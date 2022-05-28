«С Жирковым не соревнуемся, кто позже закончит»

Спустя восемь лет московское «Торпедо» вернулось в Российскую премьер-лигу (РПЛ). 21 мая черно-белые в драматичной борьбе завоевали первое место в ФНЛ-1. В случае поражения в последнем туре подопечные Александра Бородюка опускались на третье место, им пришлось бы играть переходные матчи с 14-й командой РПЛ. К этому всё и шло — «Торпедо» дважды проигрывало по ходу домашнего матча с краснодарской «Кубанью» — 0:1, затем 1:2. Но на последних минутах команда спаслась, забив с пенальти. Ничья 2:2 вывела ее в РПЛ напрямую.

Самый известный футболист в нынешнем составе «Торпедо» — нападающий Игорь Лебеденко. Будучи воспитанником «автозаводцев», он играл за клуб в первой половине 2000-х годов. Но затем перешел в «Локомотив», потом скитался по многим командам — раменский «Сатурн», «Ростов», грозненский «Терек» и даже московский «Арарат».

Болельщики не простили ему ухода и после возвращения в «Торпедо» в 2019 году зачастую освистывали. Но обструкция в прошлом — сыграли свою роль 24 гола (в том числе восемь в текущем сезоне) за 101 матч. В интервью «Известиям» Игорь рассказал, почему продолжает играть на серьезном уровне в 39 лет, выйдет ли на поле еще не построенного нового стадиона клуба, а также о продлении контракта с «Торпедо».

— Как оцениваете валидольный футбол в матче с «Кубанью»? Какие эмоции испытывали, когда были на грани поражения и потери прямой путевки в РПЛ?

— Находясь на поле, не знал, как играют конкуренты. Я, как и остальные футболисты «Торпедо», просто отдавал все силы на поле, играл на победу. Да, мы получили два курьезных гола. Тем не менее сумели отыграться. И только после игры узнали, что наши конкуренты сыграли таким образом, что в случае проигрыша от «Кубани» мы попадали бы в переходные матчи. Считаю, что мы заслужили то место, на котором закончили сезон. А именно — стали чемпионами ФНЛ-1. Да, второй по значимости лиги, но чемпионами! И мы решили те задачи, которые стояли перед командой. И сейчас разделяем радость со всеми людьми, которые за нас переживают.

— Как вы держите такую форму, что в 39 лет в качестве игрока основного состава помогаете своей команде выйти в РПЛ?

— Это конкуренция со стороны молодых ребят, общение с молодежью. Они меня мотивируют. Это действительно серьезная конкуренция. Неважно, сколько мне лет. Общаясь с ними, чувствую себя на 25.

— Сколько еще собираетесь играть?

— Не знаю. Каждый год продлеваю контракт на сезон. Посмотрим. Главное, что команда вернулась в премьер-лигу.

— Из ваших ровесников кроме вас продолжает играть разве что Юрий Жирков, больше никого не вспомню. Вы что, с ним соревнуетесь, кто позже закончит?

— Нет, мы с ним не соревнуемся. Но если игра приносит удовольствие и здоровье позволяет, то почему не играть? Я ведь с шести лет в футболе.

— Для вас было принципиально вернуть в РПЛ родной клуб?

— Конечно, это было сверхпринципиально. Потому что такая команда должна быть в РПЛ. Даже уходя из «Торпедо», всегда следил за ним. Было чуть-чуть неудобно, когда клуб болтался в низших лигах. Но, как видите, сейчас всё наладилось. Поменялось руководство, несколько раз сменился состав. И всё-таки вышли в премьер-лигу. Все молодцы!

— В нынешнем виде «Торпедо» может удержаться в РПЛ? Или надо усиливать состав?

— Сейчас мы не можем ничего говорить, не можем угадать, что будет. Посмотрим. Будем готовиться. И первая треть чемпионата покажет, на что способно «Торпедо».

— Сможете доиграть за «Торпедо» до его возвращения на Автозаводскую улицу, когда там построят новый стадион?

— Если быстро построят, то да (улыбается).

— То есть пару лет еще побегаете?

— Я не загадываю. Есть контракт на год — играю. Если не предложат новое соглашение, буду думать о том, чтобы завершить карьеру. Нынешний контракт истекает сейчас. Разговоры о новом будут позже. Не думаю, что 38-летнему человеку, которому 39 на днях стукнет, будут предлагать контракт на три года. Правильно ведь? На год всех устроит (27 мая, после этого разговора, стало известно о том, что «Торпедо» и Лебеденко подписали новый контракт на один год, — «Известия»). Дальше будет видно.

— Рады, что сумели переломить негатив со стороны болельщиков?

— Я об этом не хочу уже говорить. Сейчас разделяли с болельщиками радость. Нет смысла об этом вспоминать.

— С учетом вашего возраста рады, что поднимаетесь из ФНЛ и избавляетесь от неудобных выездов на Дальний Восток и в Сибирь?

— А какой у меня возраст? Люди и в 50 лет летают. А я что, не могу летать?

— Существует стереотип, что в таком возрасте тяжело восстанавливаться после длительных перелетов.

— Это стереотип. Бывает так, что люди и в 25 лет заканчивают играть (улыбается).

— То есть не боитесь, если «СКА-Хабаровск» выиграет у «Химок» переходные матчи и вслед за вами войдет в РПЛ?

— А чего бояться? Мы три года летаем туда. Почему сейчас должны испугаться?

— Мне казалось, что все рвутся в РПЛ из ФНЛ, чтобы избежать мучений с дальними выездами.

— Россия — большая страна. Мы же не можем выбирать, кому играть в элите, а кому нет. Если команда заслужила это своей игрой, результатами, то почему нет? Пускай выходят, будем летать и к ним. Представляете, как им тяжело? Мы один раз в год так летаем, а они по 20 раз.