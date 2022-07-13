«В первом сезоне при Абаскале «Спартак» не финиширует в тройке»

Новый сезон Российской премьер-лиги стартует 15 июля. Фаворит очевиден — петербургский «Зенит», который выиграл уже четыре чемпионата подряд. А вот кто будет бороться за медали — вопрос. Почти у всех команд серьезные кадровые потери, а провести сильную трансферную кампанию этим летом не позволили объективные причины. Как скажется на шансах «Динамо» потеря ведущих защитников, ждать ли чудес от ЦСКА и «Спартака», ради чего Артем Дзюба может перейти в клуб ФНЛ — об этом в интервью «Известиям» рассказал бывший тренер сборной России, экс-спортивный директор «Динамо» и «Локомотива» Борис Игнатьев.

— «Динамо» осталось без центра обороны за неделю до старта, отпустив Романа Евгеньева и вынужденно расставшись с Фабианом Бальбуэна и Иваном Ордецом. Крест на перспективах в борьбе за чемпионство?

— Действительно, в лице Бальбуэна и Ордеца они лишились лучших защитников. По меркам российского футбола ценные игроки, но свято место пусто не бывает. Я думаю, что «Динамо» в ближайшее время подпишет опытного центрального защитника. Возможно, даже двоих. С их ресурсами они смогут найти достойную замену ушедшим. Поэтому я бы не стал ставить крест на перспективах этой команды, в том числе в борьбе за золото. При этом хотел бы отметить, что парагваец нечестно поступил по отношению к московскому клубу, решив воспользоваться правилом ФИФА незадолго до старта сезона.

— «Локомотив» должен выстрелить в этом сезоне? Ведь большинство новичков пришли еще в прошлом сезоне и сыгрались друг с другом. По составу команды выглядит претендентом на медали?

— У «Локо» хватает трудностей. Им необходимо усиление в атаке после ухода Кухты. Да и качество игры в обороне оставляет желать лучшего. Их последние контрольные матчи — яркое тому подтверждение. Это все не дает достаточно оснований говорить, что железнодорожники вновь будут претендовать на медали. Пока они не дотягивают до уровня ведущих клубов РПЛ, плюс у них неопытный тренер, который не очень хорошо разбирается в реалиях нашего футбола.

— Как думаете, Гильермо Абаскаль доработает до конца сезона?

— Владелец красно-белых Леонид Федун приучил общественность к ротации тренеров. Порой увольнения происходят по делу, но иногда удивляешься скорости принятия решений. На мой взгляд, должен быть спрос не только с Федуна, но и с тех людей, которые подбирают специалистов. Пока я вижу смешную ситуацию: тренеры сменяются, не успев толком познакомиться с игроками. По-хорошему же надо дать специалисту минимум три года, чтобы требовать от него конкретный результат. Надеюсь, что Абаскалю предоставят такую возможность. Это перспективный тренер, который не побоялся поехать в Россию в столь непростое время.

— Потолок «Спартака» — место в топ-5?

— Думаю, что в первом сезоне при испанце «Спартак» финиширует выше 10-го места, но и в топ-3 не будет.

— «Зенит» уверенно идет за пятым титулом? Может ли им помешать уход Дзюбы, Альберто и Оздоева, несобранный центр обороны в лице связки Чистякова и Алипа?

— Не помешает, поверьте. У них достаточно ресурсов. Если будут проблемы на той или иной позиции, то «Зенит» возьмет сильного мастера зимой. Так что сине-бело-голубые — очевидные фавориты сезона. Есть такой момент, что после затяжных побед начинается некая эйфория? Но, судя по матчу со «Спартаком» за Суперкубок, мотивации у команды Семака предостаточно.

Это говорит о том, что руководители клуба четко распоряжаются большим бюджетом, ищут варианты и пути, чтобы сохранять высокий уровень команды на высочайшем уровне. Большая заслуга в успехах сине-бело-голубых принадлежит и Семаку. Он заражает футболистов уверенностью, раскрывает их лучшие качества.

— Согласны, что Вильмар Барриос — сейчас ключевой игрок «Зенита». И его уход мог бы очень серьезно отразиться на перспективах команды?

— Безусловно, «Зениту» важно его удержать: это важнейший футболист в системе Семака. Заменить его будет непросто, а сейчас, когда новые иностранцы неохотно едут в Россию, практически невозможно.

— Какой клуб РПЛ усилил бы Артем Дзюба?

— Трудно сказать, ведь менеджмент наших клубов очень серьезно относится к селекционной работе. Поэтому если мы до сих пор не увидели Дзюбу в одном из клубов премьер-лиги, значит, он не подошел. Либо они не смогли удовлетворить его финансовые запросы, либо Артем не подходит под тактические построения команды. Сейчас он тренируется и поддерживает форму в «Рубине». Они с Леонидом Слуцким старые товарищи. Так что если Дзюбе не поступят конкретных предложений, то почему бы не помочь своему другу вернуть казанский клуб в РПЛ? На уровне ФНЛ форвард будет доминировать, хотя он способен еще принести пользу и в командах высшего дивизиона.

— Ждете от Владимира Федотова чуда в первом же сезоне в ЦСКА? Или массовые потери сильных игроков не позволят армейцам вернуться в топ-3?

— Федотов подтвердил свое реноме сильного тренера в «Сочи». Он опытный специалист, который стабильно выстраивает тренировочный процесс, налаживает правильные взаимоотношения внутри коллектива. Нужно дать ему время спокойно поработать. Без надрыва, без желания увидеть результат здесь и сейчас. Тогда у него получится хорошая команда, которая на протяжении долгого времени будет среди фаворитов нашего футбола. В ЦСКА умеют ждать, поэтому, думаю, это будет хороший союз. Если говорить про наступающий сезон, то чуда от армейцев я не жду.

— А что скажите про перспективы «Сочи»? Удивлены назначение Вадима Гаранина на пост главного тренера?

— Удивлен. Все-таки это очень неожиданное решение руководителей клуба. Вадим неплохо работал в «Енисее», команда едва не дошла до финала Кубка и показывала яркий футбол. Но, думаю, даже он не верил, что его позовут в РПЛ. Это риск для обоих сторон, но благородный риск. Важно, чтобы в нашем футболе появлялись новые лица, в том числе тренеры. Конечно, в первый год, без должного опыта, Гаранину будет непросто.

— «Краснодар» сыграет в РПЛ практически лишь своими воспитанниками. Место в топ-10 будет хорошим результатом или они могут замахнуться на большее?

— Они будут гораздо выше, в этом нет сомнений. Преклоняюсь перед их владельцем Сергеем Галицким. Он делает все возможное, чтобы доказать нашему футбольному сообществу, что можно быть успешным в РПЛ, если вкладываться в развитие юношеского футбола, в современную материально-техническую базу. Не удивлюсь, если через три-четыре года наша сборная будет наполовину состоять из воспитанников «Краснодара». Молодые футболисты «быков» прошли отличную школу и готовы к игре в РПЛ. Это было заметно в концовке прошлого сезона. Думаю, что они будут биться за топ-5.