«На тренировках я всегда со спартачами в квадрате»

Смена главного тренера в «Химках» стала одной из главных сенсаций нынешнего сезона РПЛ. Пришедший в феврале в команду Сергей Юран сумел в безнадежной ситуации спасти подмосковный коллектив от вылета из премьер-лиги. Успешно стартовал и в нынешнем сезоне — семь очков после четырех туров, включая ничью с «Зенитом» (1:1) и место в верхней части таблицы.

Но победная игра четвертого тура против «Торпедо» (3:1) оказалась последней для Юрана. Его уволили без объяснения причин и заменили на бывшего наставника молодежной сборной России Николая Писарева. Воскресный дебют под его руководством обернулся домашним поражением от грозненского «Ахмата» (1:3).

В интервью «Известиям» защитник «Химок» Александр Филин поделился эмоциями от неожиданной смены тренера, рассказал, за что его команда может бороться в этом сезоне, прокомментировал дебют в РПЛ своего земляка из Симферополя, нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого, а также оценил, каково играть в команде, почти полностью составленной из бывших футболистов «Спартака».

— Как отреагировали на отставку Юрана? Когда узнали об этом?

— Впервые услышал об этом в передаче «Коммент.шоу» (популярное футбольное шоу на YouTube. — Прим. «Известий»). Когда смотрел очередной выпуск, увидел новость. Понял, что дыма без огня не бывает. У нас был выходной, а на следующий день всё стало понятно. Трудно как-то оценивать это всё, но мне лично эта отставка непонятна.

— Как Юран попрощался с командой?

— Всё как обычно в таких ситуациях. Он поблагодарил нас за работу, мы поблагодарили его. Я персонально набрал его по телефону, и мы еще раз переговорили. Просто поблагодарили друг друга.

— Хоть кто-то из руководства «Химок» объяснил причины отставки?

— Руководство дало объяснения, но не буду распространяться об этом. Это внутрикомандные дела. Нам сейчас надо сконцентрироваться на своей игре.

— Раньше вы сталкивались с тем, чтобы тренера увольняли после победного матча и в целом удачного отрезка?

— У меня здесь, в «Химках», уже шестая смена тренера. Поэтому я привык. Того же Юрана и два года назад увольняли, когда всё нормально было. Тут не ко мне вопросы.

— Обычно, когда тренера увольняют за плохие результаты, команда мобилизуется и при новом наставнике выдает удачные серии матчей. Каково себя настраивать на первый матч после такой смены тренера, как сейчас?

— Тяжело проводить матчи, когда мало болельщиков на трибунах. А остальное — мелочи.

— При новом тренерском штабе заметны изменения в тренировочном процессе, тактике?

— Рано пока говорить об этом. Надо было к игре с «Ахматом» подготовиться, не было смысла что-то кардинально менять. Надо быть готовым к игре физически и, самое главное, морально.

— После успешного старта не было ощущения, что можно даже с «Зенитом» побороться за чемпионство, так как отставали от него всего на одно очко?

— За чемпионство тяжело с «Зенитом» бороться, но за тройку — можно. Сейчас «Зенит» по игре и составу фаворит. Остальные команды плюс-минус равные. Можно замахнуться, учитывая то, что нет еврокубков, нет ажиотажа в верхней части турнирной таблицы. Можно попробовать. Почему нет? У нас в принципе сыгранная команда, костяк есть. И в этом у нас, возможно, какое-то наше преимущество перед другими коллективами. У «Химок» есть игра. И футболисты достаточно высокого класса. На место в первой восьмерке точно можно рассчитывать.

— В предыдущие два года «Химки» плохо стартовали, но здорово финишировали. За счет чего сейчас удалось гораздо лучше начать сезон?

— Пока рано об этом говорить. Мы набрали всего семь очков. Я не считаю, что это какой-то прямо суперрезультат с учетом того, против каких команд мы играли. Если идти в таком же темпе, то всё будет нормально, будем вверху.

Если брать прошлый год, то мы на старте очень много игр сыграли вничью. А за ничью дают всего одно очко — это очень мало. Только победы приближают тебя к вершине. Вот «Факел» сейчас неплохо играет, но ни одной победы, две ничьи. Всего два очка — и они внизу. Поэтому важны только победы. Мы играем на победу каждый матч. Каждый! Даже с «Зенитом» играли на победу. Нет смысла так просто отстаиваться.

— Вы говорите, что можно рассчитывать на место в первой восьмерке и даже побороться за тройку. Верите в это даже после поражения в дебютном матче при новом тренере?

— Да, конечно. Поражения случаются. Тем более от «Ахмата» было боевое — не так, чтобы нас раскатали. Могли сравнять, и всё пошло бы нормально.

— Со всеми пытаетесь играть с позиции силы?

— Мы под соперника всё равно подстраиваемся. Кто-то силен на контратаках, кто-то позиционно. Поэтому всё равно корректируем свою игру. Но в любом случае, когда есть силы, мы всё больше в атаку выбегаем. Еще за счет замен усиливаемся и стараемся еще активнее играть в атаку.

— Во втором туре за «Оренбург» в матче с «Уралом» (3:0) хет-трик оформил ваш земляк из Симферополя Владимир Сычевой. Еще два года назад он играл в чемпионате Крыма, а сейчас дебютировал в РПЛ в 26 лет. Радует, что в полку крымчан в премьер-лиге прибывает?

— Радует. Я, честно, без понятия, кто это такой, потому что в Крыму не встречался с ним. Уехал я оттуда рано, но, конечно, радует, что мой земляк так себя проявил. Здорово это. Очень здорово.

— Когда мы общались с вами в мае, вы говорили о сумасшедших условиях в Крыму для футбола. С этим связано то, что минимум два игрока оттуда проявляют себя сейчас в РПЛ?

— Это не от хорошей жизни. Если не лукавить, то уровень премьер-лиги падает. Думаю, все это понимают. С учетом отъезда легионеров команды подтягивают ребят из ФНЛ, заходят люди из того же Крыма. Нет у клубов возможности покупать качественных иностранцев. А если кто-то, кроме «Зенита», их и покупает, то это не топ-легионеры, какие были раньше. Вот у «Химок» нет возможности покупать много сильных иностранцев, поэтому все ребята русские.

— Может, падение уровня команд создаст дополнительную интригу в борьбе за медали?

— Конечно. А почему нет? Мы вполне можем замахнуться на медали.

— Вам ведь еще с календарем везет. Играли недавно с «Торпедо» (3:1) формально на выезде, но из-за проблем со стадионом они вынуждены были заявлять «Арену Химки» в качестве домашней.

— Это лучше, чем реально играть на выезде (улыбается). Всё равно своя раздевалка, свое поле. Приятно. Много у нас сейчас домашних игр с учетом этой. Лучше так. Мы хорошо устроились.

— Что нужно сделать, чтобы при новом тренере набирать столько же очков, сколько набрали в первые четыре тура?

— Надо отрабатывать всё от игры к игре, настраиваться на каждый матч, изучать соперников, учитывать все нюансы. График у нас нормальный, игра раз в неделю, есть выходные, возможность восстановиться и подготовиться. В этом недельном графике ты не можешь попасть в функциональную яму, даже если только что играл с топ-клубом. И состав у нас хороший.

— Вы сказали, что не сделали суперрезультат на старте с учетом соперников. Но ведь была ничья с «Зенитом» (1:1).

— Да, этот матч стоит особняком. Хорошо, что игрой с «Зенитом» начали сезон. Можно проснуться сразу, а не ждать, пока тебя разбудят (улыбается). А так в целом всё равно. Даже если играем против топ-клубов, то у нас ровный график, мы всегда успеем восстановиться.

— Есть ощущение гордости, что при нынешней форме «Зенита», который после ничьи с вами громил «Крылья» (3:0) и «Локо» (5:0), вам удалось очень качественно сыграть с ними и отобрать очки?

— Есть, конечно. Не отбирали до этого у них очки с «Химками». И я лично против «Зенита» играл только один раз вничью в составе «Уфы», это был мой дебютный матч в РПЛ (1:1 в декабре 2015 года. — «Известия»), теперь еще раз удалось. Но ни разу не обыгрывал питерцев в премьер-лиге, так что цель всё равно остается. Всех остальных уже доводилось побеждать.

— Если обыграете «Зенит», то можно уже и заканчивать карьеру?

— Нет, конечно. Здесь просто такие моменты, следишь за статистикой, анализируешь. Хочется каждого побеждать.

— Как вы оказались едва ли не единственным в нынешних «Химках», кто не играл ранее за «Спартак»?

— Я играл за «Спартак» в детстве. За «Спартак» (Симферополь) (смеется). Начинал там, так что это мимо меня не прошло. Ну а так всех ребят из «Химок», бывших спартаковцев, всё равно знал и раньше. Они классные футболисты. Есть среди них молодые, есть сбитые летчики, но это и здорово. Все настроены на успех.

— Часто в команде обсуждаете «Спартак»?

— Гораздо интереснее, что на тренировках я всегда со всеми спартачами в квадрате. Так выходит.

— С учетом спартаковской школы вам приходится бывать в центре квадрата и отбирать мяч?

— У меня поинтереснее школа будет — донецкий «Шахтер». Второе место в юношеской Лиге чемпионов всё же. Там тоже учат контролировать мяч. И там, думаю, поинтересней «Спартака» (улыбается).