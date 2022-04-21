Отпуск по обману: эксперты спрогнозировали новую волну активности мошенников

Россиян предупредили о новой волне мошеннической активности накануне сезона отпусков. По словам экспертов, злоумышленники будут стараться нажиться на тех, кто собирается отдохнуть в России и за границей. В частности, они могут создавать фишинговые сайты с продажей туров, авиабилетов и бронированием гостиниц. Как отличить такой сайт от настоящего и не стать жертвой преступников, выясняли «Известия».

Волна мошенничеств

К лету в России следует ожидать новой волны активности мошенников. По мнению руководителя отдела исследования цифровых рисков (DRP) Group-IB Якова Кравцова, злоумышленники отойдут от новостной повестки (например, попыток обмана с валютными операциями) и вернутся к «стандартным» методам.

Вероятней всего, новая волна активности будет нацелена на отпускников : к примеру, сейчас в мире снимают очередные ограничения по коронавирусу, расширяется список открытых стран, а значит, для мошенничества появляется всё больше направлений.

Отпуск по обману Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

— Я ожидаю, что будет сезонный всплеск мошенничества, связанного с продажей и бронированием билетов, туров и всего, что с этим связано. Думаю, это будет одним из самых больших направлений: будут создаваться мошеннические сайты с авиабилетами, бронированием гостиниц как внутри страны, так и за рубежом, — предупредил эксперт.

По этой причине он посоветовал россиянам быть внимательными при покупке туров, авиабилетов и бронировании гостиниц: делать это только на проверенных сайтах и не доверять предложениям приобрести что-то слишком дешево. Бронируя на сайте впервые, лучше не вносить предоплату, а оплатить услугу на месте.

— Не переходите по ссылкам с рекламными предложениями, которые вам присылают по почте или SMS, постарайтесь найти это сами. И проверяйте отзывы на сайты , — заключил Кравцов.

Анатомия фишинга

Как говорят эксперты, опрошенные «Известиями», фишинговые сайты в большинстве случаев — это имитация официальных порталов или сайты с редиректом на другие, нелегитимные ресурсы.

— Главная цель таких сайтов — сбор конфиденциальных данных пользователей (в том числе информация банковских карт и аккаунтов) и финансовая нажива путем обмана или продаж несуществующих продуктов и услуг , — рассказывает руководитель перспективных проектов в области информационной безопасности Фонда «Сколково» Оксана Ульянинкова.

По словам директора департамента информационной безопасности компании Oberon Евгения Суханова, самый простой способ отличить настоящий ресурс от фейкового — проверить цифровую подпись сайта и сертификат, который во всех браузерах отображается рядом с адресной строкой.

Отпуск по обману Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Многие браузеры сами подсвечивают валидное и защищенное соединение и предостерегают пользователя от переходов на подделку. Игнорировать такие сообщения не стоит, — предупреждает эксперт.

При этом он отмечает, что последние активности в сфере фишинга были связаны с темами по обмену валюты и сохранению сбережений российских граждан. Мошенники подделывали брокерские сайты и платформы, а также сайты онлайн-банкинга. Впрочем, к летнему сезону у сетевых аферистов могут появиться другие тренды.

— Фишинговые сайты всегда используют человеческие слабости и актуальные потребности. Грядет сезон отпусков, но в связи с текущей ситуацией, когда выросли цены и уменьшился выбор доступных локаций для отдыха, усиливается желание граждан сэкономить или улететь на труднодоступные на сегодняшнее время курорты. Это и будут эксплуатировать злоумышленники , — уверена Оксана Ульянникова.

Как не остаться без отпуска и денег

О том, что туристы чаще всего остаются без отпуска и денег, бронируя туры и отели через сомнительные сервисы, говорят и юристы. По словам Ирины Мининой, некоторые сайты предлагают ввести данные карты, после чего деньги туриста улетают на неизвестный счет. Подобные ресурсы быстро открываются и закрываются, а отследить их практически невозможно.

Для того чтобы защитить свои деньги, юрист призывает не переходить по сомнительным ссылкам, даже если турагент сам предлагает вам забронировать всё онлайн. Перед бронированием стоит сравнить стоимость тура на других сайтах: цены должны не сильно отличаться.

Одной из популярных схем обмана, по словам юриста, уже много лет остается схема с арендой частного жилья в курортных городах.

— Мошенники арендуют дом, а затем выкладывают объявление от своего лица, указав низкую стоимость. После оплаты преступники обычно исчезают вместе с деньгами. По приезде придется разбираться уже с владельцами недвижимости. Поэтому у частных лиц важно попросить копию документов о праве собственности или доверенность на ведение дел от владельца имущества, а еще лучше — бронировать услуги в гостиницах, внимательно изучив договор, — рассказывает Минина.

Отпуск по обману Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Другая частая схема , названная Мининой, связана с созданием фирм-однодневок. Путешественник оплачивает тур, даже подписывает договор, но услуг в итоге не получает. Такие фирмы быстро ликвидируют, поэтому вернуть средства за несостоявшуюся поездку будет крайне проблематично. Так что сотрудничать лучше только с крупными и проверенными агентствами, которые как минимум несколько лет работают на рынке. Также у агента можно попросить документы, подтверждающие его сотрудничество с поставщиками услуг.



— Как правило, во всех случаях мошенничества фигурируют низкая стоимость услуг или большие скидки. Официальные операторы не предоставляют скидки больше 10–15 %, так как это максимальный размер их вознаграждения. Вы всегда можете запросить цены напрямую у отеля или авиакомпании, а также уточнить у них наличие акций, которые проводятся в данный момент. После совершения бронирования позвоните в отель, чтобы уточнить, забронирован ли для вас номер , — советует собеседница «Известий».