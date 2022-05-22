Артёмная магия: чем запомнится и где будет играть лучший бомбардир РПЛ

Первый день после завершения сезона-2021/2022 чемпионата России по футболу ознаменовался завершением эпохи сотрудничества сильнейшего футболиста страны последних пяти лет Артема Дзюбы и сильнейшего клуба РФ — петербургского «Зенита». Многолетний капитан сине-бело-голубых и сборной России в своем Telegram-канале попрощался с болельщиками клуба. Его контракт продлен не будет. Проигранный выездной матч последнего тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (0:1) стал последним для 33-летнего нападающего. Он провел в Санкт-Петербурге семь лет, за исключением полугодичной аренды в тульском «Арсенале». Дзюба выиграл с «Зенитом» четыре золота чемпионата России (2018-2022), Кубок России (2020) и четыре Суперкубка России (2015, 2016, 2020, 2021). Именно при нем питерцы выдали самый успешный сезон в Лиге чемпионов (2015/2016), добившись последнего на данный момент выхода в плей-офф главного европейского клубного турнира в истории как своего клуба, так и всего российского футбола.

В период игры за «Зенит» Артем Дзюба стал ключевым футболистом сборной России — на этот период пришлись выход в четвертьфинал домашнего чемпионата мира по футболу-2018 и уверенное попадание в финальную часть чемпионата Европы-2020. Не обошли Артема и скандалы, которые, впрочем, окружали его и до «Зенита» — уже переход в питерский клуб из московского «Спартака» в 2015 году стал информационным взрывом.

«Зенит». Начало

Весну 2015 года Дзюба провел в аренде в «Ростове». Но второй приезд на Дон выдался не столь успешным по сравнению с первым, когда в сезоне-2014/2015, будучи арендованным у «Спартака», Артем забил за желто-синих 17 годов в РПЛ, помог им стать седьмыми в чемпионате и выиграть Кубок России.

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Зато дебют в Питере удался. В свой первый сезон игрок пользовался доверием главного тренера Андре Виллаша-Боаша. При наличии таких звездных партнеров в атаке и средней линии, как Халк и Аксель Витцель, Артем забил 15 голов в РПЛ и шесть мячей в восьми матчах Лиги чемпионов. «Зенит» в третий раз в истории вышел из группы главного европейского клубного турнира. И этот выход был наиболее убедительным: команда обеспечила себе плей-офф досрочно, выиграв пять матчей из шести в группе.

В последующие шесть лет ни «Зенит», ни другие наши клубы не выходили из группы ЛЧ. С учетом бана нашего футбола в Европе, повторено это будет не так скоро. После отъезда Виллаша-Боаша, Халка и Витцеля из РФ Дзюба оказался результативен и в сезон под руководством Мирчи Луческу (13 голов в РПЛ). Проблемой стал то, что в первые два года с ним клуб не только не выиграл чемпионат России, но даже не попал в Лигу чемпионов.

Не очень удачной получилась и поездка на его первый крупный турнир за сборную — Евро-2016. А в 2017 году случились события, которые, казалось, похоронят карьеру Артема. Сначала «Спартак» выиграл первое за 16 лет чемпионство, что дало хейтерам Дзюбы повод говорить об ошибочности его ухода в «Зенит». Затем он, ссылаясь на травму, покинул расположение сборной перед домашним Кубком конфедерации, так и не сыграв на нем.

Позже вместе с партнером по «Зениту» и сборной Александром Кокориным Артем оказался в центре нового скандала, когда Александр выложил в соцсетях их совместное селфи, где футболисты изображали руками усы, что было воспринято как выпад в отношении руководившего сборной Станислава Черчесова.

В «Зените» с приходом на пост главного тренера Роберто Манчини Дзюба снова выпал из состава и начал конфликтовать с руководством. В начале 2018-го он ушел в аренду в тульский «Арсенал» к Миодрагу Божовичу. За полгода Артем сумел убедить своей игрой Черчесова взять его на домашний ЧМ. Начинал турнир он на лавке, но вскоре вытеснил из состава Федора Смолова и стал одним из главных героев самого успешного для страны мундиаля с 1986 года. С тех пор в российском футболе и возник культ Дзюбы среди болельщиков, а сам Артем стал узнаваемой персоной далеко за пределами своего вида спорта.

Пик в Питере

После провального сезона в РПЛ (пятое место при самом большом бюджете) Роберто Манчини покинул «Зенит». Сменивший его Сергей Семак сделал ставку на Дзюбу как на ключевого игрока. И следующие три сезона стали лучшими в его карьере. Он выиграл первое свое чемпионство из четырех подряд, причем в первых трех случаях Артем был капитаном команды и ключевым футболистом, а вот в четвертом, уже не имея постоянного места в основе, все равно показал немалую результативность.

В 2020 году он выиграл свой второй в карьере Кубок России. Дважды (2020, 2021) Артем становился лучшим бомбардиром чемпионата и еще два раза — лучшим ассистентом (2019, 2020). Именно с ним в качестве ключевого игрока Черчесов уверенно вывел сборную на Евро-2020, который из-за пандемии был перенесен на лето 2021 года.

Но не все болельщики «Зенита» до конца приняли Дзюбу из-за его спартаковского прошлого. Его на раз обвиняли в звездной болезни, особенно когда Артем в интервью на пике славы критиковал Карпина и Манчини. В конце 2019 года во время выездного матча России в Сан-Марино Дзюбу освистали болельщики нашей сборной. В течение следующих месяцев в разных городах страны правоохранительные органы задержали нескольких фанатов «Спартака» — по разным данным, они были в Сан-Марино и участвовали в акции против Дзюбы.

Ряд СМИ утверждали, что к этим задержаниям, воспользовавшись связями, приложил руку сам Артем. До сих пор нет ни единого подтверждения этой версии, но она укоренилась в головах широкого круга футбольной аудитории. Так Дзюба стал объектом травли — даже в моменты, когда отлично играл. А в конце 2020 года еще одним и довольно жестким ударом по его репутации стало появление в интернете интимного видео с участием Артема.

Тем не менее, до прошлогоднего Евро он отвечал на критику отличной игрой. Но невыход из группы на чемпионате Европы похоронил карьеру Черчесова в сборной, а Дзюбу общественность назвала одним из главных виновников неудачи.

После этого футболист стал терять место и в составе «Зенита», хотя даже при нерегулярном выходе в старте и коротких выходах на замену он умудрился забить в завершившемся сезоне 12 голов. Осенью прошлого года Дзюба побил рекорд по числу забитых мячей в чемпионатах России, подняв державшуюся с 1990-х планку Олега Веретенникова. Всего на счетуАртема в РПЛ 156 мячей — он уступает лишь легендарному Олегу Блохину (211).

Слухи о конфликте Дзюбы с Сергеем Семаком пошли с осени и нынешней весной его новый контракт был главной интригой вокруг клуба. Казалось, с учетом дефицита нападающих и невозможности привлечь сильных легионеров Артем может остаться, но в итоге 22 мая он сам объявил об уходе.

— Дзюба — это несомненно легенда российского футбола, «Зенита» и сборной, — сказал «Известиям» бывший полузащитник национальной команды Александр Мостовой. — Можно сколько угодно хейтить его за скандалы, за моральный облик. Но кто из нас святой? Важно, что Артем никогда не был безразличен на поле, всегда выкладывался. И своих успехов добился в первую очередь за счет трудолюбия. Есть нападающие более талантливые, чем он, но не с таким характером и желанием добиваться побед. Этим Дзюба и подкупает. Надо еще смотреть, чего добьется «Зенит» без него. А вот Дзюба, уверен, своего последнего слова как футболист не сказал. И еще покажет себя с яркой стороны.

Разные источники утверждают, что Дзюба может продолжить карьеру за границей. Ранее интерес к нему подтверждало руководство белградской «Црвены Звезды. Также не исключается и возможность его отъезда в венгерский «Ференцварош», который сейчас тренирует Станислав Черчесов.