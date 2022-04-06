Обстоятельства изменили: что ждет «Локомотив» с новым тренером

«Локомотив» окончательно похоронил проект имени Ральфа Рангника. Специалист ушел в «Манчестер Юнайтед» еще прошлой осенью, но общественность продолжали уверять: дело продолжат его ближайший помощник Ларс Корнетка и главный тренер Маркус Гисдоль. Но сначала уехал, ни с кем не попрощавшись, Гисдоль, а 5 апреля клуб официально попрощался и с Корнеткой. Из наследия Рангника остался лишь аналитик Марвин Комппер. Именно он де-факто будет руководить красно-зелеными. Хотя де-юре главным тренером клуба назначен Заур Хапов. Во главе всего проекта встает спортивный директор Томас Цорн.

Много изменений

Марвин Комппер приходил в «Локо» в статусе помощника Маркуса Гисдоля, а на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ) он до сих пор заявлен как аналитик клуба. Весной Комппер впервые возглавил команду, хотя из-за отсутствия у него лицензии Pro формально и.о. был Дмитрий Лоськов. По регламенту РПЛ, в статусе и.о. тренер может работать не более 30 дней. Поэтому клубу пришлось объявить имя нового главного. Им несколько неожиданно стал Заур Хапов, тренер вратарей «Локо». В реальности руководить командой, судя по всему, продолжит Комппер.

— Странное решение, — отметил в беседе с «Известиями» бывший президент «железнодорожников» Николай Наумов. — Есть много специалистов, для которых «Локомотив» — «своя» команда. Это и Ринат Билялетдинов, заслуженный тренер России, который много лет проработал в «Локомотиве» и тренировал «Рубин». Это и Вадим Евсеев, который сейчас тренирует «Шинник». Я недавно видел его команду, там чувствуется рука Вадима — боевитость, командный дух. Да тот же Игорь Черевченко. Я бы вообще взял всю структуру тренеров клуба, начиная с академии и заканчивая главной командой, и насытил ее бывшими игроками «Локомотива». Их очень много — и Володя Маминов, и Евгений Харлачев, и Саркис Оганесян без работы сейчас. Может быть, возглавил бы всё это в качестве главного спортивного менеджера Юрий Семин.

Еще одно решение менеджмента «Локомотива», которое вызвало много разговоров, — отстранение от работы с главной командой Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина. Легенды покидают тренерский штаб Комппера–Хапова.

— Мы долго общались с Дмитрием и Олегом в связи с происходящими в клубе изменениями и пришли к решению, что оба они остаются в «Локомотиве», — сказал СМИ гендиректор Владимир Леонченко. — Они играют важную роль в сохранении традиций клуба, передаче их новому поколению игроков, являются звеном, связывающим прошлое, настоящее и будущее «Локомотива».

В СМИ начали обсуждать, что Комппер побоялся влияния Лоськова и Пашинина на раздевалку, их статуса легенд и поэтому попросил Томаса Цорна убрать их из штаба. В «Локо» эту информацию тут же опровергли. Тем не менее никаких объяснений, почему специалистов вдруг убрали из штаба, «Локо» озвучивать не стал.

— Непонятная ситуация, — подчеркнул «Известиям» чемпион России в составе «Локомотива» Дмитрий Хохлов. — Люди, которые много работали с основным составом, сейчас покидают его... Может ли это привести к дисбалансу внутри клуба? И такое может быть. По логике именно Пашинин и Лоськов должны были возглавить клуб.

Трибуну Цорну

Впрочем, слухи об уходе Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина ходили еще осенью, после назначения Маркуса Гисдоля. Желание расстаться с ними приписывали Томасу Цорну, но в итоге они сохранили посты. Как выяснилось, лишь на полгода. Добавим к этому, что вчера «Спорт-Экспресс» поделился новостью: Александр Самедов уволен с должности селекционера «Локомотива» по молодежному футболу. И поймем, что окончательно и бесповоротно наступила эпоха спортивного директора клуба Цорна.

Именно он стоит за всеми последними решениями — ему за всё теперь и отвечать. Не гендиректору Владимиру Леонченко, которому не удалось даже отстоять свою креатуру — Самедова, а бывшему гендиректору «Спартака». Над Цорном теперь нет начальника и громоотвода в лице Рангника, нет правой руки Ральфа — самостоятельной фигуры Корнетки. Очевидна роль второго плана Леонченко, нет Самедова в офисе, а Лоськова и Пашинина — в тренерском штабе.

Поляна расчищена. Томасу остается только согласовывать решения с председателем совета директоров клуба Александром Плутником, единолично претворяя их в жизнь. И быть готовым, что в случае неудач все шишки полетят на его голову. Впрочем, как и все лавры в случае успеха.

— Время покажет, что будет при Цорне, — сказал «Спорт-Экспрессу» бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков. — Мы уже активно поработали с Рангником и его командой. Активно претворяли в жизнь все их решения. Наверное, уже всё получилось, поэтому один из последних членов команды Ларс Корнетка ушел. Видимо, все задачи выполнены в соответствии со стратегией и «Локомотив» идет на первом месте.

Понятно, что в словах Мещерякова много сарказма. «Локомотив», который был самым активным игроком на трансферном рынке в этом сезоне, провалился в Лиге Европы, а в РПЛ идет на пятом месте.