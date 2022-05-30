«После того, как «Динамо» не забило пенальти, заплакал»

Московский «Спартак» закончил противоречивый для себя сезон победой в Кубке России. В воскресном финале в «Лужниках» в присутствии 69 тысяч зрителей подопечные Паоло Ваноли обыграли московское «Динамо» со счетом 2:1. Таким образом, красно-белые совместили провальное выступление в чемпионате России с выигранным трофеем. По ходу сезона полузащитник Руслан Литвинов сначала закрепился в основе «Спартака», а затем стал одним из ключевых игроков команды. В интервью «Известиям» после финала Кубка он оценил атмосферу в «Лужниках», прокомментировал не забитый динамовцем Даниилом Фоминым пенальти на последней минуте матча и выразил сожаление из-за закрытия фарм-клуба красно-белых «Спартак-2».

— Как вам ажиотаж на трибунах «Лужников»?

— У меня такое было впервые. Я ведь начал выходить в основе «Спартака», когда еще действовали ограничения из-за коронавируса. Сейчас же выходил на поле «Лужников» и были какие-то другие эмоции. Ощущаешь себя как во сне, потому что 60 с лишним тысяч болельщиков пришло, и все болеют, поддерживают, гонят вперед. И в основном все болели именно за «Спартак». Это подбадривает и всегда ведет к победе.

— Не обидно, что редко получается играть в такой атмосфере? Все-таки «Открытие Арена» вмещает лишь 45 тысяч зрителей. А времена, когда «Спартак» собирал в старых «Лужниках» по 60 тысяч на дерби с ЦСКА и 80 тысячах на Лиге чемпионов, вы не застали.

— Конечно, обидно. Повторюсь, когда действовали коронавирусные ограничения, хотелось, чтобы разрешили уже полный стадион собирать. И наконец-то дождался — сыграл на таком стадионе при таком количестве зрителей.

— Можно назвать победу над «Динамо» в финале безоговорочной? Веди вы не позволили сопернику создать ничего опасного у ваших ворот, кроме пенальти. Гол — и тот прилетел с рикошета.

— Думаю, нет. Все-таки, пенальти есть пенальти. Это везение, что Фомин промахнулся, если учесть, что до этого он забивал все одиннадцатиметровые. Только хочу сказать слова поддержки в его сторону. Потому что это очень тяжело, когда на последней минуте не забиваешь такой важный пенальти. Это спорт, и все должны уважать друг друга независимо от того, что происходит на поле.

— Тот пенальти назначили за ваш удар локтем в лицо Роману Евгеньеву. Как оцените это решение судьи?

— Еще не успел посмотреть после игры тот эпизод. Подсмотрел только в тот момент, когда судьи просматривали ВАР. Не знаю... Мне казалось, что никакого пенальти нет, потому что я выпрыгнул выше, но… Может быть, я ошибаюсь. Может быть, ошибается судья. Но это присуще всем. Люди ошибаются — мы не роботы.

— Как пережили эпизод с пенальти?

— После того, как Фомин не забил, заплакал. Это незабываемые эмоции для меня, потому что сохранился счет в игре, наше преимущество. Видел, как наши запасные… Нет, ошибаюсь… Какие запасные... Мы все одна команда! Наши коллеги по команде, наша семья, все выбежали на поле — судья их развернул. А я просто расплакался.

— Эмоции схожи с тем, как в декабре Александр Селихов отбил пенальти в матче с «Легией» (1:0) в концовке, что позволило «Спартаку» выйти в плей-офф Лиги Европы?

— Конечно, схожи. Александр тогда здорово спас. Я, к сожалению, в тот момент не был с командой в Варшаве. Но такие же эмоции испытал.

— Зимой делали особый акцент на Кубок России с учетом того, что уже тогда застряли в середине таблицы чемпионата?

— Нет, мы всегда нацеливались на каждую игру, пытались исправить ситуацию в чемпионате. Да, где-то нам не везло. Наверное, все вернулось в Кубке. Это невезение, эта неудача, которая преследовала нас в РПЛ... Но в Кубке добились своего!

— Десятое место в чемпионате — худший результат в постсоветской истории «Спартака» наряду с сезоном 2003 года. Но свой предыдущий Кубок России команда выиграла тоже в 2003 году. Не можете взять трофей без таких провалов в РПЛ?

— Я не знаю, почему так получается (смеется). Совпадение какое-то. В следующем сезоне обязательно постараемся это исправить.

— Что изменил в «Спартаке» Ваноли по сравнению с Виторией?

— Честно говоря, даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Оба тренера высококлассные. Они всегда бились за команду, за каждого игрока. Два хороших специалиста. При Руе мы вышли из группы в еврокубках, при Паоло взяли Кубок. Результат очевиден.

— Как отреагировали на закрытие «Спартака-2»?

— Мне очень больно. Это был какой-никакой, но трамплин в первую команду. Я очень надеюсь, что через сезон проект вернут. Это была отличная адаптация к взрослому футболу — после молодежки ты играл в ФНЛ, с опытными футболистами, людьми, которые выступали в РПЛ и имели солидный опыт.

— Сильно закаляет практика дальневосточных выездов в ФНЛ?

— Конечно, это закаляет, когда по 8-9 часов летаешь.

— В связи с этим рады, что в субботу по итогам переходных матчей с «Химками» (1:0; 0:3) в РПЛ не вышел «СКА-Хабаровск»?

— Нет-нет. Я всегда говорил, что всем командам желаю только успеха. Только за хорошие эмоции у каждой команды. Надо уважать друг друга.

— Чего ждать от «Спартака» в следующем сезоне? Будете бороться за медали?

— Очень надеюсь. Будем все делать для этого!