Все меняются: российские футбольные клубы активно тасуют тренеров

За месяц до старта нового сезона в Российской премьер-лиге продолжается тренерская чехарда. На прошлой неделе наставника стремительно сменил московский «Спартак». 15 июня ЦСКА объявил об уходе Алексея Березуцкого и назначении вместо него Владимира Федотова. Еще три клуба на данный момент остаются без главного тренера. «Сочи» скорее всего возглавит работавший в ФНЛ с красноярским «Енисеем» Вадим Гаранин. Московское «Динамо» по информации «Спорт-Экспресса» приглашает серба Славишу Йокановича. А «Нижний Новгород» выбирает между новым контрактом с Александром Кержаковым и назначением наставника молодежной сборной России Михаила Галактионова. «Известия» объясняют логику кадровых перестановок с этих клубах.

ЦСКА с Федотовым

Всего четыре года назад в возрасте 52 лет Владимир Федотов дебютировал в РПЛ в качестве главного тренера. И с тех пор идет по восходящей. Сначала он удержал в РПЛ «Оренбург». И как удержал — занял с дебютантом премьер-лиги седьмое место. В середине следующего чемпионата Федотов оставил «Оренбург» вне зон вылета и переходных матчей, хотя в межсезонье клуб понес значительные потери в составе.

Тренер перешел в «Сочи», который в тот момент шел на последнем месте в РПЛ. К концу сезона его бывший и новый клубы поменялись местами — «Оренбург» без Федотова вылетел в ФНЛ, а сочинцы избежали понижения в классе. Затем случился и вовсе фантастический взлет «Сочи» — пятое место и выход в еврокубки в 2021 году, второе место по итогам прошедшего сезона.

Уже весной пошли слухи об интересе к Федотову со стороны крупных московских клубов. Сначала в этом контексте упоминался «Спартак», а после окончания сезона его называли кандидатом на пост тренера ЦСКА и «Динамо». 15 июня, в день назначения в ЦСКА, президент армейцев Евгений Гинер косвенно подтвердил эту информацию, заявив, что многие ведущие клубы страны хотели видеть Владимира Валентиновича в своих рядах.

В прошлом сезоне красно-синими руководил Алексей Березуцкий. Легенда ЦСКА занял со своей командой пятое место по итогам чемпионата. Это был его первый опыт работы главным тренером, после того, как в 2018 году он закончил карьеру игрока. В штабе ЦСКА с зимы работал и брат-близнец Алексея — Василий. 15 июня братья покинули клуб. Из штаба Березуцкого в клубе остается только тренер вратарей Дмитрий Крамаренко. Вместе с Федотовым из «Сочи» приходят Олег Фоменко, Мурат Искаков и Радик Ялимханов.

Результат работы Алексея Березуцкого в ЦСКА нельзя назвать ни успехом, ни провалом. В трех сезонах до его прихода команда выступала ровно, но не слишком ярко — дважды заняла четвертое место и один раз шестое. На этом фоне пятая строчка в турнирной таблице ничем не выделяется. Кардинальных улучшений при Алексее Березуцком не произошло. Армейцы были хороши в обороне, пропустив 29 голов (меньше только у ставшего чемпионом «Зенита»), но слабы в атаке.

Эксперты связывают минусы работы Березуцкого с отсутствием опыта и считают, что 39-летнему специалисту можно было дать еще один шанс.

— Березуцким нужно было доверить команду и дальше. Для Алексея, как молодого тренера, пятое место в первый год работы — это не совсем провальный результат. К сожалению, ЦСКА идет по пути «Спартака»: слишком часто меняются тренеры. И это может завести в тупик, в котором сейчас находятся красно-белые, — поделился мнением с «Известиями» бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев.

Федотову он предрекают определенные трудности — ведь тот еще не возглавлял команду с таким повышенным вниманием общественности, как ЦСКА.

— У Федотова в «Сочи» были хорошие условия. И команда неплохо выступала. Но ЦСКА — это команда, где будут спрашивать за результат совсем по-другому. Например, одно-два поражения — это уже проблема. К этому Федотову нужно быть готовым, — отметил Валерий Газзаев.

«Сочи» без Федотова

Второе место уже в третий сезон в РПЛ — огромный успех южного клуба. Но и, вероятнее всего, потолок возможностей. Тем более что удерживать занятые позиции придется без главного творца успеха. Триумф «Сочи» принято связывать именно с работой Федотова, который при полной поддержке владельца клуба Бориса Ротенберга и при не самом большом бюджете сумел поставить крайне эффективную командную игру и раскрыть сильные стороны почти всех своих футболистов.

Не ясно, как команда сможет прогрессировать без Федотова. Ему на замену прочат работавшего до недавнего времени с «Енисеем» Вадима Гаранина. Красноярский клуб еще на прошлой неделе объявил о расставании со своим главным тренером, сообщив, что вместе со своими ассистентами — Александром Аверьяновым, Дмитрием Мантушем и Ильей Гертдом — он продолжит карьеру в одном из ведущих клубов РПЛ.

«Сочи» пока не объявил о назначении Гаранина. Если это произойдет, тренер дебютирует в РПЛ в 51 год, почти как Федотов. Правда, путь к этому у них отличается.

Если Федотов имел за плечами неплохую карьеру игрока, выступал за екатеринбургский «Уралмаш» и саратовский «Сокол», то Гаранин закончил в 25 лет из-за травмы. После этого тренировал в небольших школах, а в 2012 году попал в академию московского «Динамо». Он работал там шесть лет, в частности, занимаясь с нападающим Константином Тюкавиным, одним из лидеров основной команды «Динамо» в минувшем сезоне.

Затем были два года во главе молодежного состава тульского «Арсенала», где раскрылся Даниил Хлусевич, впоследствии дошедший до главной команды «оружейников», а зимой перешедший в московский «Спартак». На взрослом уровне Гаранин-тренер дебютировал в 2020 году, возглавив клуб второго дивизиона ФК «Тверь» и поставил ему яркий футбол. Наконец, в минувшем сезоне Гаранин стал главным тренером «Енисея», поднял его на пятое место в ФНЛ и вывел в полуфинал Кубка России. Многие импонировала склонности красноярцев к атакующему футболу.

Сербский путь «Динамо»

После отъезда Сандро Шварца встал вопрос, кто продолжит его курс на интенсивный футбол с высоким прессингом. Активные слухи про Владимира Федотова не подтвердились. По разным данным, спортивный директор «Динамо» Желько Бувач ориентирован на иностранных специалистов, причем предпочтение отдает балканскому рынку. Сначала активно называлось имя бывшего главного тренера «Локомотива» Марко Николича. Но в последние дни «Спорт-Экспресс» как свершившийся факт анонсирует назначение серба Славишы Йокановича. Официально клуб не объявил о его приходе.

53-летний тренер был достаточно известным футболистов в 1990-х – начале 2000-х годов. На позиции полузащитника он выступал за «Войводину» из Нови-Сада (выиграл с ней чемпионат Югославии-1989), белградский «Партизан» (победы в чемпионате и Кубке Югославии в 1993-м), испанские «Овьедо», «Тенерифе» и «Депортиво», лондонский «Челси». Высшим достижением в карьере стала сенсационная победа с «Депортиво» в чемпионате Испании в 2000 году. За сборную Сербии Йоканович играл на чемпионате мира-1998 и Евро-2000.

Тренировать начал в конце 2000-х годов в «Партизане», два сезона подряд выигрывая с ним чемпионат и Кубок Сербии. Всё прошлое десятилетие он часто менял клубы и чемпионаты, поработав в Таиланде, Израиле, Болгарии и Катаре, но главными событиями для него стали несколько заездов в Англию. В 2015 году Йоканович вывел «Уотфорд» из чемпионшипа в Премьер-лигу, но в высшем эшелоне британского футбола с ним в итоге не работал. А вот выход в АПЛ с «Фулхэмом» в 2018 году обернулся для серба дебютом в сильнейшем национальном чемпионате планеты, но после неудачного старта его уволили из лондонского клуба.

В чемпионшипе было и последнее место работы Славиши. Во второй половине прошлого года он возглавлял «Шеффилд Юнайтед». Именно разнообразный тренерский опыт во множестве стран, а также наличие титулов в Сербии, по расчетам руководства «Динамо» должны помочь Йокановичу добиться успеха в России.

— У него достаточно хороший послужной список, обширный опыт работы в Европе, — заявил «Известиям» бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин. — Плюс как серб Йоканович по менталитету близок к русским. И в этом смысле для него не должно быть проблемой приехать работать в Россию. Справится ли Йоканович с «Динамо», покажет время. Я не думаю, что в России нет своих специалистов, которые могли бы хорошо работать с командой, но, если Славиша продолжит то развитие, что началось при Шварце, когда и результат хороший, и игра радует глаз, и молодежь прогрессирует, то на его пребывание можно будет смотреть с позитивом, как и по итогам работы Сандро.

«Нижний Новгород» и Кержаков

Нижегородцы год назад попали в РПЛ не по спортивному принципу. Там должен был оказаться «Оренбург», но он не прошел лицензирование из-за несоответствия своего стадиона критериям РПЛ. Вакантное место в премьер-лиге занял «Нижний Новгород», главным тренером которого назначили Александра Кержакова. На тот момент он имел небольшой опыт работы наставником юношеской сборной и «Томи» в ФНЛ.

Клуб лишь в последний момент собирал состав, а также имел самый маленький бюджет в лиге. И считался главным кандидатом на вылет. С Кержаковым он не показывал красивый футбол, но сумел достичь отличного результата, избежав не только прямого вылета, но даже переходных матчей.

Однако, уже в начале июня 39-летний специалист сообщил, что новый контракт ему до сих пор не предложен. Далее пошли слухи, что его сменит наставник молодежной сборной России Михаил Галактионов, на клубном уровне имеющий лишь короткий опыт работы с грозненским «Ахматом».

По разным данным, такая неопределенность связана со сменой спонсоров, благодаря которым «Нижний Новгород» должен частично отойти от бюджетного финансирования. Тем не менее, по данным ряда СМИ, возможно и продолжение сотрудничества с Кержаковым. На прошлой неделе команда начала сборы без главного тренера.



Новый сезон РПЛ стартует 17 июля.