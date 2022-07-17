«Против нас «Зенит» чуть вальяжно вышел на поле»

В пятницу вечером, 15 июля, стартовал чемпионат России по футболу среди команд Российской премьер-лиги (РПЛ). Он сразу начался с сенсации. Победитель четырех предыдущих розыгрышей национального первенства и фаворит нынешнего петербургский «Зенит» упустил выездную победу над «Химками», которые в прошлом сезоне спаслись от вылета из высшего дивизиона лишь по итогам переходных матчей. Подмосковный клуб сравнял счет с «Зенитом» в самой концовке и не реализовал несколько опасных моментов. В итоге встреча закончилась вничью (1:1).

Первый официальный матч за химчан провел Александр Зуев, чемпион Европы – 2013 среди юношеских сборных, известный по выступлениям за московский «Спартак», где он дебютировал в РПЛ в середине 2010-х годов.

— Как оцените первые недели в составе «Химок»?

— В целом неплохо. Надо еще прибавлять, набирать оптимальные кондиции. Я долго не тренировался. Мог даже и забить сегодня «Зениту». Надо дальше работать.

— Как долго не тренировались? С окончания прошлого сезона?

— Нет-нет, я прошел первый сбор с «Рубином». Потом у меня была пауза, недели две. И сейчас, после перехода в «Химки», буквально пять-шесть дней потренировался.

— За счет чего удалось переломить игру с «Зенитом»?

— За счет желания. Плюс замены освежили игру. Все ребята бились за этот результат.

— Этот «Зенит» производит впечатление безоговорочного чемпиона на сегодняшний день?

— Слушайте, ну со «Спартаком» они очень убедительно выглядели в Суперкубке России (4:0). Нас они, может быть, недооценили и чуть вальяжно вышли на поле. Может, из-за этого и ничья. Всё равно это очень сильная команда.

— А может, это вы теперь способны бороться за чемпионство?

— Загадывать не будем. Пока всего одна игра только прошла. Посмотрим, как дальше будет.

— А вообще, этот «Зенит» сильно отличается от «Зенита» Дзюбы и Азмуна?

— Сложно сказать. Надо смотреть по чемпионату. Всего две игры они провели. Рано судить.

— На что могут рассчитывать «Химки», если будут играть так же, как против «Зенита»?

— Не знаю. Опять же скажу, что пока прошла лишь одна игра, чтобы оценивать. С «Зенитом» мы сыграли неплохо. Надо работать дальше..

— Уже помечали в календаре октябрьский 14-й и майский 27-й туры, когда «Химки» будут играть против «Спартака»?

— Честно говоря, не смотрел.

— Но эти матчи будут для вас принципиальными?

— Для меня это всегда интересные матчи. Прежде всего интересны матчи в гостях у «Спартака»: атмосфера, стадион, обстановка. В остальном, может быть, для меня принципиальными были первые две игры против «Спартака», когда я только ушел из него и играл за «Ростов». А потом такого не было. Просто с удовольствием выходил на поле против своего бывшего клуба.

— Что можно ожидать от нынешнего «Спартака» с новым главным тренером Гильермо Абаскалем? Можете оценить по матчу Суперкубка?

— Не знаю. По одному матчу сложно сказать.

— Быстро отошли от прямого вылета из РПЛ с «Рубином»?

— (Задумывается)… Нет. Честно говоря, не прямо быстро.

— Можете рассказать, почему всё так произошло? Было три стартовые победы и казалось, что «Рубин» будет бороться за попадание в еврокубки.

— Там было много причин. Целый ряд моментов. Начиная с того, что иностранцы уехали. Всего по чуть-чуть. Одной явной причины на было. Мы верили, что всё переломим в последнем матче и всё будет нормально. К сожалению, всё сложилось не в нашу пользу.

— Как вы оцените то злополучное селфи Виталия Лисаковича, когда он открыл счет в решающем матче последнего тура с «Уфой», которая в итоге отыгралась и победила 2:1? Повлияло ли оно на результат?

— Нет, это никак не повлияло. Просто есть конечный результат, и сразу все припомнили селфи. Если бы мы выиграли, все сказали бы: «О, еще и селфи сделали!» Всё от результата зависит. А так не знаю, что сказать еще.

— Как считаете, «Рубин» вернется в РПЛ с первой попытки?

— Я не знаю, но думаю, что да.