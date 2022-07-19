«Вылет «Уфы» из РПЛ — заслуженный. Все оправдания — в пользу бедных»

Новый сезон РПЛ стартовал с неожиданной осечки победителя четырех предыдущих чемпионатов России и фаворита нынешнего розыгрыша петербургского «Зенита». Подопечные Сергея Семака сыграли вничью с «Химками» (1:1). Одним из героев встречи стал новичок подмосковной команды, центральный защитник Алексей Никитин. Бывший капитан молодежной сборной России предыдущие семь лет провел в «Уфе». С ней он в 2018 году сенсационно вышел в еврокубки и с ней же в мае 2022-го вылетел из РПЛ.

После матча с «Зенитом» Алексей Никитин в интервью «Известиям» рассказал, за счет чего удалось отобрать очки у питерцев, какие задачи на сезон стоят перед «Химками» и как он воспринял новость об уходе из жизни 29-летнего Александра Козлова, с которым в свое время играл в юношеской сборной России.

— Вас можно поздравить с ничьей против «Зенита»? В первом же матче за «Химки» отобрали очки у фаворита чемпионата. Или рассчитывали на победу?

— Наверное, можно поздравить команду. Потому что провели хороший матч, много атаковали. Думаю, что как минимум должны были не проигрывать «Зениту». И своего добились.

— Можете оценить игру нынешнего «Зенита» в нападении? Вы с «Уфой» часто отбирали очки у «Зенита» Артема Дзюбы и Сердара Азмуна. После их ухода сложнее или легче обороняться против этой команды?

— Прошла всего одна игра. Более корректно об этом говорить и что-то сравнивать, когда пройдет какое-то время, на дистанции. А в одной игре любой может обыграть любого, отобрать очки у фаворита. В прошедшем матче мы были предельно мотивированы, настроены. Не дали сыграть «Зениту» на его сильных качествах. Поэтому смогли не проиграть и даже почти выиграли.

А «Зенит» хорош при любом составе, Сергей Богданович отлично работает с командой (в этот момент через смешанную зону «Арены Химки» прошел Сергей Семак и обнялся с игравшим у него в «Уфе» Никитиным. — «Известия»).

— Семак — крутой тренер? Многие принижают его заслуги в «Зените».

— Я всегда говорил, что он прекрасный тренер. Тренер очень многое решает в команде. Четыре чемпионства подряд — это о многом говорит.

— Это ведь Семак в 2018 году поднял «Уфу» на шестое место. За счет чего ему это тогда удалось?

— Только за счет своих тренерских качеств. Из достаточно средних игроков он сделал боеспособный коллектив и вывел нас в еврокубки.

— Как вписались в коллектив «Химок»? Были ли в межсезонье другие варианты трудоустройства в РПЛ?

— Был еще один вариант. Я выбирал между «Химками» и другой командой. Не хочу называть второй клуб, но я сразу выбрал «Химки». Рад, что оказался здесь. Прекрасная команда, хороший коллектив, тренерский штаб, требования которого мне понятны. В целом здесь всё хорошо.

— Чувствуете ответственность за предстоящий сезон? Ведь у вас есть богатый опыт борьбы за выживание, а он может пригодиться «Химкам».

— В «Химках» много опытных ребят. Когда анализировал, куда переходить, имел это в виду. Здесь очень хороший костяк русских игроков, которые многое прошли, обладают сильным характером — это видно невооруженным глазом. Надеюсь добавить свой кусочек пазла в этот уже сложившийся коллектив.

— Вы пересекались с Александром Козловым в юношеской сборной. Как отреагировали на новость о его смерти?

— Да, мы играли вместе. Меня эта новость шокировала. Я до сих пор не могу поверить в это, потому что в таком возрасте проблемы со здоровьем... Даже страшно об этом думать. Просто страшно.

— Помните его как человека?

— Помню, он достаточно веселый был, на своей волне. Не грустил. Я не близко с ним общался. Но он был хорошим парнем, не имел проблем в коллективе.

— Случившееся с ним не наводит на мысли, что за здоровьем спортсменов надо следить еще тщательнее?

— Сейчас везде серьезный контроль. Два раза в год проводятся глубочайшие медобследования. Мне кажется, что-то сделать еще глобально нет смысла. Мы проходим очень много обследований. То, что случилось с Козловым, — несчастный случай, от которого ни один человек не застрахован. Страшно... Ему было всего 29 лет.

— В прошлом сезоне «Уфа» героически выбралась из зоны прямого вылета, но не прошла в стыках «Оренбург» — пропустили на последней минуте и вылетели в РПЛ. Что случилось? Можно сказать, что потратили слишком много эмоций в последнем матче чемпионата в Казани, где драматически выиграли в концовке у «Рубина» (2:1)?

— Можно так сказать, да. Но на одну Казань я бы всё не списывал. К сожалению, в последний год в «Уфе» было слишком много вещей — не хочу конкретизировать, — которые справедливо привели к этому результату. Всё закономерно, и всё заслуженно. Я бы не стал говорить, что нам не хватило минуты с «Оренбургом», что если бы не та минута, то мы бы остались. Это всё разговоры в пользу бедных. «Уфа» оказалась там, где заслужила быть за последний год.

— У вас ведь и по ходу того сезона было много матчей, когда или теряли очки, пропуская голы на последних минутах, или не реализовывали многочисленные моменты.

— Я об этом и говорю. Было очень много моментов, и игровых, и неигровых. Со стороны всех — и руководства, и тренеров, и, конечно, игроков. «Уфа» заслуженно вылетела. И спустя время я это не боюсь открыто сказать. Всё сложилось так, как должно было.

— Правда ли, что главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов после матча в Казани дал слишком много свободы, устроил праздничный ужин и это расслабило игроков?

— Я не буду это комментировать. Это уже сослагательное наклонение. Не могу сказать, ошибка это или нет. Это не математика, где ты точно знаешь какой-то исход, что надо и не надо делать. Это не точная наука. В общем, как сложилось, так сложилось.

— Было ощущение, что в случае вылета «Уфа» просто исчезнет? Об этом весной говорил генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

— Такая ситуация постоянно возникала. Каждый год «Уфа» боролась за выживание. И последний сезон не был исключением.

— Каковы шансы «Уфы» вернуться в РПЛ в первый же год?

— Без понятия. ФНЛ — абсолютно непредсказуемый турнир. В прошлом сезоне все говорили, что «Ротор» с такими деньгами и составом должен выходить обратно в РПЛ. А они вылетели во вторую лигу. Поэтому сейчас вообще не берусь ничего предсказывать. Я лишь желаю, чтобы «Уфа» вернулась в элиту. Буду болеть за тех ребят, с кем играл. И желаю им только удачи. Всегда лучше играть на высшем уровне.