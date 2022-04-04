«Спартак» — главное разочарование текущего сезона РПЛ»

В 23-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» потерял очки в гостевом матче с «Сочи» (0:0). Их преследователи — московское «Динамо» — обыграли на выезде «Краснодар» (1:0), сократив отставание от лидеров до трех очков. Команда Сандро Шварца весной не так искрометна, как осенью, но за счет старательности, характера, а где-то и везения удерживает свои позиции. ЦСКА не смог воспользоваться осечкой «Зенита», поделив дома очки с «Уралом» (2:2). А ведь еще был эпизод с неназначенным пенальти в ворота армейцев в добавленное время. В главном же матче тура «Локомотив» обыграл «Спартак» в снежном дерби (1:0). При этом долгое время были сомнения, состоится ли вообще эта встреча или нет. Все эти вопросы «Известия» обсудили с призером чемпионата СССР, заслуженным тренером России Сергеем Силкиным. Экс-наставник «Динамо» считает, что бело-голубые способны навязать конкуренцию действующему чемпиону вплоть до заключительных туров чемпионата.

«У красно-белых вроде бы появилась ясная структура»

— Сергей Карасев правильно сделал, что дал добро на проведение московского дерби, пусть и с часовой задержкой?

— Не вижу особого смысла об этом говорить, они уже сыграли. И до этого проводились матчи в таких условиях. Можно вспомнить ту же игру «Локомотива» и ЦСКА за чемпионский титул. Понятно, что очень сложно показывать свое мастерство в такую погоду, но условия у команд одинаковые. Плюс на трибунах было много болельщиков. Было бы несправедливо отправить их по домам.

— Голевой пас Вильсону Изидору отдал Алексис Бека-Бека. Заслуживал ли он удаления в первом тайме, когда влетел в голеностоп Кристоферу Мартинсу?

— Его же не удалили, а это могло кардинально изменить игру. Заслуживал ли француз красную карточку? Заслуживал. Но матч обслуживал один из лучших судей России, он был в гуще событий и в итоге принял такое решение. Знаете, сколько людей — столько и мнений. Один скажет, что надо было удалять, а другой, что не надо было. Игра уже закончилась. Надо констатировать факт, что «Локомотив» выиграл в трудном матче, где погодные условия были действительно непростые. Он реализовал свой полумомент, «Спартак» — нет.

Фото: РИА Новости/Владимир Песня Сергей Силкин

— Уже можно сказать, что «Локо» угадал с подписанием Изидора? Француз забил четыре гола и сделал одну голевую передачу в четырех матчах РПЛ.

— Это у клуба нужно спрашивать. Чего они от него ждали, когда рассматривали его кандидатуру, учитывали все плюсы и минусы? Но, по большому счету, делать выводы по четырем-пяти играм не стоит. Ведь легионер берется для решения конкретных задач. «Локомотиву» еще придется их решать, и даже не в этом году. Думаю, к этому вопросу можно будет вернуться в середине следующего сезона.

— Девятое место «Спартака» с таким составом — нонсенс? Как вам в целом работа Паоло Ваноли?

— Я не знаю, как он работает, я же в команде не нахожусь — это во-первых. Понятно, что в «Спартаке» чехарда тренеров и руководящего менеджмента. Это приводит к сменам курса развития. Такие действия зачастую негативно сказываются на выступлениях команды. С другой стороны, зимой у красно-белых вроде бы появилась ясная структура. Кто и за что отвечает. Если Ваноли и Луке Каттани (спортивный директор «Спартака») дадут спокойно поработать, то это может принести свои плоды. Скорее всего, не скоро.

«Мы увидим красивую развязку сезона»

— В других играх тура тоже было много спорных решений судей. Какое удивил вас больше всего — пенальти на Федоре Смолове в Краснодаре, неназначенный 11-метровый в ворота ЦСКА на 100-й минуте в игре с «Уралом»?

— Меня уже ничего не удивляет в нашем судействе. Просто арбитры своими решениями ломают игры, поэтому я считаю, что это или некомпетентность судей, или предвзятость. Тут два варианта.

— Говорят, «Краснодар» может недоиграть этот сезон из-за финансовых проблем Сергея Галицкого. Если клуб покинет РПЛ — это будет огромная потеря?

— Если они снимутся, тогда и будем обсуждать этот вопрос. Мало ли что кто говорит. «Краснодар» — любимый проект Галицкого. Не думаю, что он бросит его.

— Что думаете о чемпионской гонке? «Динамо» с такой игрой будет бороться с «Зенитом» или удержать второе место сейчас — задача-максимум?

— Это только время покажет. Понятно, что по составу «Зенит» сильнее других команд, он укомплектован просто фантастически на уровне РПЛ. Практически на каждой позиции два равноценных игрока. Но они тоже не блещут сейчас. Не исключаю, что команда Сергея Семака продолжит терять очки и мы увидим красивую развязку сезона.

— Что скажете о последних приобретениях «Зенита» — Юри Альберто и Иване Сергееве. Усилили ли они атаку действующих чемпионов?

— Они в последнее время не выходили в стартовом составе, это говорит о том, что очень большая конкуренция и у тренера есть возможности по-разному использовать их. Время покажет, способны ли они принести пользу питерцам. В команду влиться еще надо. Кто-то быстро, без проблем осваивается в коллективе, а кому-то требуется довольно много времени. Несколько месяцев. Даже возьмем ЦСКА. Сейчас там блистает турок Юсуф Языджи, забивший семь голов в пяти играх РПЛ, а прежней команде он оказался просто не нужен. Поэтому найти свою команду — не всегда легкий процесс. Особенно когда ты переезжаешь с другого континента.

— Что происходит с «Рубином»? Допускаете, что без легионеров казанцы могут вылететь из РПЛ?

— Да любая команда, которая не набирает очки, может вылететь. Претендентов на вылет достаточно. А «Рубин» действительно сейчас на спаде. Не завидую Слуцкому, потерявшему ряд лидеров.

— За какой командой в РПЛ вам сейчас особенно интересно наблюдать?

— Конечно, за «Динамо», потому что сам из него, всю жизнь посвятил этому клубу. У Шварца очень симпатичная команда, где тон задают молодые российские футболисты.

— Главное разочарование в РПЛ?

— «Спартак». Как-то неважно у них всё складывается. По уровню игроков они должны бороться за медали, а не за место в середине таблицы.