Запретный билет: как попасть на финал Кубка России по футболу

Легально купить билеты на финал Кубка России по футболу между «Спартаком» и «Динамо», который пройдет 29 мая на стадионе «Лужники», крайне затруднительно. Спрос на них очень велик — события такого масштаба болельщики ждали больше десяти лет. Ажиотажем воспользовались интернет-мошенники, которые реализовали схему с многократной перепродажей одного и того же проходного документа , рассказали в компании Zecurion. Корреспонденты «Известий» попытались приобрести билеты и обнаружили несколько потенциальных схем — продажу через фейковые сайты и торговые площадки. Такие махинации, предупреждают эксперты, могут привести к коллапсу на спортивном мероприятии и скандалу после него: на одно место будут претендовать сразу несколько людей, купивших билеты у злоумышленников.

Игра без правил

«Спартак» не добирался до решающего матча Кубка России с 2006 года , когда в финале в тех же «Лужниках» проиграл ЦСКА со счетом 0:3. А завоевывали красно-белые трофей последний раз еще в 2003 году. «Динамо» выходило в финал в 2012-м, тогда бело-голубые уступили казанскому «Рубину» (0:1). Обладателем же кубка страны клуб последний раз становился еще в 1995 году. Всё это создает повышенный интерес к воскресному матчу, даже несмотря на позицию фанатов красно-белых: они бойкотируют игры основной команды из-за введения в России системы Fan ID.

Это будет первый финал КР в Москве за 12 лет — до этого организаторы проводили решающие матчи второго по значимости турнира страны в региональных центрах.

Запретный билет Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Как рассказали «Известиям» эксперты, из-за действий мошенников, привлеченных ажиотажем вокруг мероприятия, владельцами одного билета могут стать сразу несколько человек.

Официально приобрести билеты можно тремя способами: на сайте РФС, в клубе болельщика сборной России по футболу и на «Кассир.ру». «Российский футбольный союз не может гарантировать подлинность билетов, купленных на других площадках», — написано на сайте РФС.

27 мая корреспонденту «Известий» не удалось найти билеты ни на одном из вышеперечисленных сайтов. Их отсутствие подтвердили и в футбольном союзе. В «Кассир.ру» сказали, что билетов в продаже нет, хотя они периодически поступают. «Поймать» их на сайте затруднительно — приходится регулярно мониторить страницу. Указанная стоимость билета на финал Кубка России на этом ресурсе — от 500 рублей.

На сайте РФС приобрести билеты нельзя — он перенаправляет на площадку «Кассир.ру», где билеты в данный момент отсутствуют. Купить их через клуб болельщиков сборной России по футболу тоже не удалось.

— Ажиотаж вокруг билетов на финал БЕТСИТИ Кубка России является беспрецедентным в истории турнира. Из поступивших в открытую продажу мест на стадионе в первые четыре часа было продано 20 тыс., а за первые сутки — около 50 тыс. , — заявили в службе коммуникаций РФС.

По оценке билетного партнера союза, такой высокий спрос сопоставим с самыми ожидаемыми и крупными концертами мировых исполнителей, которые проходили еще в доковидное время. Количество просмотров страниц мероприятия в первые двое суток продаж превысило 1 млн.

— Перед стартом продаж были приняты меры для предотвращения массовой скупки спекулянтами при помощи автоматизированных решений. В одном заказе продается не более четырех билетов, — подчеркнули в РФС.

Болельщикам остается искать билеты на других сайтах или же торговых площадках. В Сети множество ресурсов, которые напоминают официальные, но часто оказываются либо мошенническими, либо торговыми площадками перекупщиков . «Известия» попросили экспертов оценить подлинность нескольких ссылок.

На сайте https://spartak-club.com/ сомнение вызывает отсутствие какого-либо юридического лица. Он принимает платежи, но нет упоминания, на чей счет. В контактах тоже слишком скудная информация, указал «Известиям» ведущий аналитик «СерчИнформ» Леонид Чуриков.

Запретный билет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Для важности добавлена страница «правила», которая, видимо, должна исполнять роль страницы договора оферты, но упоминания юрлица там не нашли — кому предъявлять претензии в случае чего, непонятно, — отметил эксперт.

«Известия» направили запрос администрации ресурса.

На https://luzhniki-kassa.com/oferta упоминание юрлица есть. Перед покупкой как минимум стоит погуглить доступную информацию о судебных делах юрлица, отзывы, продолжил Леонид Чуриков.

Третий сайт — https://tritickets.ru/terms-and-conditions/ — выглядит наиболее «прилично»: у него долгая история, контакты, наименование, договор оферты не спрятаны и выглядят полноценно и солидно, резюмировал эксперт.

— Уверенно сказать, мошеннические это сайты или нет, мы не можем, так как для однозначности нужно провести более детальное изучение , — добавил Леонид Чуриков.

«Известия» попробовали купить билеты на двух из них. В обоих случаях пришло подтверждение заказа на указанный адрес электронной почты. В первом случае менеджер сайта даже перезвонил после бронирования и уточнил, будем ли мы проводить оплату, что создает впечатление легальной организации.

На одной из самых популярных торговых площадок пользователь продавал два билета за 50 тыс. рублей на центральную трибуну и заверил, что они настоящие. Однако при этом попросил произвести оплату не на платформе, а переводом.

Запретный билет Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

— Если такой продавец просит перевод, тем более на карту, то нет никаких гарантий того, что он вам его действительно продаст. И вы не сможете доказать, что приобрели билет. Кроме того, по закону РФ физические лица официально не могут продавать билеты, реализация возможна только в случае, если этим занимается индивидуальный предприниматель, — рассказал руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.

Согласно объявлению, было множество билетов. Как рассказал сам продавец, «он с братом давно занимается этим бизнесом, сами покупали билеты не на официальном сайте, поэтому продают их дороже истинной цены». На вопрос «Известий», можно ли каким-то образом проверить билет до покупки, собеседник не ответил.

Еще один продавец билетов на вопросе: «Как можно проверить подлинность?» положил трубку.

Ловля фаната

Схема с многократной перепродажей одного и того же билета встречалась три года назад, когда «Локомотив» играл в еврокубках , рассказал «Известиям» экс-руководитель Всероссийского объединения болельщиков, фанат «Динамо» Александр Шпрыгин.

— Тогда тоже был ажиотажный спрос, мошенники собрали с людей деньги, и в результате на стадионе это обернулось огромным коллапсом. Было множество людей с одинаковыми билетами , — сказал он.

В результате на матч попали те, кто пришли первыми, поскольку штрихкоды были оригинальными и срабатывали в системе только один раз. Тогда всё обернулось большим скандалом, напомнил Александр Шпрыгин.

Из-за повышенного ажиотажа вокруг финала Кубка России – 2022 злоумышленники вернулись к уже опробованной схеме мошенничества — они перепродают один и тот же билет нескольким людям , подтвердил «Известиям» руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов.

Запретный билет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Дефицит билетов, распространяемых через официальные каналы продаж, вынуждает людей искать альтернативные способы попасть на мероприятие. Дополнительно запускаются рассылки и реклама для поиска потенциальной аудитории , — уточнил эксперт.

Сначала мошенники покупают один действительный билет — на официальном сайте. После этого они начинают его перепродажу через торговые площадки, социальные сети, группы в мессенджерах, тематические форумы, отдельные сайты с нагоняемым трафиком. Для повышения уровня доверия могут использоваться подставные, прокачанные и угнанные аккаунты с хорошей репутацией, а также рекламные возможности, перечислил Владимир Ульянов.

— Свою роль сыграла и недоступность официальных интернет-ресурсов по продаже билетов. На несколько часов из-за перегрузки серверов «легли» сайты РФС и «Кассир.ру», — сообщил специалист.

Из-за этого в ыпущенные в продажу билеты оказались недоступны большинству желающих, а вскоре в интернете появились сотни объявлений о продаже с рук , резюмировал Владимир Ульянов.

Мошенничество с билетами на мероприятия — излюбленная схема злоумышленников, согласна контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова.