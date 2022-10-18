Допускная система: крымские клубы могут сыграть в ФНЛ в сезоне-2023/24

Клубы Крыма приблизились к тому, чтобы выступать в соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза. Глава Футбольной национальной лиги Наиль Измайлов 17 октября заявил, что в следующем сезоне сразу несколько крымских команд присоединятся к ФНЛ, «если всё будет хорошо». В РФС пока не комментируют это высказывание, хотя итоговое решение остается именно за этой организацией. По мнению экспертов, если оно окажется положительным, России грозит потеря членства в ФИФА и УЕФА и исключение из международной трансферной системы — то есть клубы РПЛ и ФНЛ потеряют всех легионеров. Сторонники интеграции крымского футбола не видят в этом ничего критичного.

Готовы присоединиться

Президент Футбольной национальной лиги Наиль Измайлов заявил о том, что интеграция крымских клубов во второй по статусу клубный турнир России может произойти в сезоне-2023/24. Представители лиги уже ознакомились с инфраструктурой и документами команд региона, оценив их готовность пройти лицензирование.

— Попробуем сделать это максимально быстро. Если всё будет хорошо, следующий сезон начнем вместе, — заявил Измайлов в эфире «Матч ТВ».

Интеграцию планируется провести с сезона-2023/24, чтобы не нарушать целостность текущего чемпионата. Ранее сообщалось, что в ФНЛ могут быть включены три клуба из чемпионата Крыма — это «Таврия» (Симферополь), «Севастополь» и «Рубин» (Ялта).

Сейчас эти клубы соревнуются в рамках премьер-лиги Крымского футбольного союза. После восьми туров лидирует «Севастополь», «Рубин» идет на втором месте, «Таврия» — на четвертом. Также лига представлена клубами «Океан» (Керчь), «Кызылташ» (Бахчисарай), «Спарта-КТ» (Молодежное), «Ялта» и «Алустон-ЮБК» (Алушта). Вероятно, те клубы, которые не попадут в ФНЛ, смогут выступать в зоне Юг ФНЛ-2 — третьего по силе дивизиона российского футбола.

Но сколько именно команд из Крыма будет интегрировано в чемпионат России, пока не сообщается. Накануне в штаб-квартире Крымского футбольного союза прошло совещание с руководителями клубов местной лиги. Многие из них заявили о готовности участвовать в российских турнирах. Вероятно, это будет зависеть от итогов лицензирования клубов и их уровня готовности.

Гендиректор «Севастополя» Валерий Чалый рассказал, что клуб соответствует критериям.

— По-моему, мы проходим по всем критериям. Проблема может быть только одна — финансирование. Но у нас региональный клуб. Насколько понимаю, этот вопрос решится, — сказал он «РБ Спорт».

Наиль Измайлов, говоря о трудностях, которые могут возникнуть при прохождении крымскими клубами лицензирования, отметил, что «всё упирается в документы, приведение в порядок регламентов технического и финансового, в порядок определения статуса игроков».

Последствия интеграции

В июле-августе, когда начались предметные разговоры об интеграции клубов из Крыма в российский футбол, свою позицию озвучили в УЕФА.

— Что касается ситуации в Крыму, то в соответствии с решением Чрезвычайной комиссии УЕФА от 22 августа 2014 года Исполнительный комитет УЕФА принял решение запретить крымским клубам участвовать в соревнованиях, организованных Российским футбольным союзом (РФС), с 1 января 2015 года и чтобы этот регион считался «особой зоной» для футбольных целей до дальнейшего уведомления, — сообщили тогда в пресс-службе организации «Известиям».

То есть УЕФА выступает против инициативы с вовлечением крымских клубов в российский футбол. Об этом факторе накануне говорил и Измайлов: «Влияет и взаимодействие с УЕФА, это достаточно острый момент, тонкий, который нужно грамотно пройти».

В том случае, если крымские клубы примут в российские соревнования без учета позиции УЕФА, это автоматически повлечет исключение России из всех международных футбольных организаций.

«Ясно, что, как только мы примем такое решение, нас тут же исключат из УЕФА и ФИФА. Надо знать устав», — объяснял ранее «Спорт-Экспрессу» почетный президент РФС, бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков.

Это, в свою очередь, влечет за собой другой уровень изоляции, нежели временный бан от участия в клубных и международных турнирах.

— В таком случае Россия будет исключена из трансферной системы, клубы не смогут осуществлять международные трансферы и могут потерять всех иностранных игроков, — подчеркнул «Известиям» спортивный юрист Михаил Прокопец. — Платежи от УЕФА и ФИФА на развитие футбола будут остановлены, а сборные не смогут играть даже товарищеские матчи — они согласовываются с ФИФА.

Допускная система Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Хотя сторонники интеграции предлагают этого не бояться. Так, Валерий Чалый назвал ФИФА и УЕФА организациями, «которые уничтожают футбол в нашей стране».

— Есть четкие указания и распоряжения Владимира Путина: мы должны развивать внутренние продукты, заниматься импортозамещением, — подчеркнул он. — Так что меня удивляет позиция боссов РФС. Крым — очень серьезный футбольный регион, не только по количеству талантливых игроков, но и по климатическим условиям. У нас можно играть практически круглый год, можно проводить сборы всем профессиональным командам России. Но этого не происходит, так как мы находимся под санкциями. Возможно, это звучало логично в 2014–2015 годах. Тогда был ультиматум УЕФА. РФС решил не включать КФС в свой состав для того, чтобы не исключили наши сборные и клубы из всех турниров. Но что сейчас мешает изменить свою позицию? Чего мы боимся? Понятно, что ни один клуб или российская сборная в ближайшие несколько лет не будут играть ни в каких соревнованиях под эгидой УЕФА и ФИФА.