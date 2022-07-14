Пять лет в одиночестве: кто помешает «Зениту» вновь выиграть РПЛ

Очередной чемпионат России по футболу стартует 15 июля. Он будет необычным для наших клубов: из-за санкций ФИФА и УЕФА они не сыграют в еврокубках и не будут делегировать российских футболистов в молодежную и национальную сборные страны. Далеко не факт, что России позволят вернуться на международную арену и в 2023 году. А если так, то из таблицы исчезнет зона еврокубков, за которую каждый год идет серьезная борьба. И вся интрига чемпионата будет заключаться лишь в том, кто завоюет медали, а кто вылетит в первую лигу.

«Зенит» и все остальные

Мало кто сомневается, что чемпионство — пятое подряд — возьмет петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака стабильно абсолютно всё: тренерский штаб, руководство, самый высокий в лиге бюджет, сильнейший состав, который обновляется лишь точечно. В подтверждение этой стабильности 13 июля клуб официально продлил контракт с Семаком на три года.

Трудно спрогнозировать, кто будет главным преследователем питерцев. Все топ-клубы сейчас перестраиваются. Ни в одном из них нынешние главные тренеры не проработали и полугода. Значительно меняются и составы — в основном из-за того, что после начала специальной военной операции на Украине легионеры получили от ФИФА право приостанавливать контракты с российскими клубами.

«Краснодар» всех иностранных игроков и тренеров потерял еще в начале весны. Опираясь на своих воспитанников, клуб сумел удержаться вверху таблицы и закончить прошлый чемпионат на четвертом месте. Но сумеют ли «быки» на длинной дистанции бороться за медали с нынешним составом — загадка. Хотя не исключено, что кто-то из легионеров всё же вернется.

Остался нынешним летом без иностранцев и «Ростов». Большинство из них ушли еще в марте, когда команда боролась за выживание. Но это не помешало подопечным Валерия Карпина достаточно спокойно спастись от вылета. Не исключено, что и сейчас довольно молодая по составу команда с Дона будет регулярно набирать очки и включится в борьбу за высокие места.

— Эти команды продемонстрировали серьезную устойчивость, наличие годами поставленной игры, в результате чего нет критической зависимости от отдельных футболистов, — поделился мнением с «Известиями» бывший полузащитник «Ростова» и «Краснодара» Максим Деменко. — Поэтому отъезд легионеров не сказался на их результатах. Думаю, в предстоящем сезоне «Краснодар» и «Ростов» будут в верхней половине таблицы. Возможно, и за медали поборются. Все шансы для этого есть.

«Динамо», «Сочи», ЦСКА и «Спартак» в межсезонье поменяли главных тренеров. В «Локомотиве» постоянные обновления тренерского штаба продолжаются с осени прошлого года. И все эти клубы теряют лидеров. И не только из-за отъезда легионеров. «Сочи» продал ключевых игроков Маттео Касьерру и Родригао в «Зенит», а у «Локо» до весны выбыл из-за травмы Рифат Жемалетдинов.

— Совершенно непонятно, за счет чего кто-то может составить конкуренцию «Зениту», когда у всех такая нестабильность, — заявил «Известиям» бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин. — Я даже не исключаю, что кто-то неожиданный оставит без медалей признанные топ-клубы вроде «Динамо», ЦСКА, «Локомотива», «Спартака», как это сделал в пришлом сезоне «Сочи». Но сместить питерцев с пьедестала будет очень непросто. «Спартак» теряет Бакаева, «Локомотив» — Жемалетдинова, «Динамо» осталось без опытных центральных защитников, ЦСКА тоже лишился ряда исполнителей. Даже если эти команды усилятся, неясно, сколько новым тренерам понадобится времени на постановку игры.

Борьба с вылетом

Внизу турнирной таблицы в прошлом сезоне до самого конца шла жесткая борьба за выживание. «Ростов», «Урал», «Спартак» и «Ахмат» лишь незадолго до финиша гарантировали себе сохранение прописки в РПЛ. Неожиданно спасся самый малобюджетный в тот момент клуб «Нижний Новгород».

В итоге напрямую вылетели казавшиеся благополучными казанский «Рубин» и тульский «Арсенал». По итогам переходных матчей с трудом спаслись «Химки», а «Уфа» отправилась в первую лигу, уступив место в элите «Оренбургу».

Многим из оставшихся в РПЛ коллективов придется бороться за выживание и в новом сезоне. Скорее всего, та же участь ждет вышедших напрямую из первой лиги московское «Торпедо» и воронежский «Факел».

Не исключено, что к ним присоединятся самарские «Крылья Советов». Они провели успешный прошлый сезон, порадовав публику красивой игрой и наличием многочисленной молодежи в составе, но в последние полгода продали значительную часть ключевых игроков.

— Нас ждет крайне интересная борьба за выживание, — сказал «Известиям» бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — Еще в прошлом сезоне в РПЛ не было слабых команд, поэтому я бы поддержал отмену вылета, если бы РФС ее утвердил. Думаю, и сейчас мы до последних туров не сможем назвать клубы, которые отправятся на понижение. И усложняет всем жизнь то, что никому лучше не попадать в переходные матчи, так как там могут быть очень амбициозные соперники вроде «Рубина», «Арсенала», «Уфы», которые сделают всё возможное, чтобы за один год вернуться в элиту.

Первый тур нового сезона РПЛ пройдет 15–17 июля. Он стартует в пятницу матчем «Химки» – «Зенит».