Отцепной вагон: как Рангник порулил «Локо»

Шесть месяцев Ральфа Рангника в «Локомотиве» стали одним из самых удивительных сюжетов российского футбола в 2021 году. Это сотрудничество точно войдет в число наиболее загадочных проектов в истории нашего спорта. В понедельник, 29 ноября знаменитый немецкий специалист официально покинул пост директора по спорту и развитию «железнодорожников», став временным главным тренером английского «Манчестер Юнайтед».

Тульский провал

«Локомотив» уверяет, что система, выстроенная Рангником, не заточена на одного человека, поэтому она продолжит работать. Но учитывая закрытость высшего руководства клуба от СМИ и болельщиков, до сих пор его действия и кадровые решения вызывают большие вопросы.

Особенно ситуация усугубляется тем, что результаты команды с каждой неделей всё хуже и хуже. В день официального назначения Рангника в «МЮ» «Локомотив» проиграл в Туле местному «Арсеналу» (1:3), на момент стартового свистка находившемуся на последнем месте в турнирной таблице чемпионата России.

Туляки сами долгое время пребывают, мягко говоря, не в очень хорошем состоянии. Но вчистую переиграли «Локо». К середине второго тайма «Арсенал» повёл 3:0, затем едва не забил четвёртый гол, но 17-летний вратарь «железнодорожников» Даниил Худяков спас команду во время выхода один на один. На последних минутах гол Пабло помог красно-зелёным уйти от разгрома, но качество игры было удручающим: этот результативный удар стал первым в створ ворот за игру.

В команде очень много травмированных ведущих игроков, но даже при этом — «Локо» крайне слабо отыграл в Туле. После финального свистка под проливным дождём футболисты команды Фёдор Смолов и Дмитрий Баринов подошли к выездному сектору и пообщались с болельщиками. В ходе разговора Фёдор произнес многое объясняющую фразу: «Как тренируемся, так и играем».

Пока «Локо» идёт на относительно неплохом четвёртом месте в РПЛ. Но отставание от лидирующего петербургского «Зенита» составляет уже 11 очков, от занимающего второе место московского «Динамо» — семь. При этом ещё в начале осени «железнодорожники» шли вплотную к первому месту. Что же случилось с клубом по итогам столь стремительных изменений в менеджерском составе и что ждёт его в будущем?

Немецкий технолог

Рангник родился в 1958 году и никогда не был профессиональным футболистом. В 1980-е годы он тренировал на любительском уровне, в 1990 году возглавил молодёжную команду «Штутгарта», затем был координатором, отвечающим за детский и любительский спорт в клубе. В конце 1990-х в качестве главного тренера клуба «Ульм» в низшей немецкой лиге он заработал репутацию новатора благодаря внедрению передовой тактики, основой которой был высокий прессинг.

В дальнейшем Ральф стал одним из основоположников этих идей, легших в основу успехов клубных и сборных команд Германии с середины 2000-х годов по наше время. В нулевые Рангник трудился в бундеслиге главным тренером «Штутгарта», «Ганновера», «Шальке» и «Хоффенхайма», показывая зрелищный футбол и с переменным успехом добиваясь спортивных результатов.

В 2010-е годы специалист работал спортивным директором в клубах концерна «Ред Булл» — австрийском «Ред Булл Зальцбург» и немецком «РБ Лейпциг». В последнем он дважды ненадолго становился главным тренером. Именно в этих структурах сформировался образ Рангника как эффективного менеджера, умеющего создавать мощные скаутские и аналитические службы, находить перспективную молодёжь со всего мира, а затем её дорого продавать. Кроме того, под его началом выросло несколько тренеров новой немецкой волны — в частности, нынешний наставник «Баварии» Юлиан Нагельсманн.

С этим бэкграундом Ральф и пришёл в «Локо». Контакт с ним начался ещё в феврале, когда клуб заказал у него и его группы менеджеров аудит спортивного блока. В апреле Рангник в компании председателя совета директоров «железнодорожников» Александра Плутника впервые посетил матч «Локомотива» против «Спартака».

Летом он занял пост директора клуба по спорту и развитию. С ним на разные должности пришла целая группа специалистов из Германии. В частности, многолетняя правая рука Рангника Ларс Корнетка. Клуб потратил летом свыше €30 млн на трансферы, чего не делал за один регистрационный период никогда, если не считать покупки Лассана Диарра и Мубарака Буссуфа летом 2013 года.

А ведь предыдущие руководители клуба часто повторяли, что из-за низкой доходной части не могут позволить себе большие траты на футболистов. Даже с учётом имевшихся бонусов за участие в групповом этапе Лиги чемпионов, которые составляют не менее €20 млн. «Локо» в 2018-2020 годах трижды играл в этом турнире, а перед приходом Рангника как раз в него не попадал.

Вызывало вопросы и назначение в клуб техническим директором Томаса Цорна, известного по агентской деятельности. В лоббировании его интересов долгое время подозревали бывшего президента РПЛ Сергея Прядкина. А в 2019-2020 годах Томас работал генеральным директором «Спартака», оставив крайне неоднозначное впечатление спортивными результатами и трансферной эффективностью.

Кто уволил Николича?

На момент прихода немецкой группы менеджеров главным тренером «Локо» был Марко Николич. В пандемийный 2020 год он сменил легенду клуба Юрия Сёмина, которого со скандалом уволили, несмотря на промежуточное второе место в чемпионате. Сербский специалист удержал команду на этой позиции, но провалил старт следующего сезона. В декабре это привело к отставке назначивших Марко председателя совета директоров Анатолия Мещерякова и генерального директора Василия Кикнадзе. Первого сменил Плутник, второго — Владимир Леонченко.

Они не стали менять тренера, и после зимних сборов он выдал 11-матчевую победную серию, подняв команду с восьмого места на третье в чемпионате и выиграв Кубок России. К тому моменту контракт Николича истекал, но в нём была заложена опция продления ещё на год. А клуб решил заключить с тренером новое длительное соглашение на три года на улучшенных условиях. Удачно начав следующий сезон, Марко провалился в сентябре и был уволен в начале октября. По данным «Спорт-Экспресса», сумма неустойки составила €3 млн.

При этом в декабре прошлого года «РБ Спорт» писал, что по тогдашнему контракту она равнялась €700 тысяч. На момент весеннего переподписания Николича «Локомотив» уже контактировал с Рангником. Сам Ральф на октябрьской пресс-конференции отрицал своё участие в решении об изменении контракта. Впрочем, он открещивался и от отставки Марко.

Не последовало объяснений и со стороны Плутника и Леонченко. Переподписание серба с последовавшим через четыре месяца увольнением до сих пор одна из главных загадок менеджмента «Локо», на ровном месте потратившего большие деньги. Владимир Леонченко в октябре не стал называть сумму неустойки, но признал, что она существенная.

В октябре Николича сменил немец Маркус Гиздоль, ученик Рангника, работавший с ним в «Хоффенхайме». Он не имел особых достижений в карьере, кроме спасения команд от вылета из бундеслиги. При нём одержано всего две победы в шести матчах РПЛ и потеряны шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. Отрезками команда показывала хороший футбол, как в выездном матче с турецким «Галатасараем» (1:1), но в основном она проваливается от игры к игре.

Болельщики «Локо», активно критиковавшие с трибун Мещерякова и Кикнадзе в прошлом году, в 2021-м пока не занимались обструкцией Плутника и Рангника. Но в Туле они уже начали кричать: «Забирай Гиздоля в Манчестер!»

Сам Рангник временно возглавил «МЮ» — до конца сезона. Его должность в «Локо» занял Ларс Корнетка. А Томас Цорн стал спортивным директором. О назначении обоих клуб объявил прямо по ходу матча с «Арсеналом». Интересно, что Рангник и Корнетка также возглавляют созданную в этом году консалтинговую компанию, клиентом которой, по разным данным, числится «Локомотив». При этом зарплата приглашённых специалистов, по данным «Чемпионата», составляет €5,5 млн в год — €4,5 млн самому Рангнику и €1 млн — его команде.

— Всё, что происходит в клубе, удручает, — сказал «Известиям» бывший президент «Локомотива» Николай Наумов. — Потрачены огромные деньги, результат ухудшается, но никто не хочет брать на себя ответственность. К Ральфу и его помощникам нет вопросов — зачем отказываться от лёгких денег, когда тебя зовут в клуб и готовы выполнить все твои условия. Он хорошо заработал, а теперь идёт на гораздо более интересную в творческом плане должность в Манчестере. Но непонятно, что будет с теми, кто их пригласил на такие зарплаты, кто выделил средства на игроков. И не позавидуешь тем менеджерам, которые потом придут закрывать дыры в бюджете или кредиты, на которые эти футболисты куплены.

Во многом определяющими для «Локо» станут последние в нынешнем году две игры чемпионата России — домашние встречи с «Уралом» и «Уфой». Если «железнодорожники» после всех кадровых перемен не доберут очков в противостояниях с аутсайдерами текущего сезона РПЛ, то рассчитывать на медали клубу будет уже очень тяжело. А непопадание в еврокубки будет и вовсе сравни провалу, что может повлечь за собой новую волну громких менеджерских и тренерских отставок.

До зимнего перерыва «Локо» также осталось провести один матч в Лиге Европы — на выезде против «Марселя». В случае победы «железнодорожники» могут обеспечить себе евровесну, пройдя в плей-офф Лиги конференций.