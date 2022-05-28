До второго свистка: историки спорта спорят о возрасте «Локомотива»

На 23 июля 2022 года было запланировано празднование столетия московского футбольного клуба «Локомотив». Однако возникли сомнения: есть ли связь «между футбольным клубом Казанской железной дороги и «Локомотивом», которая могла бы однозначно подтвердить преемственность между командами»? «Локомотив» и РЖД привлекли к поискам ответа историков. «Известия» решили разобраться в ситуации.

«Кой тебе годик»

В апреле этого года пресс-служба ФК «Локомотив» выступила с неожиданным для многих заявлением, сообщив, что команда совместно с ОАО «РЖД» собирается привлечь «ученых-историков для определения точной даты основания клуба». Как пояснили представители клуба, «в ходе работы в архивах для подготовки материалов к празднованию дня рождения ФК «Локомотив» возникли сомнения в обоснованности называвшейся ранее даты основания клуба в 1922 году». Среди прочих специалистов, которые приняли участие в обсуждении вопроса, был и бывший директор музея «Локомотива» Евгений Алексеев, рассказавший «Известиям», что 1922 год вызывает большие сомнения у специалистов по истории отечественного спорта.

— 6 апреля 2016 года, «Локомотив» опубликовал на своем сайте новость о принятии 1922 года за дату основания клуба. Для нас — людей, которые занимались и занимаются историей клуба, эта новость стала большой неожиданностью. По сути, недоказанная версия резко стала официальной. — говорит Алексеев и сетует, что за «шесть лет <...> нам так и не показали хоть один аргумент или факт, который бы доказывал дату основания клуба 23 июля 1922 года».

Откуда же появилась эта дата? В конце 1922 года прошел последний чемпионат Москвы по футболу, организованный Московской футбольной лигой, существовавшей еще со времен Российской империи. Одним из его участников была команда «Казанка», сыгравшая первый матч 23 июля 1922 года в третьем по рангу классе В. В справочнике МФЛ от 1922 года коллектив был записан как «Кружок футболистов Казанской дороги», в таблицах «Известий спорта» 1922 года — «Казанская ж. д.». Позже название команды в справочнике МФЛ 1922 года указано, как «управление Казанской Ж.Д., Красносельская поле Перово».

Фото: ФК «Локомотив»

Судя по справочникам МФЛ, «Казанка» играла все матчи в «Перово». Однако в «Известиях спорта» в тех же матчах в графе «поле» у «Казанки» стоит: «Каз. ж.д.». Где находилось поле «Каз. ж.д.» в 1922 году — неизвестно. Как и то, когда и кем была заявлена «Казанка» в МФЛ и кто организовывал эту команду. Никаких документальных доказательств отношения «Казанки» к «Управлению Каз. ж. д.» до сих пор не обнаружено ни в ведомственной прессе, ни в документах профсоюза дороги.

При этом в отчете Центрального Комитета профессионального союза работников железнодорожного транспорта СССР с октября 1922 по апрель 1924 года в разделе «Физкультура» написано, что «до октября 1922 года комитет не ставил перед собой этой работы, как непосредственно его касающейся, не входящей в план и круг его интересов». То есть массовый спорт, включая футбол, железнодорожникам был абсолютно неинтересен как минимум до октября 1922 года. Этот факт уже вызывает сомнение в связи «Казанки» с железной дорогой.

Таинственная «Казанка»

В 1922 году физкультурные ячейки появились при клубах на нескольких дорогах московского ж/д узла. Однако на Московско-Казанской дороге по документам и статьям в прессе того времени известно лишь об одной станции, имевшей физкультурную ячейку, — Раменское. Историки отечественного спорта сейчас считают, что «Казанка» 1922 года — это, скорее всего, бывшая сборная дореволюционной Казанской лиги, организованная футболистами со станций Московско-Казанской железной дороги, не имевших возможности выступать в МФЛ из-за несостоятельности самих кружков (Быково, Малаховка, Томилино, Раменское).

— Дачная лига Московско-Казанской железной дороги — не железнодорожная спортивная организация, работала при станциях московского участка дороги с 1912 года. В 1913 и 1915 годах сборная лиги Московско-Казанской железной дороги выступала в МФЛ на базе почти тех же коллективов. В основном в ее составе играли футболисты из команд, которым не по силам было выступать в МФЛ самостоятельно, — рассказывает Евгений Алексеев.

До второго свистка Фото: ФК «Локомотив»

С 1912 по 1918 год Казанская лига ежегодно проводила летний футбольный турнир. По неустановленным причинам в 1922 году он был проведен вновь за несколько недель до начала соревнований МФЛ, в который заявилась «Казанка», или «Каз. ж.д.». Сборную лиги дважды в прессе называли «Казанка» — в 1915 и 1918 годах (об этом говорят архивы изданий «К Спорту!» и «Русский спорт»). Также в документах профсоюза дороги обнаружено, что Раменское — единственная станция, на которой активно развивается физкультурная деятельность, в том числе футбол на рубеже 1922–1923 годов.

И сборная лиги, и «Казанка» проводили матчи на самых удобных для всех «сборников» и их гостей станциях на подступах к Москве: до 1917 года это были Вешняки, а в 1922 году — Перово.

Если учитывать, что среди игроков сборной действительно могли быть рабочие и служащие железных дорог, проживавшие в Быково, Малаховке, Томилино, Раменском, то становится понятно, почему спортсмены указали своим адресом Управление М.-Казанской ж. д. Они могли в нём работать. Тем более, многие рабочие и служащие жили в дачных поселках вдоль дороги.

Руководство Московской-Казанской лиги (обеспеченный слой дачного населения) уже понимало, что проводит соревнования в 1922 году в последний раз (ввиду грядущих расформирований всех дореволюционных спортивных организаций) и что сборной нужно становиться самостоятельной организацией, принадлежащей какому-либо профессиональному объединению.

Это также объясняет, почему участие команды «Казанка» никак не освещалось ни в профильных печатных изданиях (газеты «Гудок», «Московский железнодорожник», «Ударник Курской», журнал «Железнодорожник»), ни в архивных отчетах профсоюза Московско-Казанской дороги за 1922 год. Вероятно, это была неофициальная команда железнодорожников, проживавших на пригородных станциях.

До второго свистка Первый стадион «Клуба имени Октябрьской революции» (КОР) и «Казанки» в 1931 году Фото: commons.wikimedia.org

— Участие команды в МФЛ было возможно исключительно при наличии годового денежного взноса. Кто «оплачивал» участие «Казанки» — не установлено. Кто пофамильно играл за «Казанку» — неизвестно. Сохранились лишь итоги соревнований, при этом нет достоверного источника об исходах матчей этой команды. Что еще раз доказывает, что «Казанка» не может считаться предшественницей клуба «Локомотив», — резюмирует Алексеев.

Революционный мяч

Клуб имени Октябрьской Революции (КОР) Московско-Казанской железной дороги был открыт 13 апреля 1919 года по адресу: улица Ольховская, дом 25. Об этом сообщалось в журнале «На рельсах» который выпускался органом главного ВРК М.-Каз. ж. д. в 1919 году. Об этом же писали в «Известиях» (подшивка № 1–3 в Российской государственной библиотеке).

До 1923 года спортивных ячеек и организаций в клубе не было, его главной задачей было «образование и культурное воспитание железнодорожников». Спортом если и занимались, то на пригородных станциях, о которых говорилось ранее. Первые отчеты о физкультурной деятельности идут с упоминанием той же станции Раменское.

Декретом ВЦИК от 27 июня 1923 года были ликвидированы все существовавшие до того спортивные объединения. Физкультура и спорт должны были отныне стать неотъемлемой частью жизни пролетариата — для чего учреждался Высший совет физической культуры при ВЦИК на правах постоянной комиссии. Отныне все спортивные клубы и кружки создавались централизованно, при профсоюзах и ведомствах.

Упомянутые выше Московская футбольная лига и Спортивная лига Московской-Казанской железной дороги (вместе со сборной) прекратили свое существование. В весеннюю часть нового чемпионата Москвы ни одна железнодорожная команда не заявилась.

При КОР первые спортивные секции были открыты в августе 1923 года.

До второго свистка Фото: ФК «Локомотив»

Газета «Гудок», 30 августа 1923 года: «Начала работать спортивная ячейка из членов профсоюза при Клубе Октябрьской Революции на Казанке. На содержание спортивной площадки дорогой отпущено 1500 зол. рублей. Начались футбольные состязания»

В августовском отчете профсоюза дороги также сказано, что при клубе организована спортячейка и начато строительство стадиона на соседней Новорязанской улице. Именно на нем, вплоть до переезда в Черкизово, проводил домашние матчи и сам КОР и впоследствии московский «Локомотив».

В начале августа 1923 года футбольная команда КОР заявилась в шестую группу старшей категории и 12-го числа провела первый официальный матч против команды 1-й Образцовой типографии, который завершится победой со счетом 3:1.

Как отмечает Алексеев, вероятно, футболисты «Казанки» могли перейти в полном составе в КОР, однако это были две совершенно разные команды. В 1923 году на соревнованиях играла команда «Казанской ж. д.». Вероятнее всего, за нее выступали футболисты КОР, но в соревнованиях было необходимо подчеркнуть принадлежность к определенной дороге. Поэтому название было изменено.

В газете «Известия» появилась заметка об очередном успешном матче этого коллектива

«Известия, 16 сентября 1923 года «В финальном матче на первенство железных дорог, состоявшемся 14 сентября на поле Пролетарского спортивного общества «Динамо», встретились команды Казанской ж.д. и Донецкого бассейна. Первенства с трудом добилась команда первой, выигравшая матч у Донбасса со счетом 1:0 в свою пользу»

Историки спорта подготовили для руководства «Локомотива» справку о всем вышеизложенном. Информация историков вызвала понятное беспокойство — столетие оказалось под вопросом.

До второго свистка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— На основании моего доклада был сделан общий вывод, команды «Кружка футболистов Казанской железной дороги» 1922 года и Клуба имени Октябрьской Революции 1923 года юридически не имеют между собой ничего общего и являются обособленными коллективами, — рассказывает Алексеев. — В отношении «Кружка футболистов Казанской железной дороги» 1922 года, мы предварительно сошлись на том, что, вероятнее всего, это был сборная Лиги Московско-Казанской железной дороги, существующая с 1912 года. От этой предыстории клуб не отказывается, однако ориентироваться на нее как на отправную точку не может.