«Судья просто испугался ставить пенальти в ворота ЦСКА»

Экспертно-судейская комиссия РФС 5 апреля признала ошибочными несколько решений арбитров в минувшем 23-м туре чемпионата России. В частности — неназначение пенальти в ворота ЦСКА в концовке домашнего матча против екатеринбургского «Урала» (2:2). На последних минутах игрок армейцев Егор Ушаков зацепил в своей штрафной футболиста гостевой команды Лео Гогличидзе. Арбитр Игорь Панин долго смотрел повтор момента, но не назначил одиннадцатиметровый, лишив «Урал» шансов вырвать победу. После матча интервью «Известиям» дал один из героев встречи, полузащитник «Урала» Рамазан Гаджимурадов, организовавший оба гола в ворота ЦСКА. Он жестко раскритиковал судейство, объяснил причины удачной игры против армейцев и рассказал, почему этой весной его команде пока не удается победить.

«Их что, расстреляют после игры?»

— Как оцените судейские решения в конце матча: назначение в ваши ворота пенальти, с которого сравнял ЦСКА, и неназначение одиннадцатиметрового в ворота армейцев?

— Возможно, пенальти в наши ворота был назначен правильно. Но и через две минуты в ворота ЦСКА — тоже чистейшая «точка». И я не понимаю: мы на последнем месте находились до этого матча, провели уже четыре игры и чуть ли не в каждой — одиннадцатиметровый в наши ворота (после зимней паузы помимо ЦСКА в ворота «Урала» ставили пенальти в матчах с «Нижним Новгородом» (0:1) и «Краснодаром» (1:2). — «Известия»). И потом каждые 11 метров признают сомнительным. Когда нам ставят «точку» в игре с «Краснодаром», то говорят: «каждое касание — это пенальти». А тут с ЦСКА говорят: «Легкое касание — не пенальти». Какие-то двойные стандарты. Мне кажется, судья просто испугался ставить пенальти. Испугался, и все. Не хочу что-то лишнее говорить, потому что эмоции чуть зашкаливают. Я думаю, мы должны были выигрывать у ЦСКА.

— Из-за этого эпизода с неназначенным пенальти после финального свистка была стычка между игроками обеих команд?

— Да-да, конечно. А как еще, когда ты в одну сторону ставишь одиннадцатиметровые, а в другую не даешь аналогичные «точки»? Мне вообще это не понятно. Да, ЦСКА. Ну и что? Уже какую игру в нашу сторону ставят пенальти. Давайте и нам иногда пробить! Думают, в нашу сторону можно ставить, а в сторону ЦСКА… Их что, расстреляют после игры? Мне кажется, что стоило пенальти поставить, и эта игра была бы наша.

— Понятно, что вы разочарованы ничейным результатом, упустив победу на последних минутах. Но с учетом того, какой ход набрал ЦСКА в марте, порадовались бы, скажи вам кто-нибудь до игры, что увезете одно очко из Москвы?

— Конечно, ничья на выезде с ЦСКА — положительный результат. Но как радоваться? Я же в футбол играю, чтобы побеждать, а не чтобы за ничьими ездить. Конечно, до игры ты понимаешь, какой соперник. Но нам не стоит бояться. Думаю, сыграла ставка, что они недооценят нас. Тот же Карраскаль, который может двоих-троих обыграть, как-то неважно действовал. Наверное, думал, что на одной ноге обыграет каждого из нас. Поэтому я чувствовал, что игра будет наша. Потому что пацаны все силы отдали. Я даже про себя могу сказать — отдал все, что можно было. И обидно, что вот так получилось.

— В чем «Урал» прибавил по сравнению с неудачными мартовскими матчами?

— Да я даже не знаю. Тот же второй тайм с «Ахматом» (0:0) у нас был хороший. Думаю, мы должны были дожимать. Понятно, что ЦСКА — соперник сильный. И нам пришлось явно вторым номером играть. И просто получалось выбегать в контратаки. Армейцы нам давали играть. Иногда с топ-клубами бывает проще, потому что они позволяют тебе что-то делать. И ты можешь навязать свою игру. Что и получалось у нас. Но, как видите, благодаря судье результат неудовлетворительный.

«В следующих играх будет на нашей улице праздник»

— Зимой ЦСКА совершил удачные трансферы Юсуфа Языджи, Хорхе Карраскаля, Жана-Филиппа Гбамена и Хесуса Медины. После паузы армейцы выиграли все шесть официальных матчей, и только на «Урале» споткнулись. Тренерский штаб делал особый разбор армейцев и их новичков?

— Мы к каждой игре готовимся. Но все равно, думаю, каждый парень из нашей команды, кто вышел в старте, на замену и даже кто сидел на скамейке — все выполнили план на 110%. За счет такой самоотдачи и получается такой результат. Чтобы добиваться его с таким соперником, как нынешний ЦСКА, надо играть именно так, не давая им шансов. У того же Языджи получалось только хорошо подавать стандарты. А в остальном с игры моментов у них особо не было.

— У «Урала» выдалась очень успешная осень с шестиматчевой беспроигрышной серией и всего двумя поражениями в 11 матчах РПЛ. Казалось, что спокойно избежите вылета. А после зимней паузы не можете выиграть пять матчей подряд и оказались внизу таблицы. С чем это связано?

— Думаю, в первом матче после паузы против «Нижнего Новгорода» мы начали хорошо. Но не реализовали свои моменты, плюс нелепое удаление. Потом пенальти, где, возможно, надо было ставить штрафной. Дальше был матч с «Краснодаром» и тоже сомнительный пенальти. Не знаю... Хорошо играем и в конце пропускаем. Такие ситуации где-то могут надломить психологически. Но за счет таких игр, как с ЦСКА, добавляется уверенность. Думаю, после этого матча мы начнем набирать очки.

— То есть считаете, что по сравнению с осенью команда не стала играть хуже?

— Да. Просто где-то чуть-чуть не получается. Где-то сомнительные пенальти, где-то какие-то голы нелепые: то автогол, как с «Химками» (0:1), то рикошет, как с первым голом в матче с ЦСКА. Думаю, раз такой нефарт, то в следующих играх будет на нашей улице праздник.

— Зимой «Урал» провел первые длительные сборы под руководством Игоря Шалимова, который возглавил команду в августе. Что-то вам дал этот подготовительный период?

— Сборы как сборы. Бегали много. Что они мне дали? Я ведь начал сезон неудачно, с травмой. А сейчас были полноценные сборы с Михалычем (Игорем Шалимовым. — «Известия»). Мы бегали, работали много тактически. Думаю, это все даст о себе знать на дистанции, в последних семи играх чемпионата. За счет таких матчей, как с ЦСКА, мы прибавим.

— Есть уверенность, что избежите вылета из РПЛ?

— Да, конечно. Мы работаем над этим. Уверен, что ни у одного парня у нас даже нет мысли, что мы вылетим. Уверены в себе и команде, что мы в конечном итоге выправим ситуацию.

— В марте исполком РФС не стал утверждать мораторий на вылет команд в ФНЛ по итогам этого сезона, но еще может принять его в мае. Нет мыслей, что командам из низа таблицы может оказаться необязательно биться за выживание любой ценой?

— Нет-нет. Наша задача — играть. А что там решает РФС, и что обсуждают клубы, — это уже не наше дело. У нас свои контракты, мы работаем и хотим выигрывать, набирать очки и добиваться положительного результата.

6 апреля судейский комитет РФС по итогам экстренного заседания отстранил арбитров Игоря Панина, Артема Любимова и Алексея Сухого до конца сезона от обслуживания матчей РПЛ, сообщила пресс-служба организации. Согласно официальной формулировке, Панин наказан «за допущенные три ключевые ошибки, в том числе неисправление ключевой ошибки, повлиявшей на результат матча, после рекомендации ВАР изменить решение в матче ЦСКА – «Урал», и качество судейства в 2021-2022 годах».