаты России по футболу.

«С РФС договорились, что интегрируем новые территории в наши регулярные чемпионаты по футболу. Всё это делается для того, чтобы все регионы чувствовали себя полноправными российскими участниками», — сказал Чернышенко.

Слова вице-премьера подтвердил и министр спорта Олег Матыцин.

— Мы абсолютно уверены в своей объединяющей стратегии, — заявил министр. — Это основная миссия спорта — быть вместе.

Тему поддержал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. «Принято решение о том, что футбольные команды Севастополя и Крыма смогут участвовать в профессиональных спортивных соревнованиях, проводимых ФНЛ, начиная с сезона-2023/24 , — написал он в своем Telegram-канале, — Кроме того, начиная с 2023 года наши детско-юношеские команды смогут участвовать во всероссийских соревнованиях. Футболисты Севастополя и всего полуострова ждали этого решения больше восьми лет!»

Президент ФНЛ Наиль Измайлов заверил: руководство лиги помогает клубам Крыма и Севастополя готовиться к лицензированию на сезон-2023/24.

— На данный момент мы оказываем аналитическую поддержку клубам, обмениваемся нормативными документами, изучаем инфраструктуру на соответствие регламентам, — заявил Наиль Измайлов. — Делаем всё для того, чтобы клубы с полуострова в следующем сезоне выступали в турнирах вместе с российскими клубами.

В РФС на все громкие заявления отреагировали дипломатично. «Развитие футбола на всей территории нашей страны было и остается приоритетом Российского футбольного союза. Эту работу РФС проводит совместно с правительством РФ и другими органами исполнительной власти», — отметили в службе коммуникации организации.

То есть четкого решения, какие команды, когда и в какие лиги примут, нет.

— Надо исходить из того, что речь пока шла о Крыме и Севастополе, — подчеркнул «Известиям» почетный президент РФС Вячеслав Колосков. — В четырех регионах, которые недавно вошли в состав Российской Федерации, объявлено военное положение, и ни о каких мероприятиях там сейчас речи быть не может.

А вот в Крыму проводится свой чемпионат, в котором выступают восемь команд: «Таврия» (Симферополь), «Севастополь» и «Рубин» (Ялта), «Океан» (Керчь), «Кызылташ» (Бахчисарай), «Спарта-КТ» (Молодежное), «Ялта» и «Алустон-ЮБК» (Алушта).

Исключающее право Фото: ФК «Севастополь»

Если эти команды интегрируют в российские футбольные лиги, РФС может столкнуться с новыми санкциями со стороны УЕФА и ФИФА.

Дойдет ли до исключения?

В 2014 году УЕФА запретил крымским клубам участвовать в соревнованиях, организованных РФС , а сам регион объявил «особой зоной» для футбольных целей до дальнейшего уведомления». Если РФС нарушит это решение, санкции в отношении российского футбола могут выйти на новый уровень, ему грозит исключение из УЕФА и ФИФА.

А уже это решение будет иметь ряд последствий: Россию отключат от трансферной системы (то есть клубы не смогут осуществлять международные трансферы и, скорее всего, потеряют подавляющее большинство иностранных игроков), будут остановлены платежи от УЕФА и ФИФА на развитие футбола, а сборные не смогут играть даже товарищеские матчи — они согласовываются с ФИФА, говорил ранее «Известиям» спортивный юрист Михаил Прокопец.

Впрочем, почетный президент РФС Вячеслав Колосков, который 16 лет был вице-президентом ФИФА (1980–1996), отметил, что не стоит говорить о неотвратимости таких жестких санкций.

— Если говорить о Крыме и Севастополе, то надо исходить из того, что они являются субъектами РФ. По Конституции все субъекты имеют равные права. В том числе и право принимать участие во всех соревнованиях. На сегодняшний день, в соответствии с нашей Конституцией и законом о главенстве российского законодательства перед международным, РФС имеет право интегрировать федерации футбола Крыма и Севастополя в состав РФС, — подчеркнул «Известиям» опытный функционер. — Другое дело, что Павелко обратился или обратится в ФИФА и УЕФА. Конечно, есть опасение, что они откроют разбирательство, для того чтобы разобраться в ситуации. Но к чему это приведет? Насколько будут сильны наши аргументы, доводы украинской стороны, если дойдет до конкретного рассмотрения? Надо иметь в виду, что исключить из ФИФА могут только на конгрессе, если за это проголосует две трети его участников, что маловероятно.

Следующий конгресс ФИФА пройдет 16 марта 2023 года.