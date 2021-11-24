Весенние призывы: что даст «Спартаку» и «Локо» победа над итальянцами

В среду «Спартак» сыграет дома с «Наполи» в рамках Лиги Европы — и реальные шансы на выход из группы оставляет красно-белым только победа. В схожей ситуации оказался и «Локомотив». Железнодорожникам кровь из носа необходимо переиграть «Лацио» в Черкизово. Иначе подопечные Маркуса Гиздоля могут потерять шансы даже на третью строчку в группе, которая дает право продолжить поход в Европу в новом турнире УЕФА – Лиге конференций. О том, с чем российские клубы подошли к решающим матчам в еврокубках - в материале «Известий».

Разные сценарии

За два тура до конца группового этапа Лиги Европы «Спартак» занимает последнее место в квартете. Однако отставание от лидирующего «Наполи» — всего три очка. В этой ситуации существует множество раскладов того, как все может в итоге закончиться. Как минимум хозяевам нужна ничья в матче против «Наполи». Хотя теоретические шансы остаются и при поражении, если в параллельной игре «Лестер» и «Легия» сыграют вничью. Тогда в последнем туре «Спартаку» нужно будет обязательно обыграть «Легию» и ждать поражения «Лестера» от «Наполи».

Лучший сценарий для «Спартака» — победа над командой Лучано Спаллетти. Тогда все будет не так сильно зависеть от результатов других клубов. Конечно, это самый оптимистичный расклад, но он далеко не из области фантастики. В гостях красно-белые уже побеждали неаполитанцев в ярком матче, где было забито пять голов. Понятно, что в Москве будет другая игра и итальянцы подойдут к встрече с другим представлением о сопернике.

Надежды «Спартака» на очки связаны как минимум с победным опытом игры в Неаполе, а также с формой, в которой находится «Наполи». В прошлом туре Кулибали и комания проиграли в гостях «Интеру» (2:3), а ранее сыграли дома вничью с «Вероной» (1:1). Но у москвичей дела еще хуже: семь матчей подряд без побед во всех турнирах (4 ничьи, 3 поражения), постоянные разговоры об отставке тренера и в целом напряженная обстановка вокруг команды, которая проваливает сезон по всем фронтам.

— Учитывая неудачную серию, красно-белым будет очень трудно в этой игре, — сказал «Известиям» экс-форвард сборной России и ряда итальянских клубов Игорь Колыванов. — «Наполи» очень организованная команда, которая играет в красивый атакующий футбол. Он провели классный матч с «Интером» в эти выходные, но несмотря на обилие голевых моментов, проиграли. Думаю, в Москве неаполитанцы выйдут очень мобилизованными. То же можно сказать и про футболистов «Спартака», которые также захотят прервать серию неудач. Нас ждет интересный матч.

Схожее мнение высказал и бывший тренер сборной России Борис Игнатьев.

— Футболисты «Спартака» стараются проводить много быстрых атак, но подбор футболистов не позволяет делать это на должном уровне, — рассказал «Известиям» эксперт. — Вряд ли москвичам вновь удастся выиграть, как в Неаполе. Я думаю, в этой игре итальянцы будут иметь большое территориальное преимущество. Если «Спартак» в этой встрече возьмет очко, это будет большой успех для Руя Витории.

Не стоит забывать и о плей-офф Лиги конференций — третья команда группы сможет попасть в предварительный раунд отбора нового турнира, а затем — в 1/8 финала. И у «Спартака» остаются хорошие шансы на третью строчку.

Загнаны в угол

У «Локомотива» ситуация сложнее, чем у «Спартака». Железнодорожники с двумя очками расположились на последней строке в группе Е и им предстоит в четверг сыграть с «Лацио», который занимает в таблице второе место. Победа итальянской команды или ничья лишит москвичей шансов на плей-офф — тогда «Лацио» с шестью очками будет недосягаем как минимум из-за результатов личных встреч (первый матч римляне выиграли).

«Локо» обязательно нужна победа, чтобы подойти к последнему туру группового этапа в качестве претендента на вторую строку. Иначе последний матч Лиги Европы не будет них иметь для них смысла в контексте Лиги Европы, хотя и окажется значим с точки зрения попадания в Лигу конференций. Для этого нужно рассчитывать, что «Марсель» потеряет очки с «Галатасараем» в параллельном матче, а в последнем туре обязательно обыгрывать французов с нужным счетом. Но это очень оптимистичный сценарий и даже выход в Лигу конференций будет большой удачей для команды Маркуса Гисдоля.

Предпосылок к тому, что «Локомотив» поднимется в таблице Лиги Европы, не так много. Команда в последнем туре проиграла «Ахмату», не побеждает на протяжении трех матчей. Выиграла лишь две игры из 12 последних. С трудом верится, что в таком состоянии и на фоне столь больших перемен «Локо» удастся прорваться в евровесну.

— Думаю, поражение от грозненского клуба — очень тяжелый момент для игроков «Локомотива», — подчеркнул Игорь Колыванов. — У команды Гиздоля не самое лучшее настроение, но в любом случае надо продолжать бороться за выход из группы, нужно побеждать. «Лацио» — не топ-клуб, с ними можно играть и есть шансы победить их на своем поле. Будем болеть за «Локомотив» и надеяться на положительный результат.

«Локомотив» дома будет делать всё возможное, чтобы победить, добавил Борис Игнатьев. Скорее всего, хозяева будут действовать вторым номером, игра будет проходить под преимуществом итальянцев, считает эксперт. Рассчитывать на победу железнодорожникам сложно. И тут ничья тоже окажется приемлемым результатом.

Оба матча российских клубов в Лиге Европы посетит экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско.