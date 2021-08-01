Где Гжегош: как «Локомотив» отыграл дерби в отсутствие Крыховяка

Московское дерби на «ВЭБ Арене» оказалось в тени резонансных трансферных слухов вокруг обоих участников встречи — ЦСКА и «Локомотива», победу в которой одержала команда Марко Николича (2:1). Особенно это касалось «железнодорожников», у которых в заявке отсутствовал их лидер, полузащитник Гжегош Крыховяк. Ещё днём появились настойчивые слухи о его продаже в «Краснодар».

У ЦСКА на скамейке остался их сильнейший футболист Никола Влашич. Впрочем, армейцы не могли рассчитывать на него и в игре первого тура против «Уфы» (1:0). Правда, там он вообще отсутствовал в заявке. Официально это объяснялось небольшой травмой, но многие были склонны связывать сей факт с нежеланием самого хорвата играть и рисковать получить повреждение накануне трансфера в Европу.

О том, что полузащитника красно-синих с высокой вероятностью продадут в один из топ-клубов континента, активно говорят в течение всего нынешнего лета. Особенно информационная атака усилилась после того, как отец Николы Йошко Влашич заявил, что его сын сделал много для ЦСКА, и теперь ему нужны новые вызовы.

Без акций

Накануне матча столичный Роспотребнадзор разрешил присутствие на игре трех тысяч зрителей. Вся квота билетов была быстро реализована. Не обделены остались и болельщики «Локо», занявшие трибуны в количестве примерно 400 человек. Они не развешивали баннеры в отношении руководства клуба с требованиями уйти в отставку или хотя бы объяснить ситуацию с возможной распродажей лидеров.

Но скандирование «Где Гжегош Крыховяк?» раздавалось над полем большую часть первого тайма. Пока основной фанатский актив не выработал позицию относительно происходящего. Информация в телеграм-каналах о проблемах «Локо» всплыла только во вторник 27 июля.

Тогда распространялись посты о том, что новый технический директор «железнодорожников» Томас Цорн якобы обзванивает другие клубы РПЛ и предлагает им приобрести целую группу ключевых футболистов команды. Помимо Крыховяка речь идёт об Антоне Миранчуке, Дмитрии Баринове, Фёдоре Смолове, Пабло Кастро и Дмитрии Живоглядове.

Масштаб предполагаемого мероприятия поразил публику, но удивил далеко не всех, так как нечто подобное Цорн провернул два года назад в бытность генеральным директором «Спартака». Тогда был распродан почти весь чемпионский состав. С кем-то, как с Денисом Глушаковым и Дмитрием Комбаровым, расторгли контракты. Кого-то, как Зе Луиша, Фернандо и Луиса Адриано за не самые крупные суммы продали за рубеж.

Взамен была проведена масштабная закупочная кампания. Как в конце мая нынешнего года заявила «Спорт-Экспрессу» бывший член совета директоров «Спартака» и супруга владельца красно-белых Зарема Салихова, за лето 2019 года Цорном было потрачено €47 млн, что стало клубным рекордом.

Спустя год Цорн был уволен, когда команда находилась на 11-м месте. Часть приобретённых им игроков вроде Джордана Ларссона, Алекса Крала и Александра Соболева помогли клубу в прошлом сезоне стать вторым в чемпионате, но были и очевидные провалы вроде Андреаса Шююрле и Гуса Тиля.

Теперь болельщики опасаются, что Томас повторит кадровую революцию в «Локо», а сама схема якобы одобрена руководством клуба в лице председателя совета директоров Александра Плутника и генерального директора Владимира Леонченко. В субботу они все приехали на матч с ЦСКА. Там же был Цорн, а также руководитель спортивного направления красно-зелёных знаменитый немецкий тренер и менеджер Ральф Рангник, чей функционал до сих пор многим кажется загадкой.

Ещё днём субботы портал Championat.com опубликовал информацию о переходе Крыховяка в «Краснодар». К вечеру официального подтверждения не было, но в заявку на встречу с ЦСКА поляк не попал. По данным «Известий», «быкам» он будет продан за небольшую сумму в €1,5 млн. Между тем, СМИ отправляют Миранчука в ЦСКА, а Баринова — в «Зенит».

Смолов решает

Сам матч начался в бодром темпе, но без явных моментов. На 18-й минуте первый же опасный штрафной обернулся блестящим ударом Кристиана Бистровича, с которым не справился Гильерме. Преимущество хозяев поля длилось не долго. Через четыре минуты Смолов с передачи Мурило Сейкейры сравнял счёт.

После этого игра вновь пошла без моментов. И запомнилась разве что обилием жёлтых карточек. За первый тайм у ЦСКА предупреждение получил Максим Мухин. А из игроков «Локо» главный арбитр Алексей Матюнин наградил «горчичниками» Баринова, Станислава Магкеева и Даниила Куликова. Ближе к перерыву едва не забил Антон Заболотный, а «железнодорожники» ответили ударом в перекладину Франсуа Камано.

В начале второго тайма преимуществом владел «Локомотив». На 50-й минуте Мурило пробил головой чуть мимо ворот, когда у Игоря Акинфеева уже не было шансов отбить. Через пять минут похожий удар по воротам Маринато Гильерме нанёс Фёдор Чалов. А на 60-й минуте «Локо» вышел вперёд. Рифат Жемалетдинов получил мяч в центре штрафной площади армейцев и пробил в касание с разворота. Акинфеев сумел дотянуться, но не остановил путь мяча в ворота.

Тут же из убойной позиции с угла вратарской бил Дмитрий Рыбчинский, но на сей раз вратарь ЦСКА отразил удар. На 68-й минуте главный тренер красно-синих Алексей Березуцкий сделал тройную замену. Вышли Эмиль Бохинен, герой матча с «Уфой» Алан Дзагоев и, самое главное, состоялось долгожданное возвращение на поле Влашича.

Хорвата болельщики встретили громкими аплодисментами. Тут же едва не сравнял счёт Чалов. Он принял мяч на линии штрафной, обработал его в несколько касаний и пробил из-под ног защитников «Локо» в нижний угол ворот без шансов для Гильерме, но чуть мимо.

Далее территориальное преимущество оказалось у ЦСКА, но к 80-й минуте оно иссякло. Разве что удар Чидеры Эджуке выше перекладины можно вспомнить. В оставшееся время «Локо» спокойно засушил игру и довёл её до победы.

— «Локомотив» абсолютно заслуженно победил. Он был свежее и энергичнее ЦСКА, — сказал «Известиям» бывший президент «железнодорожников» Николай Наумов. — Армейцы показались какими-то инертными и неорганизованными, Локо выстроил игру так, что, поведя в счёте, не оставил шансов сопернику.

«Локо» набрал шесть очков после двух туров, в активе ЦСКА три балла. В следующем туре армейцев ждёт дерби с «Динамо», а «железнодорожников» — выезд к «Уфе».