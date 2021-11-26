Римский эталон: «Локо» проиграл «Лацио» в Лиге Европы

Московский «Локомотив» 25 ноября не смог продолжить почин своих земляков из «Спартака» в Лиге Европы, проиграв в домашнем матче предпоследнего тура группового этапа римскому «Лацио» (0:3). Днём ранее спартаковцы обыграли на своём поле «Наполи» (2:1). Поражение от итальянского коллектива лишило «железнодорожников» шансов на выход в плей-офф второго по значимости европейского клубного футбольного турнира. Но «Локо» ещё может опередить «Марсель» в борьбе за третье место в группе и попадание в Лигу конференций. День матча прошёл под фон разговоров о возможном уходе директора клуба по спорту и развитию Ральфа Рангника. Британские СМИ анонсируют его приход на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Королевство Ральфа

Рангник, считающийся одним из сильнейших тренеров и менеджеров Германии последних 20 лет, пришёл в «Локо» при довольно странных обстоятельствах. Он сам признавался, что руководство красно-зелёных в лице председателя совета директоров «Локомотива» и заместителя генерального директора РЖД Александра Плутника контактировало с ним с конца февраля.

Рангник и его группа менеджеров проводили аудит деятельности организации. В апреле 63-летний специалист впервые появился в Москве, посетив домашний матч «Локо» против «Спартака» (2:0). В июле он занял официальную должность в клубе. Правда, незадолго до этого Ральф дал интервью немецким СМИ, в котором объявил, что не числится штатным сотрудником клуба, а лишь выполняет консультационные услуги по договору между собственной консалтинговой компанией и «железнодорожниками».

Летом была проведена мощная трансферная кампания. По данным немецкого сайта Transfermarkt, потрачено на новичков было порядка €30 млн. В начале октября «Локомотив» уволил своего главного тренера Марко Николича, при этом в начале июня подписав с ним долгосрочный контракт на три года. В тот момент Рангник официально не работал в клубе, но уже был рядом с ним.

В октябре на специальной пресс-конференции немец сообщил, что не имел отношения ни к подписанию контракта с Николичем, ни к его увольнению. При этом новым главным тренером стал работавший ранее с Ральфом в Германии Маркус Гиздоль.

История с Рангником вызвала противоречивую реакцию в СМИ и среди болельщиков. Одних смутило то, что клуб потратил большие деньги, хотя в прошлые годы старался экономить на трансферах, вкладываясь в них только при выходе в Лигу чемпионов и получении бонусов за участие в ней не менее €20 млн. Также вызывал вопросы удалённый формат работы Ральфа, который с октября перестал появляться в Москве.

С Гиздолем особых улучшений результатов пока не наблюдается, а руководство клуба отказывалось давать подробные разъяснения на публике.

Хранение молчания

Не появилось ясности и в четверг. В течение осени слухи о возможном уходе Рангника в «Манчестер Юнайтед» появлялись несколько раз. Но тогда их мало кто воспринимал всерьёз. В основном сообщалось, что он также будет исполнять в английском топ-клубе менеджерские функции. Но в ноябре ситуация поменялась.

Со своего поста был уволен главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер. После этого о приходе Рангника уже на его место заговорили активнее. 25 ноября об этом стали писать такие серьёзные издания, как The Times и The Athletic. Позднее слухи подтвердили некоторые лояльные и приближённые к Ральфу российские авторы телеграм-каналов. Они сообщали, что все помощники Рангника из спортивного блока останутся в клубе, и их босс продолжит рулить «Локо» на удалёнке, совмещая с деятельностью в Манчестере.

Перед игрой приезжавшие на стадион руководители «Локо» отказывались комментировать ситуацию.

— Все хорошо! Сейчас мы сконцентрированы на игре. После матча будем думать. Будет ли реализована стратегия, если Рангник уйдет? Все будет хорошо, — сказал Александр Плутник.

В этот момент Александр Альбертович находился на вип-парковке около домашней арены «Локо». Он ждал главу РЖД Олега Белозёрова. Руководитель всей отечественной железнодорожной отрасли не приезжал на матчи «Локомотива» с 3 октября, когда команда проиграла «Ростову» (1:2). Этот матч оказался последним на своём посту для Николича.

Поскольку ключевые стратегические решения вряд ли принимаются без согласования с руководителем главного клубного акционера, журналисты попытались узнать мнение Белозёрова о ситуации, но Олег Валентинович молча прошёл на матч.

Главка

Сама встреча также обещала проблемы для «Локо». Из-за травмы до конца года выбыл основной вратарь Маринато Гильерме. Его сменил 17-летний Даниил Худяков, в сентябре уже сыгравший два матча в чемпионате России, когда основной голкипер получил удаление и дисквалификацию.

За сутки до этого правоохранительными органами был задержан родной дядя Даниила Павел Худяков, бывший спортивный директор «Тамбова». В отношении него было заведено уголовное дело о мошенничестве. Функционеру предъявляют хищение средств, выделявшихся на финансирование «Тамбова», который весной начал процедуру банкротства.

Вратарь Худяков провёл очень приличный первый тайм, сумев безошибочно сыграть в моментах, когда «Лацио» был близок к тому, чтобы открыть счёт. «Локо» старался отвечать резкими атаками, но до перерыва почти ничего не создав. Параллельно в другом матче группы стамбульский «Галатасарай» повёл дома в матче с «Марселем» со счётом 2:0.

Сохранив этот результат, турецкий клуб обеспечивал себе выход из группы. Неудача «Марселя» сохраняла «Локо» шансы побороться с ним за выход в Лигу конференций, а в случае победы над «Лацио» получить шанс выйти и в 1/16 финала Лиги Европы. Болельщики хозяев за первый тайм несколько раз проскандировали слова в поддержку своего легендарного главного тренера Юрия Сёмина, со скандалом уволенного из клуба полтора года назад предыдущим руководством.

В середине первого тайма Гиздоль решил подстраховаться и заменил игравшего на фланге обороны Максима Ненахова, висевшего на жёлтой карточке. Вместо него вышел Андрей Сильянов. После перерыва его фол в штрафной своей команды привёл к назначению пенальти. Перед его пробитием болельщики стали скандировать «Даня Худяков», но главная звезда «Лацио» Чиро Иммобиле уверенно переиграл вратаря, который стал самым юным голкипером в истории выступлений российских клубов в еврокубках, опередив Игоря Акинфеева.

На 63-й минуте уже Дмитрий Баринов совершил фол, приведший ко второму пенальти. Его снова реализовал Иммобиле. По сути на этом матч для хозяев закончился. В середине второго тайма Худяков получил два шанса проявить себя, когда игроки римлян выходили с ним один на один. В первый раз он заставил оппонента пробить мимо, а во втором отбил мяч ногой. Красно-зелёные ответили хорошим ударом Виталия Лисаковича, отражённым вратарём гостей. В оставшееся время они пропустили третий — на 87-й минуте разгромный счет установил Педро.

— Результат вполне ожидаемый, класс «Лацио» сказался, — сказал «Известиям» бывший президент «Локомотива» Николай Наумов. — Видно, что команда просто не готова к такому турниру и закономерно проиграла. У неё была хорошая встреча с «Галатасараем» (1:1) в Стамбуле, но больше я не видел цельных игр при Гиздоле. Надо ждать, что он сможет поставить на зимних сборах. Правда, если Рангник покидает клуб, то не уверен, что и тренер останется тот же.

Параллельно «Галатасарай» довёл матч с «Марселем» до победы (4:2). Турецкая команда продолжает лидировать в группе с 11-ю очками. «Лацио» идёт вторым с восьмью баллами. Эти две команды обеспечили себе место в плей-офф Лиги Европы. Римляне ещё могут отобрать у «Галатасарая» первое место, если обыграют его дома в последнем туре 10 декабря. «Марсель» идёт третьим с четырьмя очками. У «Локо» их два. Продолжить еврокубковый сезон в Лиге конференций «железнодорожники» смогут в случае выездной победы над французским клубом. Их матч пройдёт также 10 декабря.